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В Японии рассказали историю женщины, пережившей бомбардировку Хиросимы - РИА Новости, 06.08.2025
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14:25 06.08.2025 (обновлено: 16:43 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/japonija-2033715109.html
В Японии рассказали историю женщины, пережившей бомбардировку Хиросимы
В Японии рассказали историю женщины, пережившей бомбардировку Хиросимы - РИА Новости, 06.08.2025
В Японии рассказали историю женщины, пережившей бомбардировку Хиросимы
Историю своей матери, Тидзуко Ватаока, пережившей бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года, и историю фотографии ее семьи рассказала РИА Новости Михо Ивата на РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:25:00+03:00
2025-08-06T16:43:00+03:00
в мире
хиросима (префектура)
мир
нагасаки (город)
юнеско
атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033774126_0:143:1280:863_1920x0_80_0_0_6d483a6f3b3e07afd1ad7461bd3f13d0.jpg
ТОКИО/ХИРОСИМА, 6 авг – РИА Новости. Историю своей матери, Тидзуко Ватаока, пережившей бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года, и историю фотографии ее семьи рассказала РИА Новости Михо Ивата на мемориале школы Хонкава. На старой фотографии изображена семья из шести человек: отец, мать, две совсем маленьких сестры, средняя сестра - школьница средних классов Каёко - и старшая – Тидзуко. Ей тогда было 16 лет. "Семья владела чайной в Хиросиме. Мы и сейчас там живем. Это в 700 метрах от эпицентра взрыва. Летом 1945 года налеты авиации стали всё чаще, и семья решила уехать в эвакуацию к родственникам - подальше за горы. Перевезли уже практически всё. Осталось только переехать самим. И так как они понимали, что, вернувшись, могут дома уже не застать, решили сделать фотографию на память в своем доме и пригласили фотографа", - рассказывает Ивата. Так получилось, что фотографа пригласили на 5 августа, так как это было воскресенье и вся семья была в сборе. Он запечатлел в центре за столом отца и мать с маленькими дочками и справа от матери двух старших сестер. Наутро, 6 августа, родители остались с младшими детьми, а Каё и старшая Тидзуко отправились по школьной мобилизации на работы. Каё пошла на разбор зданий туда, где сейчас находится мемориальный парк Мира, то есть фактически эпицентр взрыва, а Тидзуко на консервный завод в сторону от дома и эпицентра. До начала работы Тидзуко болтала с подружками, увидела вспышку, а затем сразу наступила темнота. "Это взрывной волной разрушило завод. Тидзуко оказалась под завалами. Она стала пробиваться на свет и вылезла из-под завалов. И обнаружила, что стоит на крыше завода, а вокруг, там, где были дома, дома, дома – ничего нет, обзор до горизонта. Ее подруга Норико стояла в момент взрыва у окна, осколки от стекла при взрывной волне впились ей в тело, она истекала кровью", - рассказывает Ивата. Тидзуко сбегала за родными девочки, и им удалось вызволить ее из-под завалов. А сама Тидзуко вспомнила, что они договаривались с родными на случай ЧП встречаться в дальнем доме, также принадлежащем ее семье. Она пошла туда пешком, дорога заняла четыре часа. Но в доме никого не было, сколько бы она ни ждала. Тогда девочка решила вернуться домой в надежде отыскать близких. Но ландшафт изменился до неузнаваемости, домов не осталось, город превратился в пустыню. "В их доме на кухне часть стены была выложена плиткой. По уцелевшим фрагментам плитки Тидзуко смогла узнать свой дом. Она стала искать в доме и вскоре нашла дочерна обгоревшее тело взрослого человека. Было непонятно, мужчина это или женщина. По