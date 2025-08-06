https://ria.ru/20250806/peregovory-2033729896.html
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Уиткоффа
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Уиткоффа
Разговор президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, состоявшийся в Кремле в среду, был полезный и конструктивный, сообщил... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:24:00+03:00
2025-08-06T15:24:00+03:00
2025-08-06T15:26:00+03:00
встреча путина с уиткоффом 6 августа
стив уиткофф
юрий ушаков
россия
сша
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033672023_430:264:3072:1750_1920x0_80_0_0_11243609803b4dee48b1fd9cb520dd09.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, состоявшийся в Кремле в среду, был полезный и конструктивный, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сегодня утром был принят нашим президентом. Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609048.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033672023_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_e3a6ef17b93e69eb4dfc7f5ab4155433.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
встреча путина с уиткоффом 6 августа, стив уиткофф, юрий ушаков, россия, сша, владимир путин, в мире
Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Россия, США, Владимир Путин, В мире
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Уиткоффа
Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа полезным и конструктивным