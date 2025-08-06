https://ria.ru/20250806/kupol-2033791743.html

РИА Новости побывало на символе Хиросимы "Атомном куполе"

РИА Новости побывало на символе Хиросимы "Атомном куполе" - РИА Новости, 06.08.2025

РИА Новости побывало на символе Хиросимы "Атомном куполе"

В канун 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы корреспондент РИА Новости побывала внутри "Атомного купола" - закрытого для посещений объекта Всемирного наследия... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:38:00+03:00

2025-08-06T18:38:00+03:00

2025-08-06T19:36:00+03:00

нагасаки (город)

юнеско

хиросима (город)

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атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки

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ядерное оружие

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ТОКИО/ХИРОСИМА, 6 авг – РИА Новости, Ксения Нака. В канун 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы корреспондент РИА Новости побывала внутри "Атомного купола" - закрытого для посещений объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, ставшего символом ядерной катастрофы. Корреспондент РИА Новости оказалась в числе 10 иностранных журналистов, которым было разрешено пройти за ограду внутрь бережно охраняемого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Перед посещением был проведен строжайший инструктаж о том, чего категорически нельзя делать, оказавшись внутри. В частности, нельзя наступать на камни, которые так и остались после взрыва лежать на территории, прикасаться и дотрагиваться до стен и камней. Во время прохода внутрь нужно было надеть защитную каску. Обычно же осмотреть здание можно только из-за ограды, которой оно обнесено по всему периметру. Здание выставочного центра торгово-промышленной палаты префектуры Хиросима было построено в 1915 году чешским архитектором Яном Летцелем. В то время в городе было мало зданий, созданных в стиле европейской архитектуры, к тому же выставочный центр насчитывал три этажа, за счет чего он заметно выделялся среди в основном деревянных одно- и двухэтажных окружающих домов. Здание было кирпичным, крыша в форме купола была выполнена из медных пластин на железном каркасе. Во время бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года выставочный центр оказался в 160 метрах от эпицентра взрыва. Все находившиеся внутри сотрудники погибли. Здание подверглось колоссальным разрушениям, но частично устояло. Медная крыша от высокой температуры взрыва расплавилась и оголила железный каркас. За его куполообразную форму здание получило название "Атомный купол". В послевоенной Хиросиме далеко не все выступали за его сохранение как памятника. И только через 15 лет после бомбардировки, когда в дневнике умершей от лейкемии девочки Хироко Кадзиямы, которая получила облучение в возрасте одного года, нашли фразу "и только этот мучительный образ выставочного центра промышленной палаты навсегда останется, чтобы воспеть будущим поколениям ужас атомной бомбардировки", началось движение за консервацию и сохранение здания. Сейчас это один из самых узнаваемых символов Хиросимы. Арка мемориала в парке Мира на противоположном берегу реки охватывает его издали как рамка, превращая всё пространство по обе стороны реки в единую композицию. В 1996 году "Атомный купол" был включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. На территории, куда обычно допуск туристов запрещен, разбросанные взрывной волной камни лежат так, как будто трагедия произошла совсем недавно. Только густая ярко-зеленая трава напоминает, что с тех пор прошло не одно десятилетие. Парк Мира, где ежегодно проходит церемония памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в районе эпицентра. Здесь же сжигали тела погибших. В парке есть братская могила в виде холма с буддистской пагодой наверху, где покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв трагедии. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира". В районе эпицентра сейчас расположен Мемориальный парк Мира и Мемориальный музей Мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

https://ria.ru/20250806/japonija-2033715109.html

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033753766.html

нагасаки (город)

хиросима (город)

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Внутри "Атомного купола" – закрытого для посещений объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО В канун 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы корреспондент РИА Новости побывала внутри "Атомного купола" - закрытого для посещений объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, ставшего символом ядерной катастрофы. Корреспондент РИА Новости оказалась в числе 10 иностранных журналистов, которым было разрешено пройти за ограду внутрь бережно охраняемого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Перед посещением был проведен строжайший инструктаж о том, чего категорически нельзя делать, оказавшись внутри. В частности, нельзя наступать на камни, которые так и остались после взрыва лежать на территории, прикасаться и дотрагиваться до стен и камней. Обычно же осмотреть здание можно только из-за ограды, которой оно обнесено по всему периметру. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-06T18:38 true PT0M07S

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