каким-то фрагментам она смогла понять, что это ее отец. Рядом лежало тоже дочерна обгоревшее тело маленькой сестренки. Она пошла на то место, где была кухня. Там была небольшая щель, в которой можно было спрятаться. Там Тидзуко обнаружила дочерна обгоревшие трупы матери и второй младшей сестры: мать пыталась заслонить собой девочку, в такой позе они и сгорели, обнявшись. Не сгорел только кусочек ткани у матери на груди – место, к которому прислонилась девочка", - сказала Ивата. После этого она вместе с родственниками принесла керосин и сожгла тела до костей. Она забрала их с собой вместе с сохранившимися клочками одежды – все, что осталось от ее семьи, - и ушла к родственникам в дом, куда они собирались эвакуироваться. Там она прожила несколько лет. От Каёко, которая ушла на работу туда, где сейчас парк Мира, не смогли найти ничего. Из ее школы на эти работы было направлено 500-600 учеников, они разбирали дома, чтобы освободить место. Все они погибли вместе с учителями, и от всех ничего не осталось, так как это было в самом эпицентре взрыва. "Тидзуко совершенно забыла о той фотографии. Ведь сразу после нее она потеряла всю семью. Спустя какое-то время она вернулась в Хиросиму и совершенно случайно на улице встретила того фотографа. Он сказал ей, что фотография не сгорела, и позже он принес ей ее домой. Таким образом, она стала единственной, кто увидел эту фотографию. Когда она смотрела на нее, то все время шептала: "Так никто и не увидел, так никто и не увидел", - рассказала Ивата. Она вспоминает, что мать всю жизнь отказывалась сниматься на семейных фотографиях и боялась этого. Однажды, когда уже появились внуки, дочери удалось уговорить мать пойти в фотостудию для семейного фотопортрета на память. Когда уже надо было заходить в помещение для съемки, Тидзуко не смогла сдвинуться с места, сидела и приговаривала: "Как страшно! Как страшно!" "Тогда мы все-таки уговорили ее сняться вместе. При бомбардировке мать не пострадала, и последствия атомного взрыва никак на ней не отразились. Поэтому увидеть ее в таком состоянии для меня было шоком. С тех пор сколько бы мы ни фотографировались семьей, я никогда не просила ее сняться вместе. И только через много лет, когда она стала совсем старенькой, фотограф попросил сделать ее фотографию для книги в городе на фоне так называемого Атомного купола (одного из немногих уцелевших в городе зданий, признано Всемирным наследием ЮНЕСКО – ред.). Я не сказала ей, что ее будут фотографировать, в общем, обманула. А через год после этого мама умерла. Я совсем не помнила дату, когда была снята эта последняя ее фотография. Совсем недавно я спросила у фотографа, когда это было. Он сказал: 5 августа", - поделилась Ивата. Парк Мира, где ежегодно проходит церемония памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в районе эпицентра. Здесь же сжигали тела погибших. В парке есть братская могила в виде холма с буддисткой пагодой наверху, где покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв трагедии. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк Мира и Мемориальный музей Мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
https://ria.ru/20250806/japonija-2033628401.html
https://ria.ru/20250806/khirosima-2033613985.html
хиросима (префектура)
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в мире, хиросима (префектура), мир, нагасаки (город), юнеско, атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки
В мире, Хиросима (префектура), Мир, Нагасаки (город), ЮНЕСКО, Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
В Японии рассказали историю женщины, пережившей бомбардировку Хиросимы

Японка Ивата рассказала историю пережившей бомбардировку Хиросимы матери

© РИА Новости / Ксения НакаФотография семьи Тидзуко Ватаоки
Фотография семьи Тидзуко Ватаоки - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Ксения Нака
Фотография семьи Тидзуко Ватаоки
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ТОКИО/ХИРОСИМА, 6 авг – РИА Новости. Историю своей матери, Тидзуко Ватаока, пережившей бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года, и историю фотографии ее семьи рассказала РИА Новости Михо Ивата на мемориале школы Хонкава.
На старой фотографии изображена семья из шести человек: отец, мать, две совсем маленьких сестры, средняя сестра - школьница средних классов Каёко - и старшая – Тидзуко. Ей тогда было 16 лет.
© Getty Images / Roger ViolletАтомный взрыв, накрывший Хиросиму после бомбардировки США
Атомный взрыв, накрывший Хиросиму после бомбардировки США - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / Roger Viollet
Атомный взрыв, накрывший Хиросиму после бомбардировки США
"Семья владела чайной в Хиросиме. Мы и сейчас там живем. Это в 700 метрах от эпицентра взрыва. Летом 1945 года налеты авиации стали всё чаще, и семья решила уехать в эвакуацию к родственникам - подальше за горы. Перевезли уже практически всё. Осталось только переехать самим. И так как они понимали, что, вернувшись, могут дома уже не застать, решили сделать фотографию на память в своем доме и пригласили фотографа", - рассказывает Ивата.
Так получилось, что фотографа пригласили на 5 августа, так как это было воскресенье и вся семья была в сборе. Он запечатлел в центре за столом отца и мать с маленькими дочками и справа от матери двух старших сестер.
Наутро, 6 августа, родители остались с младшими детьми, а Каё и старшая Тидзуко отправились по школьной мобилизации на работы. Каё пошла на разбор зданий туда, где сейчас находится мемориальный парк Мира, то есть фактически эпицентр взрыва, а Тидзуко на консервный завод в сторону от дома и эпицентра.
До начала работы Тидзуко болтала с подружками, увидела вспышку, а затем сразу наступила темнота.
© Getty Images / Keystone-FranceЭкипаж бомбардировщика ENOLA GAY B-29 с пилотом Полом Тиббетсом, сбросившим атомную бомбу на Хиросиму
Экипаж бомбардировщика ENOLA GAY B-29 с пилотом Полом Тиббетсом, сбросившим атомную бомбу на Хиросиму - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / Keystone-France
Экипаж бомбардировщика ENOLA GAY B-29 с пилотом Полом Тиббетсом, сбросившим атомную бомбу на Хиросиму
"Это взрывной волной разрушило завод. Тидзуко оказалась под завалами. Она стала пробиваться на свет и вылезла из-под завалов. И обнаружила, что стоит на крыше завода, а вокруг, там, где были дома, дома, дома – ничего нет, обзор до горизонта. Ее подруга Норико стояла в момент взрыва у окна, осколки от стекла при взрывной волне впились ей в тело, она истекала кровью", - рассказывает Ивата.
Тидзуко сбегала за родными девочки, и им удалось вызволить ее из-под завалов. А сама Тидзуко вспомнила, что они договаривались с родными на случай ЧП встречаться в дальнем доме, также принадлежащем ее семье. Она пошла туда пешком, дорога заняла четыре часа. Но в доме никого не было, сколько бы она ни ждала. Тогда девочка решила вернуться домой в надежде отыскать близких.
Но ландшафт изменился до неузнаваемости, домов не осталось, город превратился в пустыню.
© РИА Новости / Ксения НакаМакет Хиросимы после взрыва в музее школы Хонкава
Макет Хиросимы после взрыва в музее школы Хонкава - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Ксения Нака
Макет Хиросимы после взрыва в музее школы Хонкава
"В их доме на кухне часть стены была выложена плиткой. По уцелевшим фрагментам плитки Тидзуко смогла узнать свой дом. Она стала искать в доме и вскоре нашла дочерна обгоревшее тело взрослого человека. Было непонятно, мужчина это или женщина. По каким-то фрагментам она смогла понять, что это ее отец. Рядом лежало тоже дочерна обгоревшее тело маленькой сестренки. Она пошла на то место, где была кухня. Там была небольшая щель, в которой можно было спрятаться. Там Тидзуко обнаружила дочерна обгоревшие трупы матери и второй младшей сестры: мать пыталась заслонить собой девочку, в такой позе они и сгорели, обнявшись. Не сгорел только кусочек ткани у матери на груди – место, к которому прислонилась девочка", - сказала Ивата.
После этого она вместе с родственниками принесла керосин и сожгла тела до костей. Она забрала их с собой вместе с сохранившимися клочками одежды – все, что осталось от ее семьи, - и ушла к родственникам в дом, куда они собирались эвакуироваться. Там она прожила несколько лет.
Трагедия Хиросимы: 80 лет первой атомной бомбардировки
© Getty Images / Photo 12

Восемьдесят лет назад, 6 августа 1945 года, японский город Хиросима впервые в истории подвергся атомной бомбардировке.

