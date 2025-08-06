https://ria.ru/20250806/maksvell-2033627193.html

ABC узнал подробности повторного допроса пособницы Эпштейна Максвелл

ABC узнал подробности повторного допроса пособницы Эпштейна Максвелл - РИА Новости, 06.08.2025

ABC узнал подробности повторного допроса пособницы Эпштейна Максвелл

Осужденная за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл во время своего повторного допроса в конце июля не сказала ничего, что могло бы... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:10:00+03:00

2025-08-06T10:10:00+03:00

2025-08-06T10:10:00+03:00

в мире

сша

флорида

нью-йорк (город)

дональд трамп

фбр

джеффри эпштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033065278_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_609abb2bc1e3f17488706be17afbb2d5.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Осужденная за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл во время своего повторного допроса в конце июля не сказала ничего, что могло бы навредить президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на осведомленные источники. Ранее адвокат Максвелл Дэвид Маркус заявил, что на повторном допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем в конце июля она ответила на все вопросы, касавшиеся около 100 лиц. "В ходе своего девятичасового общения... Бланшем Максвелл не сказала ничего, что могло бы нанести вред Трампу. Она заявила, что Трамп никогда ни не делал в её присутствии ничего, что могло бы вызвать опасения", - приводит телеканал данные источников. По информации ABC, администрация Трампа рассматривает возможность публикации стенограмм допроса – возможно, уже на этой неделе. Как сообщили источники, аудиозапись допроса также существует, однако пока неизвестно, хочет ли Белый дом обнародовать и ее. Ранее в июле Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде уже отказал в обнародовании документов дела. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В июне 2022 года Максвелл, бывшая светская львица и подруга обвиненного в совращении малолетних и покончившего с собой до суда миллиардера Эпштейна, была приговорена к 20 годам тюрьмы, в том числе за торговлю несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

https://ria.ru/20250730/tramp-2032304201.html

https://ria.ru/20250728/tramp-2032011947.html

https://ria.ru/20250728/epshteyn-2031871884.html

сша

флорида

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), дональд трамп, фбр, джеффри эпштейн