Принц Эндрю приглашал Эпштейна в королевскую ложу, пишут СМИ
Mirror: принц Эндрю приглашал Эпштейна в ложу с Елизаветой II
© AP Photo / Sakchai LalitПринц Эндрю, герцог Йоркский
© AP Photo / Sakchai Lalit
Принц Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Скандально известный Принц Эндрю приглашал обвиненного в насилии над несовершеннолетними американского финансиста Джеффри Эпштейна в королевскую ложу на Королевских скачках в Аскоте, где находились королева Елизавета II и королева-мать, пишет газета Mirror.
"Обнаружение факта того, что преступник, осужденный за сексуальные преступления, пребывал в обществе монарха, бросает новую тень на королевскую семью, усугубляя скандал вокруг связей Эндрю и Эпштейна. Принц Эндрю пригласил своего друга-педофила Джеффри Эпштейна в королевскую ложу в Аскоте вместе с ее величеством королевой и королевой матерью", - говорится в материале.
Как пишет Mirror, об этом свидетельствует фотография, которая была сделана 22 июня 2000 года во время Королевских скачек в Аскоте. На ней Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл запечатлены в королевской ложе, куда имели доступ только члены королевской семьи и их гости. При этом в тот день на скачках присутствовали Елизавета II и ее мать.
"Фотография была обнаружена во время обыска в особняке Эпштейна на Манхэттене стоимостью в 60 миллионов фунтов стерлингов, куда привозили несовершеннолетних девочек и где с ними жестоко обращались… Она была расположена в главном коридоре дома в окружении изображений Эпштейна с другими знаменитыми людьми, включая Папу Римского, Фиделя Кастро, Ричарда Брэнсона и Мика Джаггера", - сказано в статье.
Это не первый подтвержденный случай доступа Эпштейна к закрытым мероприятиям королевской семьи. Как пишет издание, в 1999 его заметили в королевской резиденции Балморал, а в 2000 году он посетил празднество по случаю сорокалетия принца Эндрю, которое организовала сама Елизавета II. В декабре 2000 года сын королевы пригласил Эпштейна провести выходные в имении королевы в Норфолке.
"То, что педофилу и бывшему частному финансисту, не занимавшему никакой официальной должности, предоставил доступ высокопоставленный член королевской семьи, подчеркивает, насколько тесно эти двое мужчин были связаны в то время", - пишет Mirror.
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Принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. СМИ отмечали, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса в Букингемском дворце заявили, что Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей. В апреле 2025 года Джуффре была найдена мертвой у себя дома в возрасте 41 года в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
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