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В РАН раскрыли интересную деталь о землетрясении на Камчатке - РИА Новости, 06.08.2025
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06:12 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/kamchatka-2033601975.html
В РАН раскрыли интересную деталь о землетрясении на Камчатке
В РАН раскрыли интересную деталь о землетрясении на Камчатке - РИА Новости, 06.08.2025
В РАН раскрыли интересную деталь о землетрясении на Камчатке
Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения не только сдвинулась на почти на два метра на юго-восток, но и немного опустилась по высоте, об... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T06:12:00+03:00
2025-08-06T06:12:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
северо-курильск
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения не только сдвинулась на почти на два метра на юго-восток, но и немного опустилась по высоте, об этом газете "Известия" рассказал директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров."Камчатка у нас немножечко опустилась. В районе Петропавловска-Камчатского поменьше, на юге побольше. Камчатка расположена на Северо-Американской плите. Она тоже двигается, ее подталкивает океаническая плита, потом она отыгрывает немножко, потом опять и так далее", — сказал он.По словам эксперта, чаще всего подобные тектонических сдвиги, происходящие во время землетрясений, можно и не заметить."Землетрясение сопровождается не только такой тряской, которая всем очень нравится и всем запоминается, но и такими медленными движениями, которые очень велики по амплитуде, но их совершенно невозможно ощутить и зафиксировать без точных приборов", — пояснил Чебров.Вчера региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН сообщил, что после недавнего землетрясения южная часть полуострова сдвинулась почти на два метра на юго-восток.Землетрясение на КамчаткеЗемлетрясение у берегов Камчатки произошло 30 июля, магнитуда достигала 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались на северных Курилах. Это самое мощное землетрясение на Камчатке за всю историю наблюдений.В регионе также зафиксировали волну цунами высотой до четырех метров. Затем последовало множество афтершоков, из-за землетрясения пробудились вулканы.Серьезно пострадавших, как и крупных разрушений, не было. В Северо-Курильске из-за цунами пострадали порт и рыбозавод. В районе ввели режим ЧС.
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камчатка
петропавловск-камчатский
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камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Северо-Курильск, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В РАН раскрыли интересную деталь о землетрясении на Камчатке

Ученый Чебров: после землетрясения Камчатка немного опустилась по высоте

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения не только сдвинулась на почти на два метра на юго-восток, но и немного опустилась по высоте, об этом газете "Известия" рассказал директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.
"Камчатка у нас немножечко опустилась. В районе Петропавловска-Камчатского поменьше, на юге побольше. Камчатка расположена на Северо-Американской плите. Она тоже двигается, ее подталкивает океаническая плита, потом она отыгрывает немножко, потом опять и так далее", — сказал он.
По словам эксперта, чаще всего подобные тектонических сдвиги, происходящие во время землетрясений, можно и не заметить.
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
На Камчатке за сутки произошло 49 ощутимых афтершоков
Вчера, 04:22
"Землетрясение сопровождается не только такой тряской, которая всем очень нравится и всем запоминается, но и такими медленными движениями, которые очень велики по амплитуде, но их совершенно невозможно ощутить и зафиксировать без точных приборов", — пояснил Чебров.
Вчера региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН сообщил, что после недавнего землетрясения южная часть полуострова сдвинулась почти на два метра на юго-восток.

Землетрясение на Камчатке

Землетрясение у берегов Камчатки произошло 30 июля, магнитуда достигала 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались на северных Курилах. Это самое мощное землетрясение на Камчатке за всю историю наблюдений.
В регионе также зафиксировали волну цунами высотой до четырех метров. Затем последовало множество афтершоков, из-за землетрясения пробудились вулканы.
Серьезно пострадавших, как и крупных разрушений, не было. В Северо-Курильске из-за цунами пострадали порт и рыбозавод. В районе ввели режим ЧС.
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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Вчера, 04:10
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийСеверо-КурильскРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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