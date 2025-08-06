https://ria.ru/20250806/rossija-2033820107.html

Россия передаст Абхазии весь опыт в области педагогики, заявил Кириенко

Россия передаст Абхазии весь опыт в области педагогики, заявил Кириенко - РИА Новости, 06.08.2025

Россия передаст Абхазии весь опыт в области педагогики, заявил Кириенко

Перед Россией стоит задача передать Абхазии весь накопленный опыт в области педагогики и наставничества, заявил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:25:00+03:00

2025-08-06T23:25:00+03:00

2025-08-06T23:25:00+03:00

общество

россия

абхазия

сухум

сергей кириенко

сергей кравцов

бадра гунба

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Перед Россией стоит задача передать Абхазии весь накопленный опыт в области педагогики и наставничества, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В среду Кириенко совместно с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Сухуме провели стратегическую сессию "Стратегия будущего: развитие системы воспитания в школах Республики Абхазия", во встрече также принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "Президентом России были приняты принципиальные решения: вернулась в законодательство ответственность государства за воспитательную работу… В Абхазии есть свои особенности, никакой кальки здесь не может быть. Действительно, традиционные ценности в Абхазии должны стать основой того, чем будут заниматься педагоги-наставники. Наша задача - передать весь накопленный опыт. Важно, что это взаимная история - вы покажете ваши успешные практики, и мы с удовольствием поучимся", - сказал Кириенко, слова которого передает пресс-служба Минпросвещения РФ. Гунба в свою очередь подчеркнул необходимость выработки эффективных подходов к патриотическому воспитанию и формированию ценностных ориентиров у детей. "Сегодня, конечно же, перед нами встают новые вызовы и угрозы. Мы должны реагировать на эти вызовы. Именно с этим было связано обращение руководителя Российской Федерации Владимира Владимировича Путина - с возможностью помочь методикой, методологией системы воспитания патриотичной молодежи", - сказал президент Абхазии. Министр просвещения РФ в ходе сессии сообщил, что благодаря методической поддержке со стороны России в Абхазии будет развиваться институт наставничества. "Планируется создание центра идейно-нравственного воспитания, где наставники будут проходить обучение. В свою очередь, мы готовы поделиться опытом и наработками", - уточнил Кравцов.

https://ria.ru/20250806/sukhum-2033801826.html

https://ria.ru/20250804/samolet-2033319265.html

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абхазия

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общество, россия, абхазия, сухум, сергей кириенко, сергей кравцов, бадра гунба