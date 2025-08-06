Вуди Аллен сравнивал дом Эпштейна с замком Дракулы, пишет NYT
NYT: Вуди Аллен в письме к 63-летию Эпштейна сравнивал его дом с замком Дракулы
© AP Photo / Andrew MedichiniРежиссер Вуди Аллен
© AP Photo / Andrew Medichini
Режиссер Вуди Аллен. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Известный американский режиссер Вуди Аллен сравнивал дом обвиненного в насилии над несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна с замком Дракулы с молодыми вампиршами, которые обслуживают это место, пишет газета New York Times со ссылкой на письмо режиссера.
В письме, приложенном к статье, Аллен пишет, что часто бывал на ужинах в танхаусе Эпштейна на Манхэттене. При этом он раскритиковал обслуживание и подаваемую еду. Однако, по словам режиссера, ситуацию со временем удалось исправить благодаря советам его жены. Он также писал, что "за обедом часто прислуживали несколько молодых женщин, напоминая замок Дракулы, где у Лугоши есть три молодые вампирши, обслуживающие это место", ссылаясь, по-видимому, на экранизацию романа "Дракула" 1931 года, в которой актёр Бела Лугоши сыграл роль графа.
"Добавьте к этому, что Джеффри живёт один в огромном доме, и можно представить его спящим в сырой земле", - добавил Аллен.
Как пишет издание, по случаю 63-летия Эпштейна ему написали письма многие друзья, включая бывшего премьера Израиля Эхуда Барака и его супругу. Они отмечали безграничное любопытство Эпштейна, а также писали, что он знает всё обо всех и называли его "коллекционером людей".
New York Times также опубликовала фотографии таунхауса Эпштейна, которые, как утверждается, ранее не обнародовались. На них видны фотографии, на которых финансист запечатлен с известными личностями, среди которых папа Иоанн Павел II, британский рок-музыкант Мик Джаггер, американский предприниматель Илон Маск, кубинский революционер Фидель Кастро, экс-президент США Билл Клинтон, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, а также нынешний президент США Дональд Трамп с женой Меланьей. Помимо этого в офисе, судя по снимкам, Эпштейн выставил напоказ первое издание романа "Лолита".
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
В июне 2022 года Максвелл, бывшая светская львица и подруга обвиненного в совращении малолетних и покончившего с собой до суда миллиардера Эпштейна, была приговорена к 20 годам тюрьмы, в том числе за торговлю несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.