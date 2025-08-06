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ABC узнал подробности повторного допроса пособницы Эпштейна Максвелл - РИА Новости, 06.08.2025
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10:10 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/maksvell-2033627193.html
ABC узнал подробности повторного допроса пособницы Эпштейна Максвелл
ABC узнал подробности повторного допроса пособницы Эпштейна Максвелл - РИА Новости, 06.08.2025
ABC узнал подробности повторного допроса пособницы Эпштейна Максвелл
Осужденная за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл во время своего повторного допроса в конце июля не сказала ничего, что могло бы... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:10:00+03:00
2025-08-06T10:10:00+03:00
в мире
сша
флорида
нью-йорк (город)
дональд трамп
фбр
джеффри эпштейн
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Осужденная за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл во время своего повторного допроса в конце июля не сказала ничего, что могло бы навредить президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на осведомленные источники. Ранее адвокат Максвелл Дэвид Маркус заявил, что на повторном допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем в конце июля она ответила на все вопросы, касавшиеся около 100 лиц. "В ходе своего девятичасового общения... Бланшем Максвелл не сказала ничего, что могло бы нанести вред Трампу. Она заявила, что Трамп никогда ни не делал в её присутствии ничего, что могло бы вызвать опасения", - приводит телеканал данные источников. По информации ABC, администрация Трампа рассматривает возможность публикации стенограмм допроса – возможно, уже на этой неделе. Как сообщили источники, аудиозапись допроса также существует, однако пока неизвестно, хочет ли Белый дом обнародовать и ее. Ранее в июле Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде уже отказал в обнародовании документов дела. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В июне 2022 года Максвелл, бывшая светская львица и подруга обвиненного в совращении малолетних и покончившего с собой до суда миллиардера Эпштейна, была приговорена к 20 годам тюрьмы, в том числе за торговлю несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032304201.html
https://ria.ru/20250728/tramp-2032011947.html
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в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), дональд трамп, фбр, джеффри эпштейн
В мире, США, Флорида, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, ФБР, Джеффри Эпштейн
ABC узнал подробности повторного допроса пособницы Эпштейна Максвелл

ABC: пособница Эпштейна Максвелл не сказала ничего, что может навредить Трампу

© AP Photo / John MinchilloДжеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / John Minchillo
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Осужденная за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл во время своего повторного допроса в конце июля не сказала ничего, что могло бы навредить президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее адвокат Максвелл Дэвид Маркус заявил, что на повторном допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем в конце июля она ответила на все вопросы, касавшиеся около 100 лиц.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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30 июля, 10:53
"В ходе своего девятичасового общения... Бланшем Максвелл не сказала ничего, что могло бы нанести вред Трампу. Она заявила, что Трамп никогда ни не делал в её присутствии ничего, что могло бы вызвать опасения", - приводит телеканал данные источников.
По информации ABC, администрация Трампа рассматривает возможность публикации стенограмм допроса – возможно, уже на этой неделе. Как сообщили источники, аудиозапись допроса также существует, однако пока неизвестно, хочет ли Белый дом обнародовать и ее.
Ранее в июле Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде уже отказал в обнародовании документов дела.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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28 июля, 18:48
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
В июне 2022 года Максвелл, бывшая светская львица и подруга обвиненного в совращении малолетних и покончившего с собой до суда миллиардера Эпштейна, была приговорена к 20 годам тюрьмы, в том числе за торговлю несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Пособницу Эпштейна допросили о Гейтсе и Клинтоне, пишет Daily Mail
28 июля, 11:46
 
В миреСШАФлоридаНью-Йорк (город)Дональд ТрампФБРДжеффри Эпштейн
 
 
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