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Глава парламента Гагаузии назвал приговор Гуцул способом запугать народ

Глава парламента Гагаузии назвал приговор Гуцул способом запугать народ - РИА Новости, 06.08.2025

Глава парламента Гагаузии назвал приговор Гуцул способом запугать народ

Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что арест главы автономии Евгении Гуцул является попыткой Кишинева запугать не согласных с РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:12:00+03:00

2025-08-06T12:12:00+03:00

2025-08-06T12:12:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что арест главы автономии Евгении Гуцул является попыткой Кишинева запугать не согласных с политикой партии власти. Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "Взгляды многих гагаузов не совпадают со взглядами и позицией центральных властей. Этим самым они (власти – ред.) решили показать всему нашему народу в автономии, жителям Республики Молдова в целом, каждому жителю, что они не считаются с мнением людей. Они начали запугивать и начали с главы Гагаузии, с самой высокой должности в нашем регионе", - заявил Константинов на внеочередном заседании парламента автономии. Он также выразил мнение, что каждый житель автономии теперь ожидает аналогичных действий со стороны центральных властей в отношении несогласных с официальной политикой. Внеочередное заседание гагаузского парламента проводится в связи с приговором, вынесенным Гуцул. В заседании принимают участие депутаты парламента автономии и представители исполнительного комитета. По итогам заседания планируется принять декларацию, в которой будет отражена позиция по сложившейся ситуации в регионе. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде 2025-08-06T12:12 true PT0M27S

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости 2025-08-06T12:12 true PT0M12S

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