В РАН раскрыли интересную деталь о землетрясении на Камчатке
Ученый Чебров: после землетрясения Камчатка немного опустилась по высоте
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения не только сдвинулась на почти на два метра на юго-восток, но и немного опустилась по высоте, об этом газете "Известия" рассказал директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.
"Камчатка у нас немножечко опустилась. В районе Петропавловска-Камчатского поменьше, на юге побольше. Камчатка расположена на Северо-Американской плите. Она тоже двигается, ее подталкивает океаническая плита, потом она отыгрывает немножко, потом опять и так далее", — сказал он.
По словам эксперта, чаще всего подобные тектонических сдвиги, происходящие во время землетрясений, можно и не заметить.
"Землетрясение сопровождается не только такой тряской, которая всем очень нравится и всем запоминается, но и такими медленными движениями, которые очень велики по амплитуде, но их совершенно невозможно ощутить и зафиксировать без точных приборов", — пояснил Чебров.
Вчера региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН сообщил, что после недавнего землетрясения южная часть полуострова сдвинулась почти на два метра на юго-восток.
Землетрясение на Камчатке
Землетрясение у берегов Камчатки произошло 30 июля, магнитуда достигала 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались на северных Курилах. Это самое мощное землетрясение на Камчатке за всю историю наблюдений.
В регионе также зафиксировали волну цунами высотой до четырех метров. Затем последовало множество афтершоков, из-за землетрясения пробудились вулканы.
Серьезно пострадавших, как и крупных разрушений, не было. В Северо-Курильске из-за цунами пострадали порт и рыбозавод. В районе ввели режим ЧС.