https://ria.ru/20250806/gosduma-2033783200.html
Депутат допустил перезагрузку отношений России и США
Депутат допустил перезагрузку отношений России и США - РИА Новости, 06.08.2025
Депутат допустил перезагрузку отношений России и США
Российско-американские отношения в перспективе может ждать перезагрузка, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:00:00+03:00
2025-08-06T18:00:00+03:00
2025-08-06T18:00:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российско-американские отношения в перспективе может ждать перезагрузка, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. В среду в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Перезагрузку. Без всякого сомнения. Это абсолютно очевидно и точно просматривается", - сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, что ждать в перспективе от российско-американских отношений.
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в мире, россия, сша, москва, адальби шхагошев, владимир путин, стив уиткофф, госдума рф
В мире, Россия, США, Москва, Адальби Шхагошев, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Госдума РФ
Депутат допустил перезагрузку отношений России и США
Шхагошев: отношения России и США в перспективе может ждать перезагрузка