https://ria.ru/20250806/gosuslugi-2033729622.html

Более 1,5 миллиона заявлений в колледжи подали через "Госуслуги"

Более 1,5 миллиона заявлений в колледжи подали через "Госуслуги" - РИА Новости, 06.08.2025

Более 1,5 миллиона заявлений в колледжи подали через "Госуслуги"

Российские абитуриенты подали более 1,5 миллиона заявлений на поступление в колледжи и техникумы через "Госуслуги" - это на 50% больше, чем за весь прошлый год, РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:23:00+03:00

2025-08-06T15:23:00+03:00

2025-08-06T16:53:00+03:00

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санкт-петербург

новосибирская область

образование - общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские абитуриенты подали более 1,5 миллиона заявлений на поступление в колледжи и техникумы через "Госуслуги" - это на 50% больше, чем за весь прошлый год, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "На "Госуслугах" подали уже более 1,5 миллиона заявлений в колледжи и техникумы. Это на 50% больше, чем за весь прошлый год. В среднем абитуриенты подают по 3 заявления на различные специальности", - отметили в министерстве. Так, чаще всего абитуриенты подавали заявления в колледжи, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Новосибирской областях. Пользователи портала также могут заключить через него договор на целевое обучение, этой функцией воспользовались 29 тысяч человек. В топ-5 колледжей, куда поступают на целевое обучение, вошли Новокузнецкий транспортно-технологический техникум, Костромской медицинский колледж, Тюменский медицинский колледж, Кузнецкий индустриальный техникум и Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева в Санкт-Петербурге. "Приёмная кампания на бюджетные места в колледжах продлится до 15 августа, на творческие специальности заявления будут принимать до 10 августа. Поступить на платное отделение можно будет вплоть до 1 декабря. Сервис доступен по всей России. К нему подключены более 4 тысяч колледжей. В Москве через "Госуслуги" можно подать заявление только в колледжи при федеральных вузах, в остальные - через региональный портал", - добавили в Минцифры.

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санкт-петербург

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, санкт-петербург, новосибирская область, образование - общество