На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,7
Афтершок магнитудой 5,7 зафиксировали в 342 км от Петропавловска-Камчатского
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Работа Центра управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,7 зафиксирован на Камчатке в 08.01 мск среды в 342 километрах от краевой столицы, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в понедельник сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано 49 ощутимых афтершоков.
"Расстояние от ПК: 342. Глубина (КМ): 82,3. Магнитуда: 5,7", - говорится в сообщении.
Расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 342 километра.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
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