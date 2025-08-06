На Камчатке может быть размыта трасса в результате таяния ледника
РАН: на Камчатке может быть размыта трасса в результате таяния ледника
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-восточного побережья полуострова Камчатка
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-восточного побережья полуострова Камчатка. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Грязевые массы от одного из крупнейших ледников на Камчатке Богдановича, на который спускается лавовый поток с вулкана Ключевский, угрожают трассе Мильково - Усть-Камчатск, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Ранее в институте сообщалось, что активность Ключевского возросла после сильнейшего землетрясения, произошедшего 30 июля. Лавовый поток спускается к одному из крупнейших на Камчатке леднику Богдановича, а его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков, отмечали специалисты.
"В случае схода значительных грязевых потоков, они неминуемо достигнут трассы Мильково - Усть-Камчатск на участке со 153 по 187 километр и приведут к ее размытию и блокированию движения автотранспорта", - говорится в сообщении.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.