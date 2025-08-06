Рейтинг@Mail.ru
Депутат допустил перезагрузку отношений России и США - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/gosduma-2033783200.html
Депутат допустил перезагрузку отношений России и США
Депутат допустил перезагрузку отношений России и США - РИА Новости, 06.08.2025
Депутат допустил перезагрузку отношений России и США
Российско-американские отношения в перспективе может ждать перезагрузка, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:00:00+03:00
2025-08-06T18:00:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
адальби шхагошев
владимир путин
стив уиткофф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763206553_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c73ef5b2f1d4ebf74679b2f2ca9d7fba.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российско-американские отношения в перспективе может ждать перезагрузка, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. В среду в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Перезагрузку. Без всякого сомнения. Это абсолютно очевидно и точно просматривается", - сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, что ждать в перспективе от российско-американских отношений.
https://ria.ru/20250806/rfpi-2033725084.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763206553_129:0:897:576_1920x0_80_0_0_d894522c0824b6e39622a004dc56177b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, адальби шхагошев, владимир путин, стив уиткофф, госдума рф
В мире, Россия, США, Москва, Адальби Шхагошев, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Госдума РФ
Депутат допустил перезагрузку отношений России и США

Шхагошев: отношения России и США в перспективе может ждать перезагрузка

© Фото пресс-службы депутатаАдальби Шхагошев
Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото пресс-службы депутата
Адальби Шхагошев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российско-американские отношения в перспективе может ждать перезагрузка, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
В среду в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Перезагрузку. Без всякого сомнения. Это абсолютно очевидно и точно просматривается", - сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, что ждать в перспективе от российско-американских отношений.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США восторжествует
Вчера, 15:00
 
В миреРоссияСШАМоскваАдальби ШхагошевВладимир ПутинСтив УиткоффГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала