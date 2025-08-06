https://ria.ru/20250806/forma-2033771164.html

Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму

Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму - РИА Новости, 06.08.2025

Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму

Минпросвещения РФ не планирует вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников, сообщили... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:15:00+03:00

2025-08-06T17:15:00+03:00

2025-08-06T18:20:00+03:00

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967801557_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_f5df072749653986655202c4547ac105.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ не планирует вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников, сообщили журналистам в ведомстве."Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму. Учебные заведения, руководствуясь статьей 38 федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников", - говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что приказом Росстандарта установлены общие технические требования национального стандарта для производителей, они вступают в силу 3 сентября."В стандарте прописаны параметры для изготовления школьной формы, соответствующей требованиям ГОСТа: характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность", - заключили в Минпросвещения РФ.

https://ria.ru/20250721/ryukzak-2030327939.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество