Трагедия Хиросимы: 80 лет первой атомной бомбардировки

Восемьдесят лет назад, 6 августа 1945 года, японский город Хиросима впервые в истории подвергся атомной бомбардировке.
На фото: руины зданий в Хиросиме после атомного взрыва.
Восемьдесят лет назад, 6 августа 1945 года, японский город Хиросима впервые в истории подвергся атомной бомбардировке.
На фото: руины зданий в Хиросиме после атомного взрыва.
Атомную бомбу "Малыш" с урановым зарядом сбросили на город в 8:15 с высоты десять тысяч метров. Она взорвалась на высоте 580 метров.
Атомную бомбу "Малыш" с урановым зарядом сбросили на город в 8:15 с высоты десять тысяч метров. Она взорвалась на высоте 580 метров.
Удар наносил самолет В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса. Ни раскаяния, ни сожаления Тиббетс никогда не испытывал.
Удар наносил самолет В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса. Ни раскаяния, ни сожаления Тиббетс никогда не испытывал.
На тот момент Хиросима была седьмым по населению городом Японии. До войны там проживали примерно 350 тысяч человек, к августу 1945-го население сократилось до 245 тысяч.
На фото: вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года.
На тот момент Хиросима была седьмым по населению городом Японии. До войны там проживали примерно 350 тысяч человек, к августу 1945-го население сократилось до 245 тысяч.
На фото: вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года.
При взрыве мгновенно были убиты около 80 тысяч человек, свыше 12 тысяч пропали без вести, 40 тысяч получили ранения.
На фото: двое военнослужащих австралийских оккупационных войск впервые увидели разрушенную Хиросиму.
При взрыве мгновенно были убиты около 80 тысяч человек, свыше 12 тысяч пропали без вести, 40 тысяч получили ранения.
На фото: двое военнослужащих австралийских оккупационных войск впервые увидели разрушенную Хиросиму.
В радиусе 800 метров от эпицентра погибли 90 процентов людей.
На фото: ребенок на руинах Хиросимы.
В радиусе 800 метров от эпицентра погибли 90 процентов людей.
На фото: ребенок на руинах Хиросимы.
Огненный смерч охватил 11 квадратных километров города, из 90 тысяч домов были полностью уничтожены 62 тысячи.
Огненный смерч охватил 11 квадратных километров города, из 90 тысяч домов были полностью уничтожены 62 тысячи.
В городе уцелели лишь несколько бетонных зданий.
На фото: здание мэрии Хиросимы недалеко от места взрыва.
В городе уцелели лишь несколько бетонных зданий.
На фото: здание мэрии Хиросимы недалеко от места взрыва.
Последствия радиоактивного заражения стали понятны позже: число погибших в течение пяти лет после взрыва оценивается в 200 тысяч человек.
На фото: мать ухаживает за раненым ребенком, ставшим жертвой атомной бомбардировки.
Последствия радиоактивного заражения стали понятны позже: число погибших в течение пяти лет после взрыва оценивается в 200 тысяч человек.
На фото: мать ухаживает за раненым ребенком, ставшим жертвой атомной бомбардировки.
К 2025 году в Японии осталось менее 100 тысяч хибакуся — людей, переживших ядерный взрыв. Многим из них пришлось лечиться от лучевой болезни.
К 2025 году в Японии осталось менее 100 тысяч хибакуся — людей, переживших ядерный взрыв. Многим из них пришлось лечиться от лучевой болезни.
Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят церемонии памяти.
На фото: Мемориал мира перед зданием Индустриального центра в Хиросиме.
Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят церемонии памяти.
На фото: Мемориал мира перед зданием Индустриального центра в Хиросиме.
Ни один американский президент так и не извинился перед японским народом за атомные бомбардировки.
На фото: родственники плачут и молятся, глядя на 212 имен, добавленных к спискам погибших в результате ядерного взрыва в Хиросиме.
Ни один американский президент так и не извинился перед японским народом за атомные бомбардировки.
На фото: родственники плачут и молятся, глядя на 212 имен, добавленных к спискам погибших в результате ядерного взрыва в Хиросиме.