https://ria.ru/20250806/putin-2033815665.html

В США указали на важную деталь во время встречи Путина с Уиткоффом

В США указали на важную деталь во время встречи Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 06.08.2025

В США указали на важную деталь во время встречи Путина с Уиткоффом

Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом продемонстрировал вежливость и спокойствие, что указывает на... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:16:00+03:00

2025-08-06T22:16:00+03:00

2025-08-06T22:16:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

стив уиткофф

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033671346_287:15:2815:1437_1920x0_80_0_0_de34863792eabf9dae45024992b96362.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом продемонстрировал вежливость и спокойствие, что указывает на приверженность Москвы к диалогу с Вашингтоном, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса."Россия явно не пытается спровоцировать конфронтацию с Соединенными Штатами. Они остаются спокойными и вежливыми, как вы могли заметить по приветствию, когда Путин встречался с Уиткоффом. Путин, наверняка в ходе встречи терпеливо объяснил Уиткоффу, как обстоят дела. Он, вероятно, снова вежливо напомнил, что Россия должна увидеть какие-то серьезные шаги со стороны США, потому что Путин находится у руля в конфликте на Украине, несмотря на все эти заявления на Западе о том, что Россия испытывает проблемы", — сказал он.Эксперт отметил, что темпы военного наступления российских войск ускоряются с каждым днем, и прорыв линии обороны Украины в ближайшее время не станет ни для кого сюрпризом.Сегодня Владимир Путин провел переговоры со Стивеном Уиткоффом в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине.Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он также отметил, что, помимо украинского конфликта, на ней обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Американский лидер Дональд Трамп также положительно оценил встречу российского лидера и спецпосланника Белого дома.

https://ria.ru/20250806/peregovory-2033731301.html

https://ria.ru/20250806/tramp-2033804855.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп