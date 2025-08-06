https://ria.ru/20250806/putin-2033731491.html

Путин владеет полнотой информации по украинскому вопросу, заявили в Кремле

Путин владеет полнотой информации по украинскому вопросу, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.08.2025

Путин владеет полнотой информации по украинскому вопросу, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин владеет полнотой информации по украинскому вопросу, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам встречи РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:30:00+03:00

2025-08-06T15:30:00+03:00

2025-08-06T15:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

встреча путина с уиткоффом 6 августа

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин владеет полнотой информации по украинскому вопросу, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам встречи Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В среду Путин принял в Кремле Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. "Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", - сказал Ушаков.

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина с уиткоффом 6 августа, стив уиткофф