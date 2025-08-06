https://ria.ru/20250806/putin-2033677059.html
Путин и Уиткофф пожали руки перед беседой
Путин и Уиткофф пожали руки перед беседой - РИА Новости, 06.08.2025
Путин и Уиткофф пожали руки перед беседой
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф пожали руки и обменялись несколькими фразами "на ногах" перед беседой в Кремле. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:19:00+03:00
2025-08-06T12:19:00+03:00
2025-08-06T12:45:00+03:00
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встреча путина с уиткоффом 6 августа
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф пожали руки и обменялись несколькими фразами "на ногах" перед беседой в Кремле. Встреча проходит в Представительском кабинете Московского Кремля. Президент России и спецпосланник президента США при встрече улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами перед началом беседы. Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин принимает в Кремле Уиткоффа. Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.На встрече в Кремле также присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
2025-08-06T12:19
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Россия, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Москва, В мире, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций
Путин и Уиткофф пожали руки перед беседой
Путин и Уиткофф пожали руки перед беседой в Кремле