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РИА Новости побывало на символе Хиросимы "Атомном куполе" - РИА Новости, 06.08.2025
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18:38 06.08.2025 (обновлено: 19:36 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/kupol-2033791743.html
РИА Новости побывало на символе Хиросимы "Атомном куполе"
РИА Новости побывало на символе Хиросимы "Атомном куполе" - РИА Новости, 06.08.2025
РИА Новости побывало на символе Хиросимы "Атомном куполе"
В канун 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы корреспондент РИА Новости побывала внутри "Атомного купола" - закрытого для посещений объекта Всемирного наследия... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:38:00+03:00
2025-08-06T19:36:00+03:00
нагасаки (город)
юнеско
хиросима (город)
в мире
япония
атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки
сша
ядерное оружие
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ТОКИО/ХИРОСИМА, 6 авг – РИА Новости, Ксения Нака. В канун 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы корреспондент РИА Новости побывала внутри "Атомного купола" - закрытого для посещений объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, ставшего символом ядерной катастрофы. Корреспондент РИА Новости оказалась в числе 10 иностранных журналистов, которым было разрешено пройти за ограду внутрь бережно охраняемого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Перед посещением был проведен строжайший инструктаж о том, чего категорически нельзя делать, оказавшись внутри. В частности, нельзя наступать на камни, которые так и остались после взрыва лежать на территории, прикасаться и дотрагиваться до стен и камней. Во время прохода внутрь нужно было надеть защитную каску. Обычно же осмотреть здание можно только из-за ограды, которой оно обнесено по всему периметру. Здание выставочного центра торгово-промышленной палаты префектуры Хиросима было построено в 1915 году чешским архитектором Яном Летцелем. В то время в городе было мало зданий, созданных в стиле европейской архитектуры, к тому же выставочный центр насчитывал три этажа, за счет чего он заметно выделялся среди в основном деревянных одно- и двухэтажных окружающих домов. Здание было кирпичным, крыша в форме купола была выполнена из медных пластин на железном каркасе. Во время бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года выставочный центр оказался в 160 метрах от эпицентра взрыва. Все находившиеся внутри сотрудники погибли. Здание подверглось колоссальным разрушениям, но частично устояло. Медная крыша от высокой температуры взрыва расплавилась и оголила железный каркас. За его куполообразную форму здание получило название "Атомный купол". В послевоенной Хиросиме далеко не все выступали за его сохранение как памятника. И только через 15 лет после бомбардировки, когда в дневнике умершей от лейкемии девочки Хироко Кадзиямы, которая получила облучение в возрасте одного года, нашли фразу "и только этот мучительный образ выставочного центра промышленной палаты навсегда останется, чтобы воспеть будущим поколениям ужас атомной бомбардировки", началось движение за консервацию и сохранение здания. Сейчас это один из самых узнаваемых символов Хиросимы. Арка мемориала в парке Мира на противоположном берегу реки охватывает его издали как рамка, превращая всё пространство по обе стороны реки в единую композицию. В 1996 году "Атомный купол" был включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. На территории, куда обычно допуск туристов запрещен, разбросанные взрывной волной камни лежат так, как будто трагедия произошла совсем недавно. Только густая ярко-зеленая трава напоминает, что с тех пор прошло не одно десятилетие. Парк Мира, где ежегодно проходит церемония памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в районе эпицентра. Здесь же сжигали тела погибших. В парке есть братская могила в виде холма с буддистской пагодой наверху, где покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв трагедии. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира". В районе эпицентра сейчас расположен Мемориальный парк Мира и Мемориальный музей Мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
https://ria.ru/20250806/japonija-2033715109.html
https://ria.ru/20250806/khirosima-2033753766.html
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Внутри "Атомного купола" – закрытого для посещений объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
В канун 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы корреспондент РИА Новости побывала внутри "Атомного купола" - закрытого для посещений объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, ставшего символом ядерной катастрофы. Корреспондент РИА Новости оказалась в числе 10 иностранных журналистов, которым было разрешено пройти за ограду внутрь бережно охраняемого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Перед посещением был проведен строжайший инструктаж о том, чего категорически нельзя делать, оказавшись внутри. В частности, нельзя наступать на камни, которые так и остались после взрыва лежать на территории, прикасаться и дотрагиваться до стен и камней. Обычно же осмотреть здание можно только из-за ограды, которой оно обнесено по всему периметру. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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нагасаки (город), юнеско, хиросима (город), в мире, япония, атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки, сша, ядерное оружие, вторая мировая война (1939-1945), риа новости
Нагасаки (город), ЮНЕСКО, Хиросима (город), В мире, Япония, Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, США, Ядерное оружие, Вторая мировая война (1939-1945), РИА Новости
РИА Новости побывало на символе Хиросимы "Атомном куполе"

