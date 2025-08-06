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Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму - РИА Новости, 06.08.2025
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17:15 06.08.2025 (обновлено: 18:20 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/forma-2033771164.html
Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму
Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму - РИА Новости, 06.08.2025
Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму
Минпросвещения РФ не планирует вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников, сообщили... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:15:00+03:00
2025-08-06T18:20:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ не планирует вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников, сообщили журналистам в ведомстве."Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму. Учебные заведения, руководствуясь статьей 38 федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников", - говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что приказом Росстандарта установлены общие технические требования национального стандарта для производителей, они вступают в силу 3 сентября."В стандарте прописаны параметры для изготовления школьной формы, соответствующей требованиям ГОСТа: характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность", - заключили в Минпросвещения РФ.
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россия, общество
Россия, Общество
Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму

Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму в учебных заведениях

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПродажа школьной формы
Продажа школьной формы - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Продажа школьной формы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ не планирует вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников, сообщили журналистам в ведомстве.
"Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму. Учебные заведения, руководствуясь статьей 38 федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что приказом Росстандарта установлены общие технические требования национального стандарта для производителей, они вступают в силу 3 сентября.
"В стандарте прописаны параметры для изготовления школьной формы, соответствующей требованиям ГОСТа: характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность", - заключили в Минпросвещения РФ.
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