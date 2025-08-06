https://ria.ru/20250806/peregovory-2033729896.html

Ушаков рассказал о разговоре Путина и Уиткоффа

Ушаков рассказал о разговоре Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025

Ушаков рассказал о разговоре Путина и Уиткоффа

Разговор президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, состоявшийся в Кремле в среду, был полезный и конструктивный, сообщил... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:24:00+03:00

2025-08-06T15:24:00+03:00

2025-08-06T15:26:00+03:00

встреча путина с уиткоффом 6 августа

стив уиткофф

юрий ушаков

россия

сша

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в мире

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, состоявшийся в Кремле в среду, был полезный и конструктивный, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сегодня утром был принят нашим президентом. Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

встреча путина с уиткоффом 6 августа, стив уиткофф, юрий ушаков, россия, сша, владимир путин, в мире