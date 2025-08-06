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Путин дал старт движению по путепроводу через ж/д пути в Брянской области - РИА Новости, 06.08.2025
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19:34 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/putin-2033800375.html
Путин дал старт движению по путепроводу через ж/д пути в Брянской области
Путин дал старт движению по путепроводу через ж/д пути в Брянской области - РИА Новости, 06.08.2025
Путин дал старт движению по путепроводу через ж/д пути в Брянской области
Президент России Владимир Путин разрешил начать движение по автомобильному путепроводу через железнодорожные пути в городе Унеча Брянской области. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:34:00+03:00
2025-08-06T19:34:00+03:00
унеча
брянская область
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил начать движение по автомобильному путепроводу через железнодорожные пути в городе Унеча Брянской области. Глава государства в среду по видеосвязи принял участие в открытии новых инфраструктурных и социальных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском крае. В том числе в этот день после капитального ремонта был открыт путепровод через ж/д пути в городе Унеча на автомобильной дороге "Брянск - Новозыбков - Унеча". "Был вопрос по поводу разрешения начать движение. Конечно, разрешаю. Поехали", - сказал Путин, дав старт движению автомобилей. Президент поздравил участников церемонии открытия и строителей, пожелал им удачи.
https://ria.ru/20250806/putin-2033798317.html
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унеча, брянская область, россия, владимир путин, общество
Унеча, Брянская область, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин дал старт движению по путепроводу через ж/д пути в Брянской области

Путин разрешил движение по путепроводу через ж/д пути в Унече Брянской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил начать движение по автомобильному путепроводу через железнодорожные пути в городе Унеча Брянской области.
Глава государства в среду по видеосвязи принял участие в открытии новых инфраструктурных и социальных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском крае.
В том числе в этот день после капитального ремонта был открыт путепровод через ж/д пути в городе Унеча на автомобильной дороге "Брянск - Новозыбков - Унеча".
"Был вопрос по поводу разрешения начать движение. Конечно, разрешаю. Поехали", - сказал Путин, дав старт движению автомобилей.
Президент поздравил участников церемонии открытия и строителей, пожелал им удачи.
Путин на открытии новых объектов, построенных в регионах России - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов
Вчера, 19:12
 
УнечаБрянская областьРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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