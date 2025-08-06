https://ria.ru/20250806/peterburg-2033753993.html

В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени

В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени - РИА Новости, 06.08.2025

В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени

Пятилетний ребенок получил травму в петербургском аквапарке, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:29:00+03:00

2025-08-06T16:29:00+03:00

2025-08-06T17:21:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Пятилетний ребенок получил травму в петербургском аквапарке, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. По данным СК, во вторник ребенок вместе с родителями катался на горках. Он скатился в бассейн, отец взял его на руки и направился к выходу, несмотря на предупреждения сотрудников аквапарка о возможности столкновения с проезжающим посетителем. Мужчина это проигнорировал. В итоге ребенок ударился, когда с горки съезжал один из посетителей. "По факту травмирования ребенка 2018 года рождения проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Источник РИА Новости в экстренных службах города сообщил, что мальчик получил травму живота, когда с горки скатилась женщина. "Врачи диагностировали у ребенка разрыв левой доли печени, он в реанимации", - добавил собеседник агентства. В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили, что поставили на контроль ход и результаты расследования.

https://ria.ru/20250806/podzhog-2033699270.html

санкт-петербург

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Кадры инцидента в аквапарке Санкт-Петербурга В петербургском аквапарке 5-летний ребенок получил разрыв печени после того, как на него с горки скатилась женщина, он в реанимации, сообщил источник РИА Новости. В ГСУСК по городу сообщили, что в связи с произошедшим проводится доследственная проверка. 2025-08-06T16:29 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)