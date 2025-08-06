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Путин сердечно поприветствовал короля Малайзии в Москве - РИА Новости, 06.08.2025
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15:42 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/putin-2033736427.html
Путин сердечно поприветствовал короля Малайзии в Москве
Путин сердечно поприветствовал короля Малайзии в Москве - РИА Новости, 06.08.2025
Путин сердечно поприветствовал короля Малайзии в Москве
Президент России Владимир Путин выразил радость в связи с приездом в Москву короля Малайзии Султана Ибрагима и сердечно поприветствовал его во время... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:42:00+03:00
2025-08-06T15:42:00+03:00
малайзия
москва
россия
владимир путин
рустам минниханов
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
казанский вертолетный завод
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил радость в связи с приездом в Москву короля Малайзии Султана Ибрагима и сердечно поприветствовал его во время российско-малайзийских переговоров. "Ваше величество, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве", - сказал Путин. Он рассказал, что трижды посещал Малайзию и имеет самые добрые впечатления и воспоминания об этом. Президент также отметил хороший уровень приветствия российской делегации во время этих поездок. Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Москву с государственным визитом в понедельник. Планируется, что после встречи с Путиным он посетит Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), а также технологический и инновационный центр "Точка кипения". Из Москвы король Малайзии отправится в Казань, где проведет официальную встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит Казанский вертолетный завод.
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малайзия, москва, россия, владимир путин, рустам минниханов, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", казанский вертолетный завод
Малайзия, Москва, Россия, Владимир Путин, Рустам Минниханов, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Казанский вертолетный завод
Путин сердечно поприветствовал короля Малайзии в Москве

Путин выразил радость в связи с приездом в Москву короля Малайзии Ибрагима

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время переговоров
Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время переговоров - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время переговоров
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил радость в связи с приездом в Москву короля Малайзии Султана Ибрагима и сердечно поприветствовал его во время российско-малайзийских переговоров.
"Ваше величество, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве", - сказал Путин.
Он рассказал, что трижды посещал Малайзию и имеет самые добрые впечатления и воспоминания об этом. Президент также отметил хороший уровень приветствия российской делегации во время этих поездок.
Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Москву с государственным визитом в понедельник. Планируется, что после встречи с Путиным он посетит Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), а также технологический и инновационный центр "Точка кипения". Из Москвы король Малайзии отправится в Казань, где проведет официальную встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит Казанский вертолетный завод.
Король Малайзии Султан Ибрагим - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Король Малайзии восхитился лидерскими качествами Путина
Вчера, 15:32
 
МалайзияМоскваРоссияВладимир ПутинРустам МиннихановНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Казанский вертолетный завод
 
 
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