https://ria.ru/20250806/politolog-2033622199.html

В Приднестровье назвали приговор Гуцул объявлением войны в Молдавии

В Приднестровье назвали приговор Гуцул объявлением войны в Молдавии - РИА Новости, 06.08.2025

В Приднестровье назвали приговор Гуцул объявлением войны в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду судебной расправой над главой Гагаузии Евгенией Гуцул фактически объявила войну большинству в республике, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:36:00+03:00

2025-08-06T09:36:00+03:00

2025-08-06T09:36:00+03:00

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

дмитрий константинов

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ТИРАСПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду судебной расправой над главой Гагаузии Евгенией Гуцул фактически объявила войну большинству в республике, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за правду и свое имя. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. "Национал-фашистский режим Санду фактически объявил войну Гагаузии, Приднестровью и всем своим противникам внутри Молдавии. То есть большинству", - сказал Сафонов. По его словам, процесс над Гуцул - это демонстративная расправа с оппозицией, выступающей открыто за союз с Россией и отказ от так называемой "европейской интеграции". Это попытка запугать всех несогласных. "Это фактическое свержение законного руководства Гагаузии, обезглавливание автономии в рамках подготовки к её ликвидации. Далее можно прогнозировать попытку разгрома Народного Собрания Гагаузии и репрессии против спикера НСГ Дмитрия Константинова", - отметил приднестровский депутат. Он предположил, что на переходный перед ликвидацией автономии период будет попытка поставить во главе Гагаузии какую-то сандунистскую марионетку. "Это и послание Приднестровью: правящая клика Молдавии готовится к новому натиску на ПМР с целью заставить приднестровцев сдаться", - отметил политолог. Он полагает, что жестокая расправа с Гуцул говорит о том, что и в других вопросах правящий режим может пойти до конца, например, в фальсификации предстоящих парламентских выборов 28 сентября. Терять режиму уже нечего. "Приговор объективно является еще и провокацией с целью подтолкнуть противников на яростные выступления и применить силу для разгрома и, возможно, устранения всей оппозиции и даже, возможно, отмены выборов", - подчеркнул Сафонов.

https://ria.ru/20250805/gutsul-1871770055.html

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Пикет сторонников Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе Сторонники Гуцул начинают пикетировать здание СИЗО в Кишеневе, куда главу Гагаузии этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости 2025-08-06T09:36 true PT0M05S

Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде 2025-08-06T09:36 true PT0M27S

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, дмитрий константинов