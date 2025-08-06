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На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,7 - РИА Новости, 06.08.2025
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08:28 06.08.2025 (обновлено: 08:29 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/kamchatka-2033610535.html
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,7
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,7 - РИА Новости, 06.08.2025
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,7
Афтершок магнитудой 5,7 зафиксирован на Камчатке в 08.01 мск среды в 342 километрах от краевой столицы, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T08:28:00+03:00
2025-08-06T08:29:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
северо-курильск
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,7 зафиксирован на Камчатке в 08.01 мск среды в 342 километрах от краевой столицы, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в понедельник сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано 49 ощутимых афтершоков. "Расстояние от ПК: 342. Глубина (КМ): 82,3. Магнитуда: 5,7", - говорится в сообщении. Расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 342 километра. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
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камчатка
петропавловск-камчатский
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Северо-Курильск, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,7

Афтершок магнитудой 5,7 зафиксировали в 342 км от Петропавловска-Камчатского

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкРабота Центра управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России в Петропавловске-Камчатском
Работа Центра управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Работа Центра управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,7 зафиксирован на Камчатке в 08.01 мск среды в 342 километрах от краевой столицы, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в понедельник сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано 49 ощутимых афтершоков.
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"Расстояние от ПК: 342. Глубина (КМ): 82,3. Магнитуда: 5,7", - говорится в сообщении.
Расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 342 километра.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
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ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийСеверо-КурильскРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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