На фото: руины зданий в Хиросиме после атомного взрыва.

Руины зданий после атомного взрыва в Хиросиме

Восемьдесят лет назад, 6 августа 1945 года, японский город Хиросима впервые в истории подвергся атомной бомбардировке.

На фото: руины зданий в Хиросиме после атомного взрыва.

© Getty Images / Photo 12
1 из 12
© Getty Images / Roger Viollet

Атомную бомбу "Малыш" с урановым зарядом сбросили на город в 8:15 с высоты десять тысяч метров. Она взорвалась на высоте 580 метров.

Атомный взрыв, накрывший Хиросиму после бомбардировки США

Атомную бомбу "Малыш" с урановым зарядом сбросили на город в 8:15 с высоты десять тысяч метров. Она взорвалась на высоте 580 метров.

© Getty Images / Roger Viollet
2 из 12
© Getty Images / Keystone-France

Удар наносил самолет В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса. Ни раскаяния, ни сожаления Тиббетс никогда не испытывал.

Экипаж бомбардировщика ENOLA GAY B-29 с пилотом Полом Тиббетсом, сбросившим атомную бомбу на Хиросиму

Удар наносил самолет В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса. Ни раскаяния, ни сожаления Тиббетс никогда не испытывал.

© Getty Images / Keystone-France
3 из 12
© Getty Images / Dukas

На тот момент Хиросима была седьмым по населению городом Японии. До войны там проживали примерно 350 тысяч человек, к августу 1945-го население сократилось до 245 тысяч.

На фото: вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года.

Вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года

На тот момент Хиросима была седьмым по населению городом Японии. До войны там проживали примерно 350 тысяч человек, к августу 1945-го население сократилось до 245 тысяч.

На фото: вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года.

© Getty Images / Dukas
4 из 12
© AP Photo

При взрыве мгновенно были убиты около 80 тысяч человек, свыше 12 тысяч пропали без вести, 40 тысяч получили ранения.

На фото: двое военнослужащих австралийских оккупационных войск впервые увидели разрушенную Хиросиму.

Двое военнослужащих австралийских оккупационных войск впервые увидели разрушенный город Хиросиму

При взрыве мгновенно были убиты около 80 тысяч человек, свыше 12 тысяч пропали без вести, 40 тысяч получили ранения.

На фото: двое военнослужащих австралийских оккупационных войск впервые увидели разрушенную Хиросиму.

© AP Photo
5 из 12
© Getty Images / Bettmann

В радиусе 800 метров от эпицентра погибли 90 процентов людей.

На фото: ребенок на руинах Хиросимы.

Ребенок на руинах Хиросимы через год после бомбардировки

В радиусе 800 метров от эпицентра погибли 90 процентов людей.

На фото: ребенок на руинах Хиросимы.

© Getty Images / Bettmann
6 из 12
© Getty Images / Keystone

Огненный смерч охватил 11 квадратных километров города, из 90 тысяч домов были полностью уничтожены 62 тысячи.

Последствия удара атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму

Огненный смерч охватил 11 квадратных километров города, из 90 тысяч домов были полностью уничтожены 62 тысячи.

© Getty Images / Keystone
7 из 12
© Getty Images / Dukas

В городе уцелели лишь несколько бетонных зданий.

На фото: здание мэрии Хиросимы недалеко от места взрыва.

