Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Уиткофф получил от Путина сигнал о желании встретиться с Трампом - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/putin-2033821865.html
СМИ: Уиткофф получил от Путина сигнал о желании встретиться с Трампом
СМИ: Уиткофф получил от Путина сигнал о желании встретиться с Трампом - РИА Новости, 06.08.2025
СМИ: Уиткофф получил от Путина сигнал о желании встретиться с Трампом
Американский телеканал Fox News со ссылкой на чиновника американской администрации утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T23:48:00+03:00
2025-08-06T23:48:00+03:00
в мире
сша
россия
москва
владимир путин
стив уиткофф
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033671346_287:15:2815:1437_1920x0_80_0_0_de34863792eabf9dae45024992b96362.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Американский телеканал Fox News со ссылкой на чиновника американской администрации утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в среду получил от него сигнал о заинтересованности во встрече с Дональдом Трампом. "Как сообщил мне высокопоставленный представитель администрации в Западном крыле (Белого дома - ред.), Владимир Путин сообщил Стиву Уиткоффу сегодня в Москве, что хочет встретиться с Трампом", - сообщил корреспондент в эфире телеканала. Телеканал также утверждает, что в настоящее время якобы ведутся переговоры о проведении в ближайшее время двусторонней встречи лидеров России и США. Ранее в среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского. В среду Путин принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250806/putin-2033815665.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033671346_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_960e0fbb2e11b4c4b4261d383a05450d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, москва, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, США, Россия, Москва, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
СМИ: Уиткофф получил от Путина сигнал о желании встретиться с Трампом

Fox News: Уиткофф получил от Путина сигнал о готовности встретиться с Трампом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Американский телеканал Fox News со ссылкой на чиновника американской администрации утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в среду получил от него сигнал о заинтересованности во встрече с Дональдом Трампом.
"Как сообщил мне высокопоставленный представитель администрации в Западном крыле (Белого дома - ред.), Владимир Путин сообщил Стиву Уиткоффу сегодня в Москве, что хочет встретиться с Трампом", - сообщил корреспондент в эфире телеканала.
Телеканал также утверждает, что в настоящее время якобы ведутся переговоры о проведении в ближайшее время двусторонней встречи лидеров России и США.
Ранее в среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского.
В среду Путин принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В США указали на важную деталь во время встречи Путина с Уиткоффом
Вчера, 22:16
 
В миреСШАРоссияМоскваВладимир ПутинСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала