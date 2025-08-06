https://ria.ru/20250806/pravitelstvo-2033808228.html
Правительство поручило сформировать реестр судов, попадающих "под списание"
Правительство поручило сформировать реестр судов, попадающих "под списание" - РИА Новости, 06.08.2025
Правительство поручило сформировать реестр судов, попадающих "под списание"
Ряду ведомств в России поручено сформировать и выверить с грузоотправителями реестр гражданских судов, попадающих "под списание" и требующих замену, исходя из... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:40:00+03:00
2025-08-06T20:40:00+03:00
2025-08-06T20:40:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ряду ведомств в России поручено сформировать и выверить с грузоотправителями реестр гражданских судов, попадающих "под списание" и требующих замену, исходя из него сформировать предложения по продлению и расширению программы льготного лизинга, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер РФ Виталий Савельев провели совещание по мерам стимулирования обновления российского флота. "По итогам совещания Минтрансу, Минпромторгу, Минэнерго и Минэкономразвития России было поручено сформировать и выверить совместно с грузоотправителями реестр судов, попадающих "под списание" и требующих замену в последующие годы, и, исходя из его объема сформировать предложения по продлению и расширению программы льготного лизинга гражданских судов", - говорится в сообщении. В совещании также приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, представители Минтранса, Минэнерго, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина России, судостроительных, транспортных организаций и основных грузоотправителей. На совещании обсудили ряд вопросов, связанных с эксплуатацией старого флота. Также рассмотрели подходы к выработке практических механизмов по обновлению отечественного флота с учетом потребностей грузоотправителей, интересов судостроителей и соблюдения баланса бюджета страны.
https://ria.ru/20250806/manturov-2033798135.html
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Правительство поручило сформировать реестр судов, попадающих "под списание"
В России сформируют реестр гражданских судов, попадающих под списание