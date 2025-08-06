https://ria.ru/20250806/epshteyn-2033721751.html

Вуди Аллен сравнивал дом Эпштейна с замком Дракулы, пишет NYT

Вуди Аллен сравнивал дом Эпштейна с замком Дракулы, пишет NYT - РИА Новости, 06.08.2025

Вуди Аллен сравнивал дом Эпштейна с замком Дракулы, пишет NYT

Известный американский режиссер Вуди Аллен сравнивал дом обвиненного в насилии над несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна с замком Дракулы с молодыми... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:47:00+03:00

2025-08-06T14:47:00+03:00

2025-08-06T14:47:00+03:00

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вуди аллен (стюарт конигсберг)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Известный американский режиссер Вуди Аллен сравнивал дом обвиненного в насилии над несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна с замком Дракулы с молодыми вампиршами, которые обслуживают это место, пишет газета New York Times со ссылкой на письмо режиссера. Издание утверждает, что публикует написанное на машинке письмо Аллена, которое режиссёр якобы отправил Эпштейну в 2016 году в рамках переписки по случаю 63-летия финансиста. В нем он, по всей видимости, рассказывал об ужинах, которые устраивал Эпштейн. В письме, приложенном к статье, Аллен пишет, что часто бывал на ужинах в танхаусе Эпштейна на Манхэттене. При этом он раскритиковал обслуживание и подаваемую еду. Однако, по словам режиссера, ситуацию со временем удалось исправить благодаря советам его жены. Он также писал, что "за обедом часто прислуживали несколько молодых женщин, напоминая замок Дракулы, где у Лугоши есть три молодые вампирши, обслуживающие это место", ссылаясь, по-видимому, на экранизацию романа "Дракула" 1931 года, в которой актёр Бела Лугоши сыграл роль графа. "Добавьте к этому, что Джеффри живёт один в огромном доме, и можно представить его спящим в сырой земле", - добавил Аллен. Как пишет издание, по случаю 63-летия Эпштейна ему написали письма многие друзья, включая бывшего премьера Израиля Эхуда Барака и его супругу. Они отмечали безграничное любопытство Эпштейна, а также писали, что он знает всё обо всех и называли его "коллекционером людей". New York Times также опубликовала фотографии таунхауса Эпштейна, которые, как утверждается, ранее не обнародовались. На них видны фотографии, на которых финансист запечатлен с известными личностями, среди которых папа Иоанн Павел II, британский рок-музыкант Мик Джаггер, американский предприниматель Илон Маск, кубинский революционер Фидель Кастро, экс-президент США Билл Клинтон, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, а также нынешний президент США Дональд Трамп с женой Меланьей. Помимо этого в офисе, судя по снимкам, Эпштейн выставил напоказ первое издание романа "Лолита". Ранее в июле Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде уже отказал в обнародовании документов дела. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В июне 2022 года Максвелл, бывшая светская львица и подруга обвиненного в совращении малолетних и покончившего с собой до суда миллиардера Эпштейна, была приговорена к 20 годам тюрьмы, в том числе за торговлю несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

https://ria.ru/20250806/maksvell-2033627193.html

https://ria.ru/20250806/endrju-2033716482.html

https://ria.ru/20250730/tramp-2032304201.html

https://ria.ru/20250724/tramp-2031014915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, флорида, манхэттен, джеффри эпштейн, вуди аллен (стюарт конигсберг), дональд трамп, фбр