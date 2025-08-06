https://ria.ru/20250806/putin-2033677059.html

Путин и Уиткофф пожали руки перед беседой

Путин и Уиткофф пожали руки перед беседой - РИА Новости, 06.08.2025

Путин и Уиткофф пожали руки перед беседой

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф пожали руки и обменялись несколькими фразами "на ногах" перед беседой в Кремле. РИА Новости, 06.08.2025

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф пожали руки и обменялись несколькими фразами "на ногах" перед беседой в Кремле. Встреча проходит в Представительском кабинете Московского Кремля. Президент России и спецпосланник президента США при встрече улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами перед началом беседы. Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин принимает в Кремле Уиткоффа. Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.На встрече в Кремле также присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа 2025-08-06T12:19 true PT0M06S

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