В Приднестровье назвали приговор Гуцул объявлением войны в Молдавии
Депутат Сафонов: приговор Гуцул фактически объявил войну большинству в Молдавии
© Фото : пресс-служба Башкана АТО ГагаузияГлава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул перед оглашеним приговора по ее делу в районном суде Кишинева
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул перед оглашеним приговора по ее делу в районном суде Кишинева
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ТИРАСПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду судебной расправой над главой Гагаузии Евгенией Гуцул фактически объявила войну большинству в республике, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за правду и свое имя. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
"Национал-фашистский режим Санду фактически объявил войну Гагаузии, Приднестровью и всем своим противникам внутри Молдавии. То есть большинству", - сказал Сафонов.
По его словам, процесс над Гуцул - это демонстративная расправа с оппозицией, выступающей открыто за союз с Россией и отказ от так называемой "европейской интеграции". Это попытка запугать всех несогласных. "Это фактическое свержение законного руководства Гагаузии, обезглавливание автономии в рамках подготовки к её ликвидации. Далее можно прогнозировать попытку разгрома Народного Собрания Гагаузии и репрессии против спикера НСГ Дмитрия Константинова", - отметил приднестровский депутат.
Он предположил, что на переходный перед ликвидацией автономии период будет попытка поставить во главе Гагаузии какую-то сандунистскую марионетку. "Это и послание Приднестровью: правящая клика Молдавии готовится к новому натиску на ПМР с целью заставить приднестровцев сдаться", - отметил политолог. Он полагает, что жестокая расправа с Гуцул говорит о том, что и в других вопросах правящий режим может пойти до конца, например, в фальсификации предстоящих парламентских выборов 28 сентября. Терять режиму уже нечего. "Приговор объективно является еще и провокацией с целью подтолкнуть противников на яростные выступления и применить силу для разгрома и, возможно, устранения всей оппозиции и даже, возможно, отмены выборов", - подчеркнул Сафонов.
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