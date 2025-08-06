https://ria.ru/20250806/kamchatka-2033601975.html

В РАН раскрыли интересную деталь о землетрясении на Камчатке

В РАН раскрыли интересную деталь о землетрясении на Камчатке - РИА Новости, 06.08.2025

В РАН раскрыли интересную деталь о землетрясении на Камчатке

Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения не только сдвинулась на почти на два метра на юго-восток, но и немного опустилась по высоте, об... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T06:12:00+03:00

2025-08-06T06:12:00+03:00

2025-08-06T06:12:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения не только сдвинулась на почти на два метра на юго-восток, но и немного опустилась по высоте, об этом газете "Известия" рассказал директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров."Камчатка у нас немножечко опустилась. В районе Петропавловска-Камчатского поменьше, на юге побольше. Камчатка расположена на Северо-Американской плите. Она тоже двигается, ее подталкивает океаническая плита, потом она отыгрывает немножко, потом опять и так далее", — сказал он.По словам эксперта, чаще всего подобные тектонических сдвиги, происходящие во время землетрясений, можно и не заметить."Землетрясение сопровождается не только такой тряской, которая всем очень нравится и всем запоминается, но и такими медленными движениями, которые очень велики по амплитуде, но их совершенно невозможно ощутить и зафиксировать без точных приборов", — пояснил Чебров.Вчера региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН сообщил, что после недавнего землетрясения южная часть полуострова сдвинулась почти на два метра на юго-восток.Землетрясение на КамчаткеЗемлетрясение у берегов Камчатки произошло 30 июля, магнитуда достигала 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались на северных Курилах. Это самое мощное землетрясение на Камчатке за всю историю наблюдений.В регионе также зафиксировали волну цунами высотой до четырех метров. Затем последовало множество афтершоков, из-за землетрясения пробудились вулканы.Серьезно пострадавших, как и крупных разрушений, не было. В Северо-Курильске из-за цунами пострадали порт и рыбозавод. В районе ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20250806/kamchatka-2033597685.html

https://ria.ru/20250806/kamchatka-2033596913.html

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

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камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области