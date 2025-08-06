Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 06.08.2025 (обновлено: 15:26 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/peregovory-2033729896.html
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Уиткоффа
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Уиткоффа
Разговор президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, состоявшийся в Кремле в среду, был полезный и конструктивный, сообщил... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:24:00+03:00
2025-08-06T15:26:00+03:00
встреча путина с уиткоффом 6 августа
стив уиткофф
юрий ушаков
россия
сша
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033672023_430:264:3072:1750_1920x0_80_0_0_11243609803b4dee48b1fd9cb520dd09.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, состоявшийся в Кремле в среду, был полезный и конструктивный, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сегодня утром был принят нашим президентом. Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609048.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033672023_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_e3a6ef17b93e69eb4dfc7f5ab4155433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина с уиткоффом 6 августа, стив уиткофф, юрий ушаков, россия, сша, владимир путин, в мире
Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Россия, США, Владимир Путин, В мире
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Уиткоффа

Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа полезным и конструктивным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, состоявшийся в Кремле в среду, был полезный и конструктивный, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сегодня утром был принят нашим президентом. Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор", - сказал Ушаков.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Хронология визитов спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию
Вчера, 08:12
 
Встреча Путина с Уиткоффом 6 августаСтив УиткоффЮрий УшаковРоссияСШАВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала