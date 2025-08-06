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Вуди Аллен сравнивал дом Эпштейна с замком Дракулы, пишет NYT - РИА Новости, 06.08.2025
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14:47 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/epshteyn-2033721751.html
Вуди Аллен сравнивал дом Эпштейна с замком Дракулы, пишет NYT
Вуди Аллен сравнивал дом Эпштейна с замком Дракулы, пишет NYT - РИА Новости, 06.08.2025
Вуди Аллен сравнивал дом Эпштейна с замком Дракулы, пишет NYT
Известный американский режиссер Вуди Аллен сравнивал дом обвиненного в насилии над несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна с замком Дракулы с молодыми... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:47:00+03:00
2025-08-06T14:47:00+03:00
в мире
сша
флорида
манхэттен
джеффри эпштейн
вуди аллен (стюарт конигсберг)
дональд трамп
фбр
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Известный американский режиссер Вуди Аллен сравнивал дом обвиненного в насилии над несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна с замком Дракулы с молодыми вампиршами, которые обслуживают это место, пишет газета New York Times со ссылкой на письмо режиссера. Издание утверждает, что публикует написанное на машинке письмо Аллена, которое режиссёр якобы отправил Эпштейну в 2016 году в рамках переписки по случаю 63-летия финансиста. В нем он, по всей видимости, рассказывал об ужинах, которые устраивал Эпштейн. В письме, приложенном к статье, Аллен пишет, что часто бывал на ужинах в танхаусе Эпштейна на Манхэттене. При этом он раскритиковал обслуживание и подаваемую еду. Однако, по словам режиссера, ситуацию со временем удалось исправить благодаря советам его жены. Он также писал, что "за обедом часто прислуживали несколько молодых женщин, напоминая замок Дракулы, где у Лугоши есть три молодые вампирши, обслуживающие это место", ссылаясь, по-видимому, на экранизацию романа "Дракула" 1931 года, в которой актёр Бела Лугоши сыграл роль графа. "Добавьте к этому, что Джеффри живёт один в огромном доме, и можно представить его спящим в сырой земле", - добавил Аллен. Как пишет издание, по случаю 63-летия Эпштейна ему написали письма многие друзья, включая бывшего премьера Израиля Эхуда Барака и его супругу. Они отмечали безграничное любопытство Эпштейна, а также писали, что он знает всё обо всех и называли его "коллекционером людей". New York Times также опубликовала фотографии таунхауса Эпштейна, которые, как утверждается, ранее не обнародовались. На них видны фотографии, на которых финансист запечатлен с известными личностями, среди которых папа Иоанн Павел II, британский рок-музыкант Мик Джаггер, американский предприниматель Илон Маск, кубинский революционер Фидель Кастро, экс-президент США Билл Клинтон, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, а также нынешний президент США Дональд Трамп с женой Меланьей. Помимо этого в офисе, судя по снимкам, Эпштейн выставил напоказ первое издание романа "Лолита". Ранее в июле Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде уже отказал в обнародовании документов дела. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В июне 2022 года Максвелл, бывшая светская львица и подруга обвиненного в совращении малолетних и покончившего с собой до суда миллиардера Эпштейна, была приговорена к 20 годам тюрьмы, в том числе за торговлю несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.
https://ria.ru/20250806/maksvell-2033627193.html
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в мире, сша, флорида, манхэттен, джеффри эпштейн, вуди аллен (стюарт конигсберг), дональд трамп, фбр
В мире, США, Флорида, Манхэттен, Джеффри Эпштейн, Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг), Дональд Трамп, ФБР
Вуди Аллен сравнивал дом Эпштейна с замком Дракулы, пишет NYT

NYT: Вуди Аллен в письме к 63-летию Эпштейна сравнивал его дом с замком Дракулы

© AP Photo / Andrew MedichiniРежиссер Вуди Аллен
Режиссер Вуди Аллен - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Режиссер Вуди Аллен. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Известный американский режиссер Вуди Аллен сравнивал дом обвиненного в насилии над несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна с замком Дракулы с молодыми вампиршами, которые обслуживают это место, пишет газета New York Times со ссылкой на письмо режиссера.
Издание утверждает, что публикует написанное на машинке письмо Аллена, которое режиссёр якобы отправил Эпштейну в 2016 году в рамках переписки по случаю 63-летия финансиста. В нем он, по всей видимости, рассказывал об ужинах, которые устраивал Эпштейн.
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В письме, приложенном к статье, Аллен пишет, что часто бывал на ужинах в танхаусе Эпштейна на Манхэттене. При этом он раскритиковал обслуживание и подаваемую еду. Однако, по словам режиссера, ситуацию со временем удалось исправить благодаря советам его жены. Он также писал, что "за обедом часто прислуживали несколько молодых женщин, напоминая замок Дракулы, где у Лугоши есть три молодые вампирши, обслуживающие это место", ссылаясь, по-видимому, на экранизацию романа "Дракула" 1931 года, в которой актёр Бела Лугоши сыграл роль графа.
"Добавьте к этому, что Джеффри живёт один в огромном доме, и можно представить его спящим в сырой земле", - добавил Аллен.
Как пишет издание, по случаю 63-летия Эпштейна ему написали письма многие друзья, включая бывшего премьера Израиля Эхуда Барака и его супругу. Они отмечали безграничное любопытство Эпштейна, а также писали, что он знает всё обо всех и называли его "коллекционером людей".
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New York Times также опубликовала фотографии таунхауса Эпштейна, которые, как утверждается, ранее не обнародовались. На них видны фотографии, на которых финансист запечатлен с известными личностями, среди которых папа Иоанн Павел II, британский рок-музыкант Мик Джаггер, американский предприниматель Илон Маск, кубинский революционер Фидель Кастро, экс-президент США Билл Клинтон, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, а также нынешний президент США Дональд Трамп с женой Меланьей. Помимо этого в офисе, судя по снимкам, Эпштейн выставил напоказ первое издание романа "Лолита".
Ранее в июле Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде уже отказал в обнародовании документов дела.
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Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
В июне 2022 года Максвелл, бывшая светская львица и подруга обвиненного в совращении малолетних и покончившего с собой до суда миллиардера Эпштейна, была приговорена к 20 годам тюрьмы, в том числе за торговлю несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.
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