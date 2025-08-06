https://ria.ru/20250806/gosuslugi-2033629791.html

В правительстве рассказали о сервисах "жизненные ситуации" на "Госуслугах"

В правительстве рассказали о сервисах "жизненные ситуации" на "Госуслугах" - РИА Новости, 06.08.2025

В правительстве рассказали о сервисах "жизненные ситуации" на "Госуслугах"

Более 180 региональных сервисов "жизненные ситуации" запущено на "Госуслугах" с 2024 года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:19:00+03:00

2025-08-06T10:19:00+03:00

2025-08-06T10:19:00+03:00

россия

свердловская область

санкт-петербург

дмитрий григоренко

технологии

госуслуги

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 180 региональных сервисов "жизненные ситуации" запущено на "Госуслугах" с 2024 года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Более 180 сервисов "жизненные ситуации" запущено в регионах с начала их внедрения в 2024 году. В числе региональных "жизненных ситуаций" – "Меры поддержки туристического бизнеса в Красноярском крае", "Проживание в доме – объекте культурного наследия Санкт-Петербурга", "Ямальское долголетие" и другие. Сервисы работают на едином портале госуслуг и региональных порталах оказания услуг", - сказано в релизе. "Жизненные ситуации" формируются и запускаются в рамках федерального проекта "Государство для людей". Они объединяют услуги, необходимые людям и бизнесу в определенных обстоятельствах - так, сокращаются сроки получения госуслуг, количество необходимых визитов в ведомства и документов, которые необходимо предоставить. Например, в Свердловской области "жизненная ситуация" помогает в уходе за тяжелобольным членом семьи - этот сервис содержит информацию для определения возможности получения социальных услуг по уходу на дому и помогает оформить пакет документов для получения социального обслуживания. А в Ямало-Ненецком округе для граждан старшего возраста реализуется программа "Ямальское долголетие", сервис на "Госуслугах" помогает записаться на бесплатные занятия по живописи, оздоровительному плаванию, скандинавской ходьбе, рукоделию и компьютерной грамотности. Как рассказали в аппарате, в рамках одной региональной "жизненной ситуации" на 42% сократилось время получения услуг, на 67% - количество необходимых визитов, а на 40% - количество необходимых документов. Планируется, что к концу года на "Госуслугах" появится еще 245 региональных сервисов "жизненные ситуации". "Региональные сервисы "жизненные ситуации" помогают людям решать их вопросы быстро и комфортно, независимо от того, в каком субъекте России они проживают. Благодаря этим сервисам граждане, с одной стороны, получают качество, не уступающее федеральному. А с другой стороны – решаются задачи, актуальные именно для определенного региона. Это может быть проживание в доме – объекте культурного наследия Санкт-Петербурга или получение мер поддержки туристического бизнеса в Красноярском крае", – сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250225/gosuslugi-2001522985.html

https://ria.ru/20241102/servis--1981604213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, свердловская область, санкт-петербург, дмитрий григоренко, технологии, госуслуги