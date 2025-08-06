Политолог оценил введение Трампом пошлин против Индии
Политолог Блохин назвал введение Трампом пошлин против Индии грубейшей ошибкой
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом дополнительных