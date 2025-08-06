https://ria.ru/20250806/priamure-2033608114.html
В Приамурье три населенных пункта остались без транспортного сообщения
В Приамурье три населенных пункта остались без транспортного сообщения - РИА Новости, 06.08.2025
В Приамурье три населенных пункта остались без транспортного сообщения
В Амурской области три населенных пункта остались без транспортного сообщения из-за дождей, сообщил региональный центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T07:51:00+03:00
2025-08-06T07:51:00+03:00
2025-08-06T09:45:00+03:00
происшествия
селемджинский район
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг — РИА Новости. В Амурской области три населенных пункта остались без транспортного сообщения из-за дождей, сообщил региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности."В Селемджинском районе, после обильных осадков и стока дождевых вод в реки Курумкан, Сугода и Большой Караурак произошло подтопление трех участков автомобильных дорог: на 45-м километре автодороги местного значения Экимчан — Златоустовск. Дорожное полотно повреждено. Без транспортного сообщения остались три населенных пункта: поселок Златоустовск, село Ивановское, поселок Ольгинск", — говорится в релизе. В центре уточнили, что местных жителей проинформировали о ситуации, запасов продуктов и медикаментов достаточно.Другие последствия непогоды:
https://ria.ru/20250806/chs-2033595878.html
селемджинский район
амурская область
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происшествия, селемджинский район, амурская область
Происшествия, Селемджинский район, Амурская область
В Приамурье три населенных пункта остались без транспортного сообщения
В Приамурье два поселка и село остались без транспортного сообщения из-за дождей