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Принц Эндрю приглашал Эпштейна в королевскую ложу, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2025
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14:29 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/endrju-2033716482.html
Принц Эндрю приглашал Эпштейна в королевскую ложу, пишут СМИ
Принц Эндрю приглашал Эпштейна в королевскую ложу, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2025
Принц Эндрю приглашал Эпштейна в королевскую ложу, пишут СМИ
Скандально известный Принц Эндрю приглашал обвиненного в насилии над несовершеннолетними американского финансиста Джеффри Эпштейна в королевскую ложу на... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:29:00+03:00
2025-08-06T14:29:00+03:00
в мире
манхэттен
норфолк (виргиния)
лондон
джеффри эпштейн
елизавета ii
папа римский
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Скандально известный Принц Эндрю приглашал обвиненного в насилии над несовершеннолетними американского финансиста Джеффри Эпштейна в королевскую ложу на Королевских скачках в Аскоте, где находились королева Елизавета II и королева-мать, пишет газета Mirror. "Обнаружение факта того, что преступник, осужденный за сексуальные преступления, пребывал в обществе монарха, бросает новую тень на королевскую семью, усугубляя скандал вокруг связей Эндрю и Эпштейна. Принц Эндрю пригласил своего друга-педофила Джеффри Эпштейна в королевскую ложу в Аскоте вместе с ее величеством королевой и королевой матерью", - говорится в материале. Как пишет Mirror, об этом свидетельствует фотография, которая была сделана 22 июня 2000 года во время Королевских скачек в Аскоте. На ней Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл запечатлены в королевской ложе, куда имели доступ только члены королевской семьи и их гости. При этом в тот день на скачках присутствовали Елизавета II и ее мать. "Фотография была обнаружена во время обыска в особняке Эпштейна на Манхэттене стоимостью в 60 миллионов фунтов стерлингов, куда привозили несовершеннолетних девочек и где с ними жестоко обращались… Она была расположена в главном коридоре дома в окружении изображений Эпштейна с другими знаменитыми людьми, включая Папу Римского, Фиделя Кастро, Ричарда Брэнсона и Мика Джаггера", - сказано в статье. Это не первый подтвержденный случай доступа Эпштейна к закрытым мероприятиям королевской семьи. Как пишет издание, в 1999 его заметили в королевской резиденции Балморал, а в 2000 году он посетил празднество по случаю сорокалетия принца Эндрю, которое организовала сама Елизавета II. В декабре 2000 года сын королевы пригласил Эпштейна провести выходные в имении королевы в Норфолке. "То, что педофилу и бывшему частному финансисту, не занимавшему никакой официальной должности, предоставил доступ высокопоставленный член королевской семьи, подчеркивает, насколько тесно эти двое мужчин были связаны в то время", - пишет Mirror. Принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. СМИ отмечали, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса в Букингемском дворце заявили, что Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей. В апреле 2025 года Джуффре была найдена мертвой у себя дома в возрасте 41 года в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
https://ria.ru/20250806/maksvell-2033627193.html
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в мире, манхэттен, норфолк (виргиния), лондон, джеффри эпштейн, елизавета ii, папа римский
В мире, Манхэттен, Норфолк (Виргиния), Лондон, Джеффри Эпштейн, Елизавета II, Папа Римский
Принц Эндрю приглашал Эпштейна в королевскую ложу, пишут СМИ

Mirror: принц Эндрю приглашал Эпштейна в ложу с Елизаветой II

© AP Photo / Sakchai LalitПринц Эндрю, герцог Йоркский
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Принц Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Скандально известный Принц Эндрю приглашал обвиненного в насилии над несовершеннолетними американского финансиста Джеффри Эпштейна в королевскую ложу на Королевских скачках в Аскоте, где находились королева Елизавета II и королева-мать, пишет газета Mirror.
"Обнаружение факта того, что преступник, осужденный за сексуальные преступления, пребывал в обществе монарха, бросает новую тень на королевскую семью, усугубляя скандал вокруг связей Эндрю и Эпштейна. Принц Эндрю пригласил своего друга-педофила Джеффри Эпштейна в королевскую ложу в Аскоте вместе с ее величеством королевой и королевой матерью", - говорится в материале.
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Как пишет Mirror, об этом свидетельствует фотография, которая была сделана 22 июня 2000 года во время Королевских скачек в Аскоте. На ней Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл запечатлены в королевской ложе, куда имели доступ только члены королевской семьи и их гости. При этом в тот день на скачках присутствовали Елизавета II и ее мать.
"Фотография была обнаружена во время обыска в особняке Эпштейна на Манхэттене стоимостью в 60 миллионов фунтов стерлингов, куда привозили несовершеннолетних девочек и где с ними жестоко обращались… Она была расположена в главном коридоре дома в окружении изображений Эпштейна с другими знаменитыми людьми, включая Папу Римского, Фиделя Кастро, Ричарда Брэнсона и Мика Джаггера", - сказано в статье.
Это не первый подтвержденный случай доступа Эпштейна к закрытым мероприятиям королевской семьи. Как пишет издание, в 1999 его заметили в королевской резиденции Балморал, а в 2000 году он посетил празднество по случаю сорокалетия принца Эндрю, которое организовала сама Елизавета II. В декабре 2000 года сын королевы пригласил Эпштейна провести выходные в имении королевы в Норфолке.
"То, что педофилу и бывшему частному финансисту, не занимавшему никакой официальной должности, предоставил доступ высокопоставленный член королевской семьи, подчеркивает, насколько тесно эти двое мужчин были связаны в то время", - пишет Mirror.
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Принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. СМИ отмечали, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса в Букингемском дворце заявили, что Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей. В апреле 2025 года Джуффре была найдена мертвой у себя дома в возрасте 41 года в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
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