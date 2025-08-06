https://ria.ru/20250806/putin-2033731491.html
Путин владеет полнотой информации по украинскому вопросу, заявили в Кремле
Путин владеет полнотой информации по украинскому вопросу, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.08.2025
Путин владеет полнотой информации по украинскому вопросу, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин владеет полнотой информации по украинскому вопросу, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам встречи РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:30:00+03:00
2025-08-06T15:30:00+03:00
2025-08-06T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
встреча путина с уиткоффом 6 августа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013421368_0:132:2680:1639_1920x0_80_0_0_d518b8614b8263f17f2298c087268fd6.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин владеет полнотой информации по украинскому вопросу, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам встречи Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В среду Путин принял в Кремле Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. "Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609048.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013421368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_025aa616f43db960ca9ebf4361066af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина с уиткоффом 6 августа, стив уиткофф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, Стив Уиткофф
Путин владеет полнотой информации по украинскому вопросу, заявили в Кремле
Ушаков: Путин владеет полнотой информации по украинскому вопросу