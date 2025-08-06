https://ria.ru/20250806/nyt-2033814458.html
Трамп хочет провести встречу с Путиным "на следующей неделе", сообщили СМИ
Трамп хочет провести встречу с Путиным "на следующей неделе", сообщили СМИ - РИА Новости, 06.08.2025
Трамп хочет провести встречу с Путиным "на следующей неделе", сообщили СМИ
Американский лидер Дональд Трамп хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным "уже на следующей неделе", утверждает газета The New York... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T22:04:00+03:00
2025-08-06T22:04:00+03:00
2025-08-06T23:27:00+03:00
в мире
владимир путин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным "уже на следующей неделе", утверждает газета The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома.Издание также пишет, что Трамп планирует после возможной встречи с российским лидером провести трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским."В переговорах примут участие только трое — без участия европейских стран", — подчеркивается в материале газеты.По данным газеты, Трамп сообщил о намерении провести такие встречи во время телефонного разговора с главами европейских государств, который состоялся в среду.Источники добавили, что лидеры стран Европы, ранее пытавшиеся координировать усилия по урегулированию конфликта, "по-видимому, приняли" заявление американского президента.Как уточнил Bild со ссылкой на источники, хозяин Белого дома заявил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу по телефону о более продуктивной, "чем ожидалось", встрече Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа.Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя планы по организации возможных переговоров на высшем уровне, российская сторона выразила желание провести встречу с Трампом, и американский лидер открыт к такому шагу.Сегодня российский лидер провел переговоры со американским представителем в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
https://ria.ru/20250806/rossiya-2033808937.html
https://ria.ru/20250806/putin-2033815665.html
https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, дональд трамп
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп хочет провести встречу с Путиным "на следующей неделе", сообщили СМИ
NYT: Трамп хотел бы провести встречу с Путиным уже на следующей неделе
ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным "уже на следующей неделе", утверждает газета The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома.
Издание также пишет, что Трамп
планирует после возможной встречи с российским лидером провести трехсторонние переговоры с Путиным
и Зеленским.
«
"В переговорах примут участие только трое — без участия европейских стран", — подчеркивается в материале газеты.
По данным газеты, Трамп сообщил о намерении провести такие встречи во время телефонного разговора с главами европейских государств, который состоялся в среду.
Источники добавили, что лидеры стран Европы, ранее пытавшиеся координировать усилия по урегулированию конфликта, "по-видимому, приняли" заявление американского президента.
Как уточнил Bild
со ссылкой на источники, хозяин Белого дома заявил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу
по телефону о более продуктивной, "чем ожидалось", встрече Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа
.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя планы по организации возможных переговоров на высшем уровне, российская сторона выразила желание провести встречу с Трампом, и американский лидер открыт к такому шагу.
Сегодня российский лидер провел переговоры со американским представителем в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию
в 2025 году.
Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков
, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине
. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой
и Вашингтоном
.
Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.
Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.