https://ria.ru/20250806/putin-2033800375.html

Путин дал старт движению по путепроводу через ж/д пути в Брянской области

Путин дал старт движению по путепроводу через ж/д пути в Брянской области - РИА Новости, 06.08.2025

Путин дал старт движению по путепроводу через ж/д пути в Брянской области

Президент России Владимир Путин разрешил начать движение по автомобильному путепроводу через железнодорожные пути в городе Унеча Брянской области. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:34:00+03:00

2025-08-06T19:34:00+03:00

2025-08-06T19:34:00+03:00

унеча

брянская область

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил начать движение по автомобильному путепроводу через железнодорожные пути в городе Унеча Брянской области. Глава государства в среду по видеосвязи принял участие в открытии новых инфраструктурных и социальных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском крае. В том числе в этот день после капитального ремонта был открыт путепровод через ж/д пути в городе Унеча на автомобильной дороге "Брянск - Новозыбков - Унеча". "Был вопрос по поводу разрешения начать движение. Конечно, разрешаю. Поехали", - сказал Путин, дав старт движению автомобилей. Президент поздравил участников церемонии открытия и строителей, пожелал им удачи.

https://ria.ru/20250806/putin-2033798317.html

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унеча, брянская область, россия, владимир путин, общество