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Уступка требованиям Трампа показала слабость Евросоюза, пишет Guardian - РИА Новости, 06.08.2025
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10:42 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/evrosoyuz-2033638082.html
Уступка требованиям Трампа показала слабость Евросоюза, пишет Guardian
Уступка требованиям Трампа показала слабость Евросоюза, пишет Guardian - РИА Новости, 06.08.2025
Уступка требованиям Трампа показала слабость Евросоюза, пишет Guardian
Европейский Союз испугался президента США Дональда Трампа и подписал сделку с США, противоречащую своим интересам, говорится в публикации газеты Guardian. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:42:00+03:00
2025-08-06T10:42:00+03:00
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пит хегсет
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Европейский Союз испугался президента США Дональда Трампа и подписал сделку с США, противоречащую своим интересам, говорится в публикации газеты Guardian. "Боясь раскачать лодку в ходе торговых переговоров с Трампом, ЕС решил заранее ее потопить. Вместо стратегической автономии он потратит сотни миллиардов долларов на американские вооружения, вместо достижения климатических целей он потратит сотни миллиардов на природный газ из США, вместо взаимного снижения пошлин он примет тяжелый удар по экспортерам ЕС", - говорится в публикации. Guardian отмечает, что уступка требованиям Трампа показала слабость Евросоюза и практически гарантировала, что американский лидер потребует новых уступок от Брюсселя. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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в мире, сша, европа, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, пит хегсет, евросоюз, еврокомиссия, нато, реакция на пошлины сша
В мире, США, Европа, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Пит Хегсет, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, Реакция на пошлины США
Уступка требованиям Трампа показала слабость Евросоюза, пишет Guardian

Guardian: Евросоюз испугался Трампа и уступил ему, подписав сделку по торговле

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Европейский Союз испугался президента США Дональда Трампа и подписал сделку с США, противоречащую своим интересам, говорится в публикации газеты Guardian.
"Боясь раскачать лодку в ходе торговых переговоров с Трампом, ЕС решил заранее ее потопить. Вместо стратегической автономии он потратит сотни миллиардов долларов на американские вооружения, вместо достижения климатических целей он потратит сотни миллиардов на природный газ из США, вместо взаимного снижения пошлин он примет тяжелый удар по экспортерам ЕС", - говорится в публикации.
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Guardian отмечает, что уступка требованиям Трампа показала слабость Евросоюза и практически гарантировала, что американский лидер потребует новых уступок от Брюсселя.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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В миреСШАЕвропаБрюссельДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенПит ХегсетЕвросоюзЕврокомиссияНАТОРеакция на пошлины США
 
 
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