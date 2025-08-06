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Эксперт рассказал, где может быть развернут "Орешник" - РИА Новости, 06.08.2025
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03:15 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/oreshnik-2033593462.html
Эксперт рассказал, где может быть развернут "Орешник"
Эксперт рассказал, где может быть развернут "Орешник" - РИА Новости, 06.08.2025
Эксперт рассказал, где может быть развернут "Орешник"
Баллистические ракеты средней дальности "Орешник" могут быть развёрнуты не только в западной, но и в восточной части России, если складывающаяся на этом... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:15:00+03:00
2025-08-06T03:15:00+03:00
безопасность
россия
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япония
игорь коротченко
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Баллистические ракеты средней дальности "Орешник" могут быть развёрнуты не только в западной, но и в восточной части России, если складывающаяся на этом направлении обстановка того потребует, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счёт нет никаких ограничений. "Что касается восточной части нашей страны, здесь мы наблюдаем масштабную гонку вооружений, активную деятельность блока AUKUS, формирование восточного крыла НАТО. Как только американские системы средней дальности Typhon появятся на территории хотя бы одной дружественной американцам страны в регионе, будь то Филиппины, Япония или Южная Корея, будет осуществлено развертывание указанных систем и со стороны Российской Федерации в позиционных районах на востоке страны", - сказал Коротченко. По его словам, с учётом дальность пуска "Орешника", при необходимости в зону поражения попадут вся Аляска и значительная часть Канады. Коротченко не исключил и другие сценарии развёртывания ракет средней и меньшей дальности. Например, в ответ на милитаризацию Прибалтийского региона может быть принято решение о развёртывании в Калининградкой области ракет "Циркон" в мобильном варианте базирования. Говоря о снятии Россией ограничений в области ракет средней и меньшей дальности, аналитик подчеркнул, что связано это, в первую очередь, с исключительно агрессивной политикой, прежде всего, европейских стран-членов НАТО, а также Евросоюза, в отношении РФ. Среди элементов такой политики он назвал накачку Украины оружием, поддержку, в том числе, совместное планирование и осуществление диверсионных операций против России. Кроме того, Коротченко упомянул кибератаки против объектов критической российской IT-инфраструктуры, которые якобы проводятся международными либо украинскими хакерами, но на самом деле организованы западными специалистами. Кроме того, он напомнил об объявленных Германией планах приобрести в США, развернуть и поставить на боевое дежурство комплексы средней дальности Typhon. Они могут появиться там уже в следующем году, отметил аналитик. "Но вместе с тем, надо сказать, что те системы ПВО-ПРО, которые сегодня есть в европейских странах НАТО, не могут перехватывать боевые блоки "Орешника". Чисто физически они не могут это сделать, потому что не существует таких возможностей. И это означает, что боевые блоки "Орешника" гарантированно поражают назначенную цель. Гарантированно без возможности сбития", - добавил Коротченко.
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безопасность, россия, филиппины, япония, игорь коротченко, дмитрий песков, нато, aukus
Безопасность, Россия, Филиппины, Япония, Игорь Коротченко, Дмитрий Песков, НАТО, AUKUS
Эксперт рассказал, где может быть развернут "Орешник"

Аналитик Коротченко: "Орешник" может быть развернут на востоке России

© Фото из личного архиваИгорь Коротченко
Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото из личного архива
Игорь Коротченко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Баллистические ракеты средней дальности "Орешник" могут быть развёрнуты не только в западной, но и в восточной части России, если складывающаяся на этом направлении обстановка того потребует, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
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Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счёт нет никаких ограничений.
"Что касается восточной части нашей страны, здесь мы наблюдаем масштабную гонку вооружений, активную деятельность блока AUKUS, формирование восточного крыла НАТО. Как только американские системы средней дальности Typhon появятся на территории хотя бы одной дружественной американцам страны в регионе, будь то Филиппины, Япония или Южная Корея, будет осуществлено развертывание указанных систем и со стороны Российской Федерации в позиционных районах на востоке страны", - сказал Коротченко.
По его словам, с учётом дальность пуска "Орешника", при необходимости в зону поражения попадут вся Аляска и значительная часть Канады.
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Коротченко не исключил и другие сценарии развёртывания ракет средней и меньшей дальности. Например, в ответ на милитаризацию Прибалтийского региона может быть принято решение о развёртывании в Калининградкой области ракет "Циркон" в мобильном варианте базирования.
Говоря о снятии Россией ограничений в области ракет средней и меньшей дальности, аналитик подчеркнул, что связано это, в первую очередь, с исключительно агрессивной политикой, прежде всего, европейских стран-членов НАТО, а также Евросоюза, в отношении РФ.
Среди элементов такой политики он назвал накачку Украины оружием, поддержку, в том числе, совместное планирование и осуществление диверсионных операций против России. Кроме того, Коротченко упомянул кибератаки против объектов критической российской IT-инфраструктуры, которые якобы проводятся международными либо украинскими хакерами, но на самом деле организованы западными специалистами.
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Кроме того, он напомнил об объявленных Германией планах приобрести в США, развернуть и поставить на боевое дежурство комплексы средней дальности Typhon. Они могут появиться там уже в следующем году, отметил аналитик.
"Но вместе с тем, надо сказать, что те системы ПВО-ПРО, которые сегодня есть в европейских странах НАТО, не могут перехватывать боевые блоки "Орешника". Чисто физически они не могут это сделать, потому что не существует таких возможностей. И это означает, что боевые блоки "Орешника" гарантированно поражают назначенную цель. Гарантированно без возможности сбития", - добавил Коротченко.
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