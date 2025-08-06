https://ria.ru/20250806/peterburg-2033753993.html
В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени
В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени - РИА Новости, 06.08.2025
В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени
Пятилетний ребенок получил травму в петербургском аквапарке, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:29:00+03:00
2025-08-06T16:29:00+03:00
2025-08-06T17:21:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033760108_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_806e82a45bcc472e7bffe8de92136de6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Пятилетний ребенок получил травму в петербургском аквапарке, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. По данным СК, во вторник ребенок вместе с родителями катался на горках. Он скатился в бассейн, отец взял его на руки и направился к выходу, несмотря на предупреждения сотрудников аквапарка о возможности столкновения с проезжающим посетителем. Мужчина это проигнорировал. В итоге ребенок ударился, когда с горки съезжал один из посетителей. "По факту травмирования ребенка 2018 года рождения проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Источник РИА Новости в экстренных службах города сообщил, что мальчик получил травму живота, когда с горки скатилась женщина. "Врачи диагностировали у ребенка разрыв левой доли печени, он в реанимации", - добавил собеседник агентства. В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили, что поставили на контроль ход и результаты расследования.
https://ria.ru/20250806/podzhog-2033699270.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033760108_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4f9c41876518ee507e652a2876c2c4fd.jpg
Кадры инцидента в аквапарке Санкт-Петербурга
В петербургском аквапарке 5-летний ребенок получил разрыв печени после того, как на него с горки скатилась женщина, он в реанимации, сообщил источник РИА Новости. В ГСУСК по городу сообщили, что в связи с произошедшим проводится доследственная проверка.
2025-08-06T16:29
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени
В аквапарке в Петербурге пятилетний ребенок получил разрыв печени