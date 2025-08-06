https://ria.ru/20250806/mishustin-2033662420.html

Мишустин отметил улучшение отношения школьников к сложным дисциплинам

Мишустин отметил улучшение отношения школьников к сложным дисциплинам - РИА Новости, 06.08.2025

Мишустин отметил улучшение отношения школьников к сложным дисциплинам

Отношение российских школьников к сложным дисциплинам при сдаче ЕГЭ и ОГЭ улучшилось, это важно, поскольку позволяет им для дальнейшего обучения выбирать... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:48:00+03:00

2025-08-06T11:48:00+03:00

2025-08-06T12:06:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отношение российских школьников к сложным дисциплинам при сдаче ЕГЭ и ОГЭ улучшилось, это важно, поскольку позволяет им для дальнейшего обучения выбирать сложные вузы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду провел встречу с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, который рассказал в том числе об итогах государственных экзаменов в этом году. Руководитель ведомства отметил, что ещё никогда количество участников экзаменов ни в одной области так быстро не росло. По его словам, рост в профильной математике составил почти 13%, в физике – 10%, химии, биологии – 6%, информатике – 5%. Музаев добавил, что прирост показателей по всем этим предметам позволил в этом году качественно улучшить конкурс в инженерные вузы. "У нас отношение, как вы правильно сказали, к сложным дисциплинам улучшилось. Это видно. Мы радуемся, поскольку очень важно, чтобы дети могли выбирать сложные вузы - технические ли вузы, не технические, - и получать качественное, современное образование. Вносить свой вклад в развитие общества, страны, становиться той силой, которая поможет достичь национальных целей развития, поставленных перед нами главой государства", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250806/ege-2033660259.html

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общество, россия, михаил мишустин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование