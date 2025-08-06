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В Петербурге задержали пенсионерку по подозрению в содействии мошенникам - РИА Новости, 06.08.2025
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14:18 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/proisshestviya-2033712289.html
В Петербурге задержали пенсионерку по подозрению в содействии мошенникам
В Петербурге задержали пенсионерку по подозрению в содействии мошенникам - РИА Новости, 06.08.2025
В Петербурге задержали пенсионерку по подозрению в содействии мошенникам
Полиция Санкт-Петербурга задержала 85-летнюю местную жительницу по подозрению в содействии мошенникам, убедившим расстаться со сбережениями 91-летнюю... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:18:00+03:00
2025-08-06T14:18:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
курортный район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 85-летнюю местную жительницу по подозрению в содействии мошенникам, убедившим расстаться со сбережениями 91-летнюю пенсионерку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, 31 июля в полицию Курортного района поступило сообщение от 91-летней жительницы одного из домов на Приморском шоссе. По словам женщины, неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, убедили её передать курьеру 450 тысяч рублей под предлогом обеспечения сохранности сбережений. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). "Четвёртого августа... по подозрению в причастности к совершению этого преступления задержана... женщина 1940 года рождения", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250805/peterburg-2033402651.html
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санкт-петербург
россия
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происшествия, санкт-петербург, россия, курортный район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Курортный район
В Петербурге задержали пенсионерку по подозрению в содействии мошенникам

Полиция задержала 85-летнюю петербурженку по подозрению в содействии мошенникам

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 85-летнюю местную жительницу по подозрению в содействии мошенникам, убедившим расстаться со сбережениями 91-летнюю пенсионерку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, 31 июля в полицию Курортного района поступило сообщение от 91-летней жительницы одного из домов на Приморском шоссе. По словам женщины, неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, убедили её передать курьеру 450 тысяч рублей под предлогом обеспечения сохранности сбережений.
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Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ).
"Четвёртого августа... по подозрению в причастности к совершению этого преступления задержана... женщина 1940 года рождения", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, добавили в ГУМВД.
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