Глава парламента Гагаузии назвал приговор Гуцул способом запугать народ
Константинов назвал арест главы Гагаузии попыткой запугать жителей автономии
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул с сыном у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с сыном у здания суда в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что арест главы автономии Евгении Гуцул является попыткой Кишинева запугать не согласных с политикой партии власти.
Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
"Взгляды многих гагаузов не совпадают со взглядами и позицией центральных властей. Этим самым они (власти – ред.) решили показать всему нашему народу в автономии, жителям Республики Молдова в целом, каждому жителю, что они не считаются с мнением людей. Они начали запугивать и начали с главы Гагаузии, с самой высокой должности в нашем регионе", - заявил Константинов на внеочередном заседании парламента автономии.
Он также выразил мнение, что каждый житель автономии теперь ожидает аналогичных действий со стороны центральных властей в отношении несогласных с официальной политикой.
Внеочередное заседание гагаузского парламента проводится в связи с приговором, вынесенным Гуцул. В заседании принимают участие депутаты парламента автономии и представители исполнительного комитета. По итогам заседания планируется принять декларацию, в которой будет отражена позиция по сложившейся ситуации в регионе.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.