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В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени - РИА Новости, 06.08.2025
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16:29 06.08.2025 (обновлено: 17:21 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/peterburg-2033753993.html
В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени
В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени - РИА Новости, 06.08.2025
В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени
Пятилетний ребенок получил травму в петербургском аквапарке, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:29:00+03:00
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происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Пятилетний ребенок получил травму в петербургском аквапарке, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. По данным СК, во вторник ребенок вместе с родителями катался на горках. Он скатился в бассейн, отец взял его на руки и направился к выходу, несмотря на предупреждения сотрудников аквапарка о возможности столкновения с проезжающим посетителем. Мужчина это проигнорировал. В итоге ребенок ударился, когда с горки съезжал один из посетителей. "По факту травмирования ребенка 2018 года рождения проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Источник РИА Новости в экстренных службах города сообщил, что мальчик получил травму живота, когда с горки скатилась женщина. "Врачи диагностировали у ребенка разрыв левой доли печени, он в реанимации", - добавил собеседник агентства. В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили, что поставили на контроль ход и результаты расследования.
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Кадры инцидента в аквапарке Санкт-Петербурга
В петербургском аквапарке 5-летний ребенок получил разрыв печени после того, как на него с горки скатилась женщина, он в реанимации, сообщил источник РИА Новости. В ГСУСК по городу сообщили, что в связи с произошедшим проводится доследственная проверка.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В петербургском аквапарке ребенок получил разрыв печени

В аквапарке в Петербурге пятилетний ребенок получил разрыв печени

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Пятилетний ребенок получил травму в петербургском аквапарке, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
По данным СК, во вторник ребенок вместе с родителями катался на горках. Он скатился в бассейн, отец взял его на руки и направился к выходу, несмотря на предупреждения сотрудников аквапарка о возможности столкновения с проезжающим посетителем. Мужчина это проигнорировал. В итоге ребенок ударился, когда с горки съезжал один из посетителей.
"По факту травмирования ребенка 2018 года рождения проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в экстренных службах города сообщил, что мальчик получил травму живота, когда с горки скатилась женщина.
"Врачи диагностировали у ребенка разрыв левой доли печени, он в реанимации", - добавил собеседник агентства.
В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили, что поставили на контроль ход и результаты расследования.
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