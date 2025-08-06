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Более 1,5 миллиона заявлений в колледжи подали через "Госуслуги" - РИА Новости, 06.08.2025
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15:23 06.08.2025 (обновлено: 16:53 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/gosuslugi-2033729622.html
Более 1,5 миллиона заявлений в колледжи подали через "Госуслуги"
Более 1,5 миллиона заявлений в колледжи подали через "Госуслуги" - РИА Новости, 06.08.2025
Более 1,5 миллиона заявлений в колледжи подали через "Госуслуги"
Российские абитуриенты подали более 1,5 миллиона заявлений на поступление в колледжи и техникумы через "Госуслуги" - это на 50% больше, чем за весь прошлый год, РИА Новости, 06.08.2025
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санкт-петербург
новосибирская область
образование - общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские абитуриенты подали более 1,5 миллиона заявлений на поступление в колледжи и техникумы через "Госуслуги" - это на 50% больше, чем за весь прошлый год, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "На "Госуслугах" подали уже более 1,5 миллиона заявлений в колледжи и техникумы. Это на 50% больше, чем за весь прошлый год. В среднем абитуриенты подают по 3 заявления на различные специальности", - отметили в министерстве. Так, чаще всего абитуриенты подавали заявления в колледжи, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Новосибирской областях. Пользователи портала также могут заключить через него договор на целевое обучение, этой функцией воспользовались 29 тысяч человек. В топ-5 колледжей, куда поступают на целевое обучение, вошли Новокузнецкий транспортно-технологический техникум, Костромской медицинский колледж, Тюменский медицинский колледж, Кузнецкий индустриальный техникум и Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева в Санкт-Петербурге. "Приёмная кампания на бюджетные места в колледжах продлится до 15 августа, на творческие специальности заявления будут принимать до 10 августа. Поступить на платное отделение можно будет вплоть до 1 декабря. Сервис доступен по всей России. К нему подключены более 4 тысяч колледжей. В Москве через "Госуслуги" можно подать заявление только в колледжи при федеральных вузах, в остальные - через региональный портал", - добавили в Минцифры.
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москва
санкт-петербург
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60
353
60
москва, санкт-петербург, новосибирская область, образование - общество
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Образование - Общество
Более 1,5 миллиона заявлений в колледжи подали через "Госуслуги"

В России через "Госуслуги" подали более 1,5 миллиона заявлений в колледжи

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости
Официальный интернет-портал государственных услуг. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские абитуриенты подали более 1,5 миллиона заявлений на поступление в колледжи и техникумы через "Госуслуги" - это на 50% больше, чем за весь прошлый год, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
"На "Госуслугах" подали уже более 1,5 миллиона заявлений в колледжи и техникумы. Это на 50% больше, чем за весь прошлый год. В среднем абитуриенты подают по 3 заявления на различные специальности", - отметили в министерстве.
Так, чаще всего абитуриенты подавали заявления в колледжи, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Новосибирской областях.
Пользователи портала также могут заключить через него договор на целевое обучение, этой функцией воспользовались 29 тысяч человек. В топ-5 колледжей, куда поступают на целевое обучение, вошли Новокузнецкий транспортно-технологический техникум, Костромской медицинский колледж, Тюменский медицинский колледж, Кузнецкий индустриальный техникум и Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева в Санкт-Петербурге.
"Приёмная кампания на бюджетные места в колледжах продлится до 15 августа, на творческие специальности заявления будут принимать до 10 августа. Поступить на платное отделение можно будет вплоть до 1 декабря. Сервис доступен по всей России. К нему подключены более 4 тысяч колледжей. В Москве через "Госуслуги" можно подать заявление только в колледжи при федеральных вузах, в остальные - через региональный портал", - добавили в Минцифры.
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