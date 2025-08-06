https://ria.ru/20250806/mishustin-2033631680.html

Мишустин раскритиковал трату времени учителями на административную работу

Мишустин раскритиковал трату времени учителями на административную работу - РИА Новости, 06.08.2025

Мишустин раскритиковал трату времени учителями на административную работу

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал прежнюю административную нагрузку на учителей безобразием. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:25:00+03:00

2025-08-06T10:25:00+03:00

2025-08-06T16:07:00+03:00

михаил мишустин

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

общество

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал прежнюю административную нагрузку на учителей безобразием."Регулярно мы с вами сверяем часы по снижению административной нагрузки на учителей. Потому что это было безобразием, когда учителя фактически тратили больше времени на заполнение разных формуляров, чем на непосредственный контроль за уроками, на методологию и преподавание", — сказал он на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым.Как отметил собеседник премьера, работа по снижению бюрократической нагрузки на учителей не прекращается, количество документов, которые обязаны заполнять педагоги, уменьшилось в 25 раз.Мишустин также поручил Рособрнадзору и регионам организовывать пробные ЕГЭ и ОГЭ в условиях, близких к экзаменационным. По его словам, сейчас школьникам не хватает этой возможности.Глава правительства подчеркнул, что экзамены должны проходить в комфортных условиях как для школьников и учителей, так и для родителей.Со своей стороны, Музаев рассказал, что механизмы популяризации естественно-научных предметов сработали. Так, рост числа сдающих профильную математику составил почти 13 процентов, физику — десять процентов, химию, биологию — шесть, а информатику — пять процентов.Мишустин добавил, что это важно, поскольку позволяет школьникам выбирать для дальнейшего обучения сложные вузы.

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михаил мишустин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, общество, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование