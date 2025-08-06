https://ria.ru/20250806/gosduma-2033778015.html

В Госдуме оценили влияние санкций США на ход спецоперации

В Госдуме оценили влияние санкций США на ход спецоперации - РИА Новости, 06.08.2025

В Госдуме оценили влияние санкций США на ход спецоперации

Санкций со стороны США, которые смогут повлиять на ход спецоперации, не будет, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:44:00+03:00

2025-08-06T17:44:00+03:00

2025-08-06T17:44:00+03:00

россия

сша

москва

адальби шхагошев

владимир путин

стив уиткофф

госдума рф

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Санкций со стороны США, которые смогут повлиять на ход спецоперации, не будет, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече в среду обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Санкций, которые повлияют на ход СВО, не будет точно", - сказал Шхагошев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Депутат добавил, Россия хорошо способна отражать любые санкции. "Если санкции всё-таки состоятся, воспринимайте это как санкции, как экономическую войну Соединённых Штатов против БРИКС", - сказал парламентарий. Шхагошев считает, что "за океаном" также услышали президента РФ Владимира Путина о методах ведения переговоров. "Что не надо публично объявлять и публично пытаться разрешить конфликт, ...надо разговаривать за столом переговоров и за "закрытыми дверями", - отметил он. США угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер Дональд Трамп отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.

https://ria.ru/20250806/turtsiya-2033604581.html

https://ria.ru/20250806/shvejtsarija-2033725646.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, адальби шхагошев, владимир путин, стив уиткофф, госдума рф, брикс, в мире