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В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Уиткоффа

В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025

В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Уиткоффа

Президент Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф на встрече обсудили украинский кризис, сообщил помощник главы государства Юрий... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:30:00+03:00

2025-08-06T15:30:00+03:00

2025-08-06T16:41:00+03:00

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стив уиткофф

владимир путин

государственный департамент сша

встреча путина с уиткоффом 6 августа

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф на встрече обсудили украинский кризис, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков."Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", — сообщил он.В частности, президент Путин передал США некоторые сигналы по украинскому вопросу и получил через Уиткоффа аналогичные от Дональда Трампа, сказал Ушаков.По словам помощника президента, разговор был полезным и конструктивным."Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", — добавил Ушаков.Сегодня Владимир Путин провел переговоры с Уиткоффом в Кремле, беседа длилась более трех часов.На переговорах присутствовали Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. В начале встречи Уиткофф вместе с Дмитриевым посетили парк Зарядье.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее отказалась комментировать детали поездки. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита.Она добавила, что глава Белого дома продолжает верить в возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине.Ультиматум ТрампаАмериканский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609048.html

https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html

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Ушаков о приезде Уиткоффа Ушаков о приезде Уиткоффа 2025-08-06T15:30 true PT1M23S

Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа 2025-08-06T15:30 true PT0M06S

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