https://ria.ru/20250806/nauka-2033464218.html

Обнаружен неожиданный эффект противогрибкового препарата

Обнаружен неожиданный эффект противогрибкового препарата - РИА Новости, 06.08.2025

Обнаружен неожиданный эффект противогрибкового препарата

Соединение, которое ранее использовалось как противогрибковый препарат, может лечить острое повреждение почек, а также снизить риск осложнений и улучшить их... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:00:00+03:00

2025-08-06T09:00:00+03:00

2025-08-06T09:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

москва

пущино

российская академия наук

мгу имени м. в. ломоносова

российские инновации

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Соединение, которое ранее использовалось как противогрибковый препарат, может лечить острое повреждение почек, а также снизить риск осложнений и улучшить их восстановление, установили российские ученые. Об этом РИА Новости сообщили в Российском научном фонде (РНФ).Острое повреждение почек — распространенное состояние, которое возникает из-за инфекций и нарушений кровообращения. Несмотря на способность тканей органа восстанавливаться, иногда процесс регенерации нарушается, что приводит к избыточному разрастанию соединительной ткани (фиброзу) и образованию рубцов. Как рассказали в пресс-службе РНФ, существующие сегодня методы лечения не позволяют одновременно эффективно восстанавливать функциональные клетки и предотвращать фиброз.Ученые Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва), Институт белка РАН (Пущино), ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова (Москва) предложили использовать для решения этой проблемы трихостатин А — природное соединение, изначально известное как противогрибковый препарат.Позже выяснилось, что оно подавляет работу ферментов, регулирующих упаковку ДНК. Вещество делает ДНК более доступной для считывания генетической информации, тем самым активируя работу различных генов. Благодаря этому свойству трихостатин А потенциально может "включать" гены, важные для восстановления тканей."Мы впервые определили, что трихостатин А демонстрирует двойное действие: с одной стороны, он защищает почки от рубцевания, а с другой — ускоряет регенерацию поврежденной ткани. Это свойство можно использовать при создании терапии для эффективного восстановления тканей, например, при остром повреждении почек, для предотвращения последующего снижения функции органа", — рассказал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, заведующий лабораторией структуры и функции митохондрий НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Плотников, слова которого приводятся в сообщении.Исследователи обработали клетки эпителия и фибробластов почки этим веществом, а затем оценили, как изменяется скорость деления клеток и активность гликолиза — процесса получения энергии клетками в результате расщепления глюкозы, а также количество белков, регулирующих эти процессы.Оказалось, что трихостатин А действует избирательно на разные клетки. В клетках почки он активировал протеинкиназу Akt — фермент, регулирующий деление, рост и выживаемость клеток. Под его действием эпителиоциты почки росли в 2,5 раза быстрее, чем клетки, не обработанные трихостатином А. В случае фибробластов соединение, напротив, снизило активность протеинкиназы Akt и подавило деление. Кроме того, в фибробластах почки замедлился гликолиз.На данном этапе перед учеными стоит задача дальнейшего изучения противофиброзных подходов и разработки соединений, которые снижают жизнеспособность фибробластов и минимально, или даже положительно влияют на эпителиоциты почки.Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале IUBMB Life.

https://ria.ru/20250404/uchenye-2009241539.html

https://ria.ru/20241129/makaka-1986468046.html

https://ria.ru/20240418/nauka-1940399968.html

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