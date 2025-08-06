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Путин и Уиткофф пожали руки перед беседой - РИА Новости, 06.08.2025
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12:19 06.08.2025 (обновлено: 12:45 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/putin-2033677059.html
Путин и Уиткофф пожали руки перед беседой
Путин и Уиткофф пожали руки перед беседой - РИА Новости, 06.08.2025
Путин и Уиткофф пожали руки перед беседой
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф пожали руки и обменялись несколькими фразами "на ногах" перед беседой в Кремле. РИА Новости, 06.08.2025
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россия
сша
стив уиткофф
владимир путин
москва
в мире
встреча путина с уиткоффом 6 августа
юрий ушаков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф пожали руки и обменялись несколькими фразами "на ногах" перед беседой в Кремле. Встреча проходит в Представительском кабинете Московского Кремля. Президент России и спецпосланник президента США при встрече улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами перед началом беседы. Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин принимает в Кремле Уиткоффа. Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.На встрече в Кремле также присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033625021.html
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Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
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россия, сша, стив уиткофф, владимир путин, москва, в мире, встреча путина с уиткоффом 6 августа, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Москва, В мире, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций
Путин и Уиткофф пожали руки перед беседой

Путин и Уиткофф пожали руки перед беседой в Кремле

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф пожали руки и обменялись несколькими фразами "на ногах" перед беседой в Кремле.
Встреча проходит в Представительском кабинете Московского Кремля. Президент России и спецпосланник президента США при встрече улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами перед началом беседы.
Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин принимает в Кремле Уиткоффа. Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.
На встрече в Кремле также присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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РоссияСШАСтив УиткоффВладимир ПутинМоскваВ миреВстреча Путина с Уиткоффом 6 августаЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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