https://ria.ru/20250806/priamure-2033608114.html

В Приамурье три населенных пункта остались без транспортного сообщения

В Приамурье три населенных пункта остались без транспортного сообщения - РИА Новости, 06.08.2025

В Приамурье три населенных пункта остались без транспортного сообщения

В Амурской области три населенных пункта остались без транспортного сообщения из-за дождей, сообщил региональный центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:51:00+03:00

2025-08-06T07:51:00+03:00

2025-08-06T09:45:00+03:00

происшествия

селемджинский район

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг — РИА Новости. В Амурской области три населенных пункта остались без транспортного сообщения из-за дождей, сообщил региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности."В Селемджинском районе, после обильных осадков и стока дождевых вод в реки Курумкан, Сугода и Большой Караурак произошло подтопление трех участков автомобильных дорог: на 45-м километре автодороги местного значения Экимчан — Златоустовск. Дорожное полотно повреждено. Без транспортного сообщения остались три населенных пункта: поселок Златоустовск, село Ивановское, поселок Ольгинск", — говорится в релизе. В центре уточнили, что местных жителей проинформировали о ситуации, запасов продуктов и медикаментов достаточно.Другие последствия непогоды:

https://ria.ru/20250806/chs-2033595878.html

селемджинский район

амурская область

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2025

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происшествия, селемджинский район, амурская область