Здание мэрии недалеко от места взрыва в Хиросиме

В городе уцелели лишь несколько бетонных зданий.

На фото: здание мэрии Хиросимы недалеко от места взрыва.

© Getty Images / Dukas
8 из 12
© Getty Images / Bettmann

Последствия радиоактивного заражения стали понятны позже: число погибших в течение пяти лет после взрыва оценивается в 200 тысяч человек.

На фото: мать ухаживает за раненым ребенком, ставшим жертвой атомной бомбардировки.

Мать ухаживает за своим раненым ребёнком, ставшим жертвой атомной бомбардировки Хиросимы

Последствия радиоактивного заражения стали понятны позже: число погибших в течение пяти лет после взрыва оценивается в 200 тысяч человек.

На фото: мать ухаживает за раненым ребенком, ставшим жертвой атомной бомбардировки.

© Getty Images / Bettmann
9 из 12
© Getty Images / Keystone

К 2025 году в Японии осталось менее 100 тысяч хибакуся — людей, переживших ядерный взрыв. Многим из них пришлось лечиться от лучевой болезни.

Жертвы в Хиросиме

К 2025 году в Японии осталось менее 100 тысяч хибакуся — людей, переживших ядерный взрыв. Многим из них пришлось лечиться от лучевой болезни.

© Getty Images / Keystone
10 из 12
© AP Photo / Anonymous

Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят церемонии памяти.

На фото: Мемориал мира перед зданием Индустриального центра в Хиросиме.

Мемориал мира перед зданием Индустриального центра в Хиросиме

Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят церемонии памяти.

На фото: Мемориал мира перед зданием Индустриального центра в Хиросиме.

© AP Photo / Anonymous
11 из 12
© AP Photo / Yuichi Ishizaki

Ни один американский президент так и не извинился перед японским народом за атомные бомбардировки.

На фото: родственники плачут и молятся, глядя на 212 имен, добавленных к спискам погибших в результате ядерного взрыва в Хиросиме.

Родственники плачут и молятся, глядя на 212 имён, добавленных к спискам более 100 000 погибших в результате ядерного взрыва в Хиросиме

Ни один американский президент так и не извинился перед японским народом за атомные бомбардировки.

На фото: родственники плачут и молятся, глядя на 212 имен, добавленных к спискам погибших в результате ядерного взрыва в Хиросиме.

© AP Photo / Yuichi Ishizaki
12 из 12

Восемьдесят лет назад, 6 августа 1945 года, японский город Хиросима впервые в истории подвергся атомной бомбардировке.

На фото: руины зданий в Хиросиме после атомного взрыва.

© Getty Images / Photo 12
1 из 12

Атомную бомбу "Малыш" с урановым зарядом сбросили на город в 8:15 с высоты десять тысяч метров. Она взорвалась на высоте 580 метров.

© Getty Images / Roger Viollet
2 из 12

Удар наносил самолет В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса. Ни раскаяния, ни сожаления Тиббетс никогда не испытывал.

© Getty Images / Keystone-France
3 из 12

На тот момент Хиросима была седьмым по населению городом Японии. До войны там проживали примерно 350 тысяч человек, к августу 1945-го население сократилось до 245 тысяч.

На фото: вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года.

© Getty Images / Dukas
4 из 12

При взрыве мгновенно были убиты около 80 тысяч человек, свыше 12 тысяч пропали без вести, 40 тысяч получили ранения.

На фото: двое военнослужащих австралийских оккупационных войск впервые увидели разрушенную Хиросиму.

© AP Photo
5 из 12

В радиусе 800 метров от эпицентра погибли 90 процентов людей.

На фото: ребенок на руинах Хиросимы.

© Getty Images / Bettmann
6 из 12

Огненный смерч охватил 11 квадратных километров города, из 90 тысяч домов были полностью уничтожены 62 тысячи.

© Getty Images / Keystone
7 из 12

В городе уцелели лишь несколько бетонных зданий.

На фото: здание мэрии Хиросимы недалеко от места взрыва.

© Getty Images / Dukas
8 из 12

Последствия радиоактивного заражения стали понятны позже: число погибших в течение пяти лет после взрыва оценивается в 200 тысяч человек.

На фото: мать ухаживает за раненым ребенком, ставшим жертвой атомной бомбардировки.

© Getty Images / Bettmann
9 из 12

К 2025 году в Японии осталось менее 100 тысяч хибакуся — людей, переживших ядерный взрыв. Многим из них пришлось лечиться от лучевой болезни.

© Getty Images / Keystone
10 из 12

Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят церемонии памяти.

На фото: Мемориал мира перед зданием Индустриального центра в Хиросиме.

© AP Photo / Anonymous
11 из 12

Ни один американский президент так и не извинился перед японским народом за атомные бомбардировки.

На фото: родственники плачут и молятся, глядя на 212 имен, добавленных к спискам погибших в результате ядерного взрыва в Хиросиме.

© AP Photo / Yuichi Ishizaki
12 из 12
От Каёко, которая ушла на работу туда, где сейчас парк Мира, не смогли найти ничего. Из ее школы на эти работы было направлено 500-600 учеников, они разбирали дома, чтобы освободить место. Все они погибли вместе с учителями, и от всех ничего не осталось, так как это было в самом эпицентре взрыва.
"Тидзуко совершенно забыла о той фотографии. Ведь сразу после нее она потеряла всю семью. Спустя какое-то время она вернулась в Хиросиму и совершенно случайно на улице встретила того фотографа. Он сказал ей, что фотография не сгорела, и позже он принес ей ее домой. Таким образом, она стала единственной, кто увидел эту фотографию. Когда она смотрела на нее, то все время шептала: "Так никто и не увидел, так никто и не увидел", - рассказала Ивата.
Она вспоминает, что мать всю жизнь отказывалась сниматься на семейных фотографиях и боялась этого. Однажды, когда уже появились внуки, дочери удалось уговорить мать пойти в фотостудию для семейного фотопортрета на память. Когда уже надо было заходить в помещение для съемки, Тидзуко не смогла сдвинуться с места, сидела и приговаривала: "Как страшно! Как страшно!"
"Тогда мы все-таки уговорили ее сняться вместе. При бомбардировке мать не пострадала, и последствия атомного взрыва никак на ней не отразились. Поэтому увидеть ее в таком состоянии для меня было шоком. С тех пор сколько бы мы ни фотографировались семьей, я никогда не просила ее сняться вместе. И только через много лет, когда она стала совсем старенькой, фотограф попросил сделать ее фотографию для книги в городе на фоне так называемого Атомного купола (одного из немногих уцелевших в городе зданий, признано Всемирным наследием ЮНЕСКО – ред.). Я не сказала ей, что ее будут фотографировать, в общем, обманула. А через год после этого мама умерла. Я совсем не помнила дату, когда была снята эта последняя ее фотография. Совсем недавно я спросила у фотографа, когда это было. Он сказал: 5 августа", - поделилась Ивата.
Фумиаки Кадзия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Переживший Хиросиму рассказал о работе Японии по созданию атомного оружия
Вчера, 10:14
Парк Мира, где ежегодно проходит церемония памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в районе эпицентра. Здесь же сжигали тела погибших. В парке есть братская могила в виде холма с буддисткой пагодой наверху, где покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв трагедии. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".
© РИА Новости / Ксения НакаМакет Хиросимы после взрыва в музее школы Хонкава
Макет Хиросимы после взрыва в музее школы Хонкава - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Ксения Нака
Макет Хиросимы после взрыва в музее школы Хонкава
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк Мира и Мемориальный музей Мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Мэр Хиросимы призвал признать атомную бомбардировку ошибкой
Вчера, 09:06
 
В миреХиросима (префектура)МирНагасаки (город)ЮНЕСКОАтомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
 
 
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