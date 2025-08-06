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Суд не арестовал водителя автобуса, столкнувшегося с поездом
Суд не арестовал водителя автобуса, столкнувшегося с поездом - РИА Новости, 06.08.2025
Суд не арестовал водителя автобуса, столкнувшегося с поездом
Суд не арестовал водителя автобуса с паломниками, столкнувшегося с поездом в Ленобласти, который выехал на красный свет, в результате чего погибла женщина,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:23:00+03:00
2025-08-06T14:23:00+03:00
2025-08-06T14:23:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Суд не арестовал водителя автобуса с паломниками, столкнувшегося с поездом в Ленобласти, который выехал на красный свет, в результате чего погибла женщина, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Ивашова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) УК РФ. Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал, избрал Ивашову меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщает пресс-служба. Поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского, столкнулись в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточняло, что причиной столкновения стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем автобуса, проигнорировавшим запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде. В результате происшествия один пассажир скончался на месте, еще 14 были оперативно госпитализированы. Следственное управление на транспорте во вторник сообщило о задержании водителя автобуса в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В пресс-службе судов добавили, что обвиняемому запрещено покидать территорию муниципального образования, где проживает, за исключением случаев следования на работу и с работы; общаться со свидетелями и другими участниками производства по уголовному делу, а также иными лицами, за исключением защитников, следователя, сотрудников правоохранительных органов, суда, близких родственников; делать сообщения и обращения через СМИ, использовать интернет.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд не арестовал водителя автобуса, столкнувшегося с поездом
В Петербурге суд не арестовал водителя автобуса, столкнувшегося с поездом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Суд не арестовал водителя автобуса с паломниками, столкнувшегося с поездом в Ленобласти, который выехал на красный свет, в результате чего погибла женщина, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга
рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Ивашова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) УК РФ
. Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал, избрал Ивашову меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщает пресс-служба.
Поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского, столкнулись в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК
РФ уточняло, что причиной столкновения стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем автобуса, проигнорировавшим запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде. В результате происшествия один пассажир скончался на месте, еще 14 были оперативно госпитализированы.
Следственное управление на транспорте во вторник сообщило о задержании водителя автобуса в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В пресс-службе судов добавили, что обвиняемому запрещено покидать территорию муниципального образования, где проживает, за исключением случаев следования на работу и с работы; общаться со свидетелями и другими участниками производства по уголовному делу, а также иными лицами, за исключением защитников, следователя, сотрудников правоохранительных органов, суда, близких родственников; делать сообщения и обращения через СМИ, использовать интернет.