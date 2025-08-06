Рейтинг@Mail.ru
Обнаружен неожиданный эффект противогрибкового препарата - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/nauka-2033464218.html
Обнаружен неожиданный эффект противогрибкового препарата
Обнаружен неожиданный эффект противогрибкового препарата - РИА Новости, 06.08.2025
Обнаружен неожиданный эффект противогрибкового препарата
Соединение, которое ранее использовалось как противогрибковый препарат, может лечить острое повреждение почек, а также снизить риск осложнений и улучшить их... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:00:00+03:00
2025-08-06T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
москва
пущино
российская академия наук
мгу имени м. в. ломоносова
российские инновации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033466905_0:16:3584:2032_1920x0_80_0_0_eb5c00d751658ebf4aae37dbddde51cf.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Соединение, которое ранее использовалось как противогрибковый препарат, может лечить острое повреждение почек, а также снизить риск осложнений и улучшить их восстановление, установили российские ученые. Об этом РИА Новости сообщили в Российском научном фонде (РНФ).Острое повреждение почек — распространенное состояние, которое возникает из-за инфекций и нарушений кровообращения. Несмотря на способность тканей органа восстанавливаться, иногда процесс регенерации нарушается, что приводит к избыточному разрастанию соединительной ткани (фиброзу) и образованию рубцов. Как рассказали в пресс-службе РНФ, существующие сегодня методы лечения не позволяют одновременно эффективно восстанавливать функциональные клетки и предотвращать фиброз.Ученые Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва), Институт белка РАН (Пущино), ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова (Москва) предложили использовать для решения этой проблемы трихостатин А — природное соединение, изначально известное как противогрибковый препарат.Позже выяснилось, что оно подавляет работу ферментов, регулирующих упаковку ДНК. Вещество делает ДНК более доступной для считывания генетической информации, тем самым активируя работу различных генов. Благодаря этому свойству трихостатин А потенциально может "включать" гены, важные для восстановления тканей."Мы впервые определили, что трихостатин А демонстрирует двойное действие: с одной стороны, он защищает почки от рубцевания, а с другой — ускоряет регенерацию поврежденной ткани. Это свойство можно использовать при создании терапии для эффективного восстановления тканей, например, при остром повреждении почек, для предотвращения последующего снижения функции органа", — рассказал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, заведующий лабораторией структуры и функции митохондрий НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Плотников, слова которого приводятся в сообщении.Исследователи обработали клетки эпителия и фибробластов почки этим веществом, а затем оценили, как изменяется скорость деления клеток и активность гликолиза — процесса получения энергии клетками в результате расщепления глюкозы, а также количество белков, регулирующих эти процессы.Оказалось, что трихостатин А действует избирательно на разные клетки. В клетках почки он активировал протеинкиназу Akt — фермент, регулирующий деление, рост и выживаемость клеток. Под его действием эпителиоциты почки росли в 2,5 раза быстрее, чем клетки, не обработанные трихостатином А. В случае фибробластов соединение, напротив, снизило активность протеинкиназы Akt и подавило деление. Кроме того, в фибробластах почки замедлился гликолиз.На данном этапе перед учеными стоит задача дальнейшего изучения противофиброзных подходов и разработки соединений, которые снижают жизнеспособность фибробластов и минимально, или даже положительно влияют на эпителиоциты почки.Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале IUBMB Life.
https://ria.ru/20250404/uchenye-2009241539.html
https://ria.ru/20241129/makaka-1986468046.html
https://ria.ru/20240418/nauka-1940399968.html
москва
пущино
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033466905_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_1d28d3c330f3fcd1499eac4155706e62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, москва, пущино, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, российские инновации, качество жизни, россия, медицина, здоровье - общество, почки, человек, организм, российский научный фонд
Наука, Наука, Университетская наука, Москва, Пущино, Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российские инновации, Качество жизни, Россия, Медицина, Здоровье - Общество, почки, Человек, организм, Российский научный фонд

Обнаружен неожиданный эффект противогрибкового препарата

© Getty Images / Mohammed Haneefa NizamudeenПочки с фиброзом
Почки с фиброзом - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / Mohammed Haneefa Nizamudeen
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Соединение, которое ранее использовалось как противогрибковый препарат, может лечить острое повреждение почек, а также снизить риск осложнений и улучшить их восстановление, установили российские ученые. Об этом РИА Новости сообщили в Российском научном фонде (РНФ).
Острое повреждение почек — распространенное состояние, которое возникает из-за инфекций и нарушений кровообращения. Несмотря на способность тканей органа восстанавливаться, иногда процесс регенерации нарушается, что приводит к избыточному разрастанию соединительной ткани (фиброзу) и образованию рубцов. Как рассказали в пресс-службе РНФ, существующие сегодня методы лечения не позволяют одновременно эффективно восстанавливать функциональные клетки и предотвращать фиброз.
Пробирка со стволовыми клетками - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Японские ученые замедлили снижение функций почек у мышей
4 апреля, 04:24
Ученые Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва), Институт белка РАН (Пущино), ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова (Москва) предложили использовать для решения этой проблемы трихостатин А — природное соединение, изначально известное как противогрибковый препарат.
Позже выяснилось, что оно подавляет работу ферментов, регулирующих упаковку ДНК. Вещество делает ДНК более доступной для считывания генетической информации, тем самым активируя работу различных генов. Благодаря этому свойству трихостатин А потенциально может "включать" гены, важные для восстановления тканей.
"Мы впервые определили, что трихостатин А демонстрирует двойное действие: с одной стороны, он защищает почки от рубцевания, а с другой — ускоряет регенерацию поврежденной ткани. Это свойство можно использовать при создании терапии для эффективного восстановления тканей, например, при остром повреждении почек, для предотвращения последующего снижения функции органа", — рассказал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, заведующий лабораторией структуры и функции митохондрий НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Плотников, слова которого приводятся в сообщении.
Китайские ученые из больницы Тунцзи Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане пересадили почку генетически модифицированной свиньи макаке - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Китайские ученые пересадили макаке почку ГМО-свиньи
29 ноября 2024, 15:31
Исследователи обработали клетки эпителия и фибробластов почки этим веществом, а затем оценили, как изменяется скорость деления клеток и активность гликолиза — процесса получения энергии клетками в результате расщепления глюкозы, а также количество белков, регулирующих эти процессы.
Оказалось, что трихостатин А действует избирательно на разные клетки. В клетках почки он активировал протеинкиназу Akt — фермент, регулирующий деление, рост и выживаемость клеток. Под его действием эпителиоциты почки росли в 2,5 раза быстрее, чем клетки, не обработанные трихостатином А. В случае фибробластов соединение, напротив, снизило активность протеинкиназы Akt и подавило деление. Кроме того, в фибробластах почки замедлился гликолиз.
Врач проводит ультразвуковое исследование почек пациентки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Меньше рисков. Ученые нашли новый способ лечения рака почки
18 апреля 2024, 09:00
На данном этапе перед учеными стоит задача дальнейшего изучения противофиброзных подходов и разработки соединений, которые снижают жизнеспособность фибробластов и минимально, или даже положительно влияют на эпителиоциты почки.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале IUBMB Life.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаМоскваПущиноРоссийская академия наукМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссийские инновацииКачество жизниРоссияМедицинаЗдоровье - ОбществопочкиЧеловекорганизмРоссийский научный фонд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала