https://ria.ru/20250806/japonija-2033715109.html

В Японии рассказали историю женщины, пережившей бомбардировку Хиросимы

В Японии рассказали историю женщины, пережившей бомбардировку Хиросимы - РИА Новости, 06.08.2025

В Японии рассказали историю женщины, пережившей бомбардировку Хиросимы

Историю своей матери, Тидзуко Ватаока, пережившей бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года, и историю фотографии ее семьи рассказала РИА Новости Михо Ивата на РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:25:00+03:00

2025-08-06T14:25:00+03:00

2025-08-06T16:43:00+03:00

в мире

хиросима (префектура)

мир

нагасаки (город)

юнеско

атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки

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ТОКИО/ХИРОСИМА, 6 авг – РИА Новости. Историю своей матери, Тидзуко Ватаока, пережившей бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года, и историю фотографии ее семьи рассказала РИА Новости Михо Ивата на мемориале школы Хонкава. На старой фотографии изображена семья из шести человек: отец, мать, две совсем маленьких сестры, средняя сестра - школьница средних классов Каёко - и старшая – Тидзуко. Ей тогда было 16 лет. "Семья владела чайной в Хиросиме. Мы и сейчас там живем. Это в 700 метрах от эпицентра взрыва. Летом 1945 года налеты авиации стали всё чаще, и семья решила уехать в эвакуацию к родственникам - подальше за горы. Перевезли уже практически всё. Осталось только переехать самим. И так как они понимали, что, вернувшись, могут дома уже не застать, решили сделать фотографию на память в своем доме и пригласили фотографа", - рассказывает Ивата. Так получилось, что фотографа пригласили на 5 августа, так как это было воскресенье и вся семья была в сборе. Он запечатлел в центре за столом отца и мать с маленькими дочками и справа от матери двух старших сестер. Наутро, 6 августа, родители остались с младшими детьми, а Каё и старшая Тидзуко отправились по школьной мобилизации на работы. Каё пошла на разбор зданий туда, где сейчас находится мемориальный парк Мира, то есть фактически эпицентр взрыва, а Тидзуко на консервный завод в сторону от дома и эпицентра. До начала работы Тидзуко болтала с подружками, увидела вспышку, а затем сразу наступила темнота. "Это взрывной волной разрушило завод. Тидзуко оказалась под завалами. Она стала пробиваться на свет и вылезла из-под завалов. И обнаружила, что стоит на крыше завода, а вокруг, там, где были дома, дома, дома – ничего нет, обзор до горизонта. Ее подруга Норико стояла в момент взрыва у окна, осколки от стекла при взрывной волне впились ей в тело, она истекала кровью", - рассказывает Ивата. Тидзуко сбегала за родными девочки, и им удалось вызволить ее из-под завалов. А сама Тидзуко вспомнила, что они договаривались с родными на случай ЧП встречаться в дальнем доме, также принадлежащем ее семье. Она пошла туда пешком, дорога заняла четыре часа. Но в доме никого не было, сколько бы она ни ждала. Тогда девочка решила вернуться домой в надежде отыскать близких. Но ландшафт изменился до неузнаваемости, домов не осталось, город превратился в пустыню. "В их доме на кухне часть стены была выложена плиткой. По уцелевшим фрагментам плитки Тидзуко смогла узнать свой дом. Она стала искать в доме и вскоре нашла дочерна обгоревшее тело взрослого человека. Было непонятно, мужчина это или женщина. По каким-то фрагментам она смогла понять, что это ее отец. Рядом лежало тоже дочерна обгоревшее тело маленькой сестренки. Она пошла на то место, где была кухня. Там была небольшая щель, в которой можно было спрятаться. Там Тидзуко обнаружила дочерна обгоревшие трупы матери и второй младшей сестры: мать пыталась заслонить собой девочку, в такой позе они и сгорели, обнявшись. Не сгорел только кусочек ткани у матери на груди – место, к которому прислонилась девочка", - сказала Ивата. После этого она вместе с родственниками принесла керосин и сожгла тела до костей. Она забрала их с собой вместе с сохранившимися клочками одежды – все, что осталось от ее семьи, - и ушла к родственникам в дом, куда они собирались эвакуироваться. Там она прожила несколько лет. От Каёко, которая ушла на работу туда, где сейчас парк Мира, не смогли найти ничего. Из ее школы на эти работы было направлено 500-600 учеников, они разбирали дома, чтобы освободить место. Все они погибли вместе с учителями, и от всех ничего не осталось, так как это было в самом эпицентре взрыва. "Тидзуко совершенно забыла о той фотографии. Ведь сразу после нее она потеряла всю семью. Спустя какое-то время она вернулась в Хиросиму и совершенно случайно на улице встретила того фотографа. Он сказал ей, что фотография не сгорела, и позже он принес ей ее домой. Таким образом, она стала единственной, кто увидел эту фотографию. Когда она смотрела на нее, то все время шептала: "Так никто и не увидел, так никто и не увидел", - рассказала Ивата. Она вспоминает, что мать всю жизнь отказывалась сниматься на семейных фотографиях и боялась этого. Однажды, когда уже появились внуки, дочери удалось уговорить мать пойти в фотостудию для семейного фотопортрета на память. Когда уже надо было заходить в помещение для съемки, Тидзуко не смогла сдвинуться с места, сидела и приговаривала: "Как страшно! Как страшно!" "Тогда мы все-таки уговорили ее сняться вместе. При бомбардировке мать не пострадала, и последствия атомного взрыва никак на ней не отразились. Поэтому увидеть ее в таком состоянии для меня было шоком. С тех пор сколько бы мы ни фотографировались семьей, я никогда не просила ее сняться вместе. И только через много лет, когда она стала совсем старенькой, фотограф попросил сделать ее фотографию для книги в городе на фоне так называемого Атомного купола (одного из немногих уцелевших в городе зданий, признано Всемирным наследием ЮНЕСКО – ред.). Я не сказала ей, что ее будут фотографировать, в общем, обманула. А через год после этого мама умерла. Я совсем не помнила дату, когда была снята эта последняя ее фотография. Совсем недавно я спросила у фотографа, когда это было. Он сказал: 5 августа", - поделилась Ивата. Парк Мира, где ежегодно проходит церемония памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в районе эпицентра. Здесь же сжигали тела погибших. В парке есть братская могила в виде холма с буддисткой пагодой наверху, где покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв трагедии. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк Мира и Мемориальный музей Мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

https://ria.ru/20250806/japonija-2033628401.html

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033613985.html

хиросима (префектура)

мир

нагасаки (город)

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в мире, хиросима (префектура), мир, нагасаки (город), юнеско, атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки