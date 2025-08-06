Трагедия Хиросимы: 80 лет первой атомной бомбардировки

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На тот момент Хиросима была седьмым по населению городом Японии. До войны там проживали примерно 350 тысяч человек, к августу 1945-го население сократилось до 245 тысяч.

На фото: вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года.