РИА Новости посетило закрытый объект ЮНЕСКО и символ Хиросимы "Атомный купол"

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ТОКИО/ХИРОСИМА, 6 авг – РИА Новости, Ксения Нака. В канун 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы корреспондент РИА Новости побывала внутри "Атомного купола" - закрытого для посещений объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, ставшего символом ядерной катастрофы.
Корреспондент РИА Новости оказалась в числе 10 иностранных журналистов, которым было разрешено пройти за ограду внутрь бережно охраняемого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Перед посещением был проведен строжайший инструктаж о том, чего категорически нельзя делать, оказавшись внутри. В частности, нельзя наступать на камни, которые так и остались после взрыва лежать на территории, прикасаться и дотрагиваться до стен и камней. Во время прохода внутрь нужно было надеть защитную каску. Обычно же осмотреть здание можно только из-за ограды, которой оно обнесено по всему периметру.
© РИА Новости / Ксения НакаКупол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
1 из 8
© РИА Новости / Ксения НакаКупол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
2 из 8
© РИА Новости / Ксения НакаКупол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
3 из 8
© РИА Новости / Ксения НакаКупол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
4 из 8
© РИА Новости / Ксения НакаКупол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
5 из 8
© РИА Новости / Ксения НакаКупол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
6 из 8
© РИА Новости / Ксения НакаКупол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
7 из 8
© РИА Новости / Ксения НакаКупол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
8 из 8
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
1 из 8
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
2 из 8
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
3 из 8
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
4 из 8
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
5 из 8
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
6 из 8
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
7 из 8
Купол атомного взрыва (Купол Гэмбаку) в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
8 из 8
Здание выставочного центра торгово-промышленной палаты префектуры Хиросима было построено в 1915 году чешским архитектором Яном Летцелем. В то время в городе было мало зданий, созданных в стиле европейской архитектуры, к тому же выставочный центр насчитывал три этажа, за счет чего он заметно выделялся среди в основном деревянных одно- и двухэтажных окружающих домов. Здание было кирпичным, крыша в форме купола была выполнена из медных пластин на железном каркасе.
Во время бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года выставочный центр оказался в 160 метрах от эпицентра взрыва. Все находившиеся внутри сотрудники погибли. Здание подверглось колоссальным разрушениям, но частично устояло. Медная крыша от высокой температуры взрыва расплавилась и оголила железный каркас. За его куполообразную форму здание получило название "Атомный купол".
Фотография семьи Тидзуко Ватаоки - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Японии рассказали историю женщины, пережившей бомбардировку Хиросимы
Вчера, 14:25
В послевоенной Хиросиме далеко не все выступали за его сохранение как памятника. И только через 15 лет после бомбардировки, когда в дневнике умершей от лейкемии девочки Хироко Кадзиямы, которая получила облучение в возрасте одного года, нашли фразу "и только этот мучительный образ выставочного центра промышленной палаты навсегда останется, чтобы воспеть будущим поколениям ужас атомной бомбардировки", началось движение за консервацию и сохранение здания.
Сейчас это один из самых узнаваемых символов Хиросимы. Арка мемориала в парке Мира на противоположном берегу реки охватывает его издали как рамка, превращая всё пространство по обе стороны реки в единую композицию. В 1996 году "Атомный купол" был включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
На территории, куда обычно допуск туристов запрещен, разбросанные взрывной волной камни лежат так, как будто трагедия произошла совсем недавно. Только густая ярко-зеленая трава напоминает, что с тех пор прошло не одно десятилетие.
Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
Вчера, 16:28
Парк Мира, где ежегодно проходит церемония памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в районе эпицентра. Здесь же сжигали тела погибших. В парке есть братская могила в виде холма с буддистской пагодой наверху, где покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв трагедии. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".
В районе эпицентра сейчас расположен Мемориальный парк Мира и Мемориальный музей Мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
Трагедия Хиросимы: 80 лет первой атомной бомбардировки
© Getty Images / Photo 12

Восемьдесят лет назад, 6 августа 1945 года, японский город Хиросима впервые в истории подвергся атомной бомбардировке.

На фото: руины зданий в Хиросиме после атомного взрыва.

Руины зданий после атомного взрыва в Хиросиме

Восемьдесят лет назад, 6 августа 1945 года, японский город Хиросима впервые в истории подвергся атомной бомбардировке.

На фото: руины зданий в Хиросиме после атомного взрыва.

© Getty Images / Photo 12
1 из 12
© Getty Images / Roger Viollet

Атомную бомбу "Малыш" с урановым зарядом сбросили на город в 8:15 с высоты десять тысяч метров. Она взорвалась на высоте 580 метров.

Атомный взрыв, накрывший Хиросиму после бомбардировки США

Атомную бомбу "Малыш" с урановым зарядом сбросили на город в 8:15 с высоты десять тысяч метров. Она взорвалась на высоте 580 метров.

© Getty Images / Roger Viollet
2 из 12
© Getty Images / Keystone-France

Удар наносил самолет В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса. Ни раскаяния, ни сожаления Тиббетс никогда не испытывал.

Экипаж бомбардировщика ENOLA GAY B-29 с пилотом Полом Тиббетсом, сбросившим атомную бомбу на Хиросиму

Удар наносил самолет В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса. Ни раскаяния, ни сожаления Тиббетс никогда не испытывал.

© Getty Images / Keystone-France
3 из 12
© Getty Images / Dukas

На тот момент Хиросима была седьмым по населению городом Японии. До войны там проживали примерно 350 тысяч человек, к августу 1945-го население сократилось до 245 тысяч.

На фото: вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года.

Вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года

На тот момент Хиросима была седьмым по населению городом Японии. До войны там проживали примерно 350 тысяч человек, к августу 1945-го население сократилось до 245 тысяч.

На фото: вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года.

© Getty Images / Dukas
4 из 12
© AP Photo

При взрыве мгновенно были убиты около 80 тысяч человек, свыше 12 тысяч пропали без вести, 40 тысяч получили ранения.

На фото: двое военнослужащих австралийских оккупационных войск впервые увидели разрушенную Хиросиму.

Двое военнослужащих австралийских оккупационных войск впервые увидели разрушенный город Хиросиму

При взрыве мгновенно были убиты около 80 тысяч человек, свыше 12 тысяч пропали без вести, 40 тысяч получили ранения.

На фото: двое военнослужащих австралийских оккупационных войск впервые увидели разрушенную Хиросиму.

© AP Photo
5 из 12
© Getty Images / Bettmann

В радиусе 800 метров от эпицентра погибли 90 процентов людей.

На фото: ребенок на руинах Хиросимы.

Ребенок на руинах Хиросимы через год после бомбардировки

В радиусе 800 метров от эпицентра погибли 90 процентов людей.

На фото: ребенок на руинах Хиросимы.

© Getty Images / Bettmann
6 из 12
© Getty Images / Keystone

Огненный смерч охватил 11 квадратных километров города, из 90 тысяч домов были полностью уничтожены 62 тысячи.

Последствия удара атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму

Огненный смерч охватил 11 квадратных километров города, из 90 тысяч домов были полностью уничтожены 62 тысячи.

© Getty Images / Keystone
7 из 12
© Getty Images / Dukas

В городе уцелели лишь несколько бетонных зданий.

На фото: здание мэрии Хиросимы недалеко от места взрыва.

Здание мэрии недалеко от места взрыва в Хиросиме

В городе уцелели лишь несколько бетонных зданий.

На фото: здание мэрии Хиросимы недалеко от места взрыва.

© Getty Images / Dukas
8 из 12
© Getty Images / Bettmann

Последствия радиоактивного заражения стали понятны позже: число погибших в течение пяти лет после взрыва оценивается в 200 тысяч человек.

На фото: мать ухаживает за раненым ребенком, ставшим жертвой атомной бомбардировки.

Мать ухаживает за своим раненым ребёнком, ставшим жертвой атомной бомбардировки Хиросимы

Последствия радиоактивного заражения стали понятны позже: число погибших в течение пяти лет после взрыва оценивается в 200 тысяч человек.

На фото: мать ухаживает за раненым ребенком, ставшим жертвой атомной бомбардировки.

© Getty Images / Bettmann
9 из 12
© Getty Images / Keystone

К 2025 году в Японии осталось менее 100 тысяч хибакуся — людей, переживших ядерный взрыв. Многим из них пришлось лечиться от лучевой болезни.

Жертвы в Хиросиме

К 2025 году в Японии осталось менее 100 тысяч хибакуся — людей, переживших ядерный взрыв. Многим из них пришлось лечиться от лучевой болезни.

© Getty Images / Keystone
10 из 12
© AP Photo / Anonymous

Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят церемонии памяти.

На фото: Мемориал мира перед зданием Индустриального центра в Хиросиме.

Мемориал мира перед зданием Индустриального центра в Хиросиме

Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят церемонии памяти.

На фото: Мемориал мира перед зданием Индустриального центра в Хиросиме.

© AP Photo / Anonymous
11 из 12
© AP Photo / Yuichi Ishizaki

Ни один американский президент так и не извинился перед японским народом за атомные бомбардировки.

На фото: родственники плачут и молятся, глядя на 212 имен, добавленных к спискам погибших в результате ядерного взрыва в Хиросиме.

Родственники плачут и молятся, глядя на 212 имён, добавленных к спискам более 100 000 погибших в результате ядерного взрыва в Хиросиме

Ни один американский президент так и не извинился перед японским народом за атомные бомбардировки.

На фото: родственники плачут и молятся, глядя на 212 имен, добавленных к спискам погибших в результате ядерного взрыва в Хиросиме.

© AP Photo / Yuichi Ishizaki
12 из 12

Восемьдесят лет назад, 6 августа 1945 года, японский город Хиросима впервые в истории подвергся атомной бомбардировке.

На фото: руины зданий в Хиросиме после атомного взрыва.

© Getty Images / Photo 12
1 из 12

Атомную бомбу "Малыш" с урановым зарядом сбросили на город в 8:15 с высоты десять тысяч метров. Она взорвалась на высоте 580 метров.

© Getty Images / Roger Viollet
2 из 12

Удар наносил самолет В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса. Ни раскаяния, ни сожаления Тиббетс никогда не испытывал.

© Getty Images / Keystone-France
3 из 12

На тот момент Хиросима была седьмым по населению городом Японии. До войны там проживали примерно 350 тысяч человек, к августу 1945-го население сократилось до 245 тысяч.

На фото: вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года.

© Getty Images / Dukas
4 из 12

При взрыве мгновенно были убиты около 80 тысяч человек, свыше 12 тысяч пропали без вести, 40 тысяч получили ранения.

На фото: двое военнослужащих австралийских оккупационных войск впервые увидели разрушенную Хиросиму.

© AP Photo
5 из 12

В радиусе 800 метров от эпицентра погибли 90 процентов людей.

На фото: ребенок на руинах Хиросимы.

© Getty Images / Bettmann
6 из 12

Огненный смерч охватил 11 квадратных километров города, из 90 тысяч домов были полностью уничтожены 62 тысячи.

© Getty Images / Keystone
7 из 12

В городе уцелели лишь несколько бетонных зданий.

На фото: здание мэрии Хиросимы недалеко от места взрыва.

© Getty Images / Dukas
8 из 12

Последствия радиоактивного заражения стали понятны позже: число погибших в течение пяти лет после взрыва оценивается в 200 тысяч человек.

На фото: мать ухаживает за раненым ребенком, ставшим жертвой атомной бомбардировки.

© Getty Images / Bettmann
9 из 12

К 2025 году в Японии осталось менее 100 тысяч хибакуся — людей, переживших ядерный взрыв. Многим из них пришлось лечиться от лучевой болезни.

© Getty Images / Keystone
10 из 12

Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят церемонии памяти.

На фото: Мемориал мира перед зданием Индустриального центра в Хиросиме.

© AP Photo / Anonymous
11 из 12

Ни один американский президент так и не извинился перед японским народом за атомные бомбардировки.

На фото: родственники плачут и молятся, глядя на 212 имен, добавленных к спискам погибших в результате ядерного взрыва в Хиросиме.

© AP Photo / Yuichi Ishizaki
12 из 12
 
Нагасаки (город)ЮНЕСКОХиросима (город)В миреЯпонияАтомные бомбардировки Хиросимы и НагасакиСШАЯдерное оружиеВторая мировая война (1939-1945)РИА Новости
 
 
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