В США указали на важную деталь во время встречи Путина с Уиткоффом
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия не провоцирует эскалацию в отношениях с США
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом продемонстрировал вежливость и спокойствие, что указывает на приверженность Москвы к диалогу с Вашингтоном, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса.
"Россия явно не пытается спровоцировать конфронтацию с Соединенными Штатами. Они остаются спокойными и вежливыми, как вы могли заметить по приветствию, когда Путин встречался с Уиткоффом. Путин, наверняка в ходе встречи терпеливо объяснил Уиткоффу, как обстоят дела. Он, вероятно, снова вежливо напомнил, что Россия должна увидеть какие-то серьезные шаги со стороны США, потому что Путин находится у руля в конфликте на Украине, несмотря на все эти заявления на Западе о том, что Россия испытывает проблемы", — сказал он.
Эксперт отметил, что темпы военного наступления российских войск ускоряются с каждым днем, и прорыв линии обороны Украины в ближайшее время не станет ни для кого сюрпризом.
Сегодня Владимир Путин провел переговоры со Стивеном Уиткоффом в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.
Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он также отметил, что, помимо украинского конфликта, на ней обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Американский лидер Дональд Трамп также положительно оценил встречу российского лидера и спецпосланника Белого дома.
Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа
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