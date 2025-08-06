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В Госдуме оценили влияние санкций США на ход спецоперации - РИА Новости, 06.08.2025
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17:44 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/gosduma-2033778015.html
В Госдуме оценили влияние санкций США на ход спецоперации
В Госдуме оценили влияние санкций США на ход спецоперации - РИА Новости, 06.08.2025
В Госдуме оценили влияние санкций США на ход спецоперации
Санкций со стороны США, которые смогут повлиять на ход спецоперации, не будет, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:44:00+03:00
2025-08-06T17:44:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Санкций со стороны США, которые смогут повлиять на ход спецоперации, не будет, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече в среду обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Санкций, которые повлияют на ход СВО, не будет точно", - сказал Шхагошев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Депутат добавил, Россия хорошо способна отражать любые санкции. "Если санкции всё-таки состоятся, воспринимайте это как санкции, как экономическую войну Соединённых Штатов против БРИКС", - сказал парламентарий. Шхагошев считает, что "за океаном" также услышали президента РФ Владимира Путина о методах ведения переговоров. "Что не надо публично объявлять и публично пытаться разрешить конфликт, ...надо разговаривать за столом переговоров и за "закрытыми дверями", - отметил он. США угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер Дональд Трамп отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
https://ria.ru/20250806/turtsiya-2033604581.html
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россия, сша, москва, адальби шхагошев, владимир путин, стив уиткофф, госдума рф, брикс, в мире
Россия, США, Москва, Адальби Шхагошев, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Госдума РФ, БРИКС, В мире
В Госдуме оценили влияние санкций США на ход спецоперации

Депутат Шхагошев: санкций США, которые повлияют на ход спецоперации, не будет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Санкций со стороны США, которые смогут повлиять на ход спецоперации, не будет, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече в среду обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Санкций, которые повлияют на ход СВО, не будет точно", - сказал Шхагошев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Депутат добавил, Россия хорошо способна отражать любые санкции.
"Если санкции всё-таки состоятся, воспринимайте это как санкции, как экономическую войну Соединённых Штатов против БРИКС", - сказал парламентарий.
Шхагошев считает, что "за океаном" также услышали президента РФ Владимира Путина о методах ведения переговоров.
"Что не надо публично объявлять и публично пытаться разрешить конфликт, ...надо разговаривать за столом переговоров и за "закрытыми дверями", - отметил он.
США угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер Дональд Трамп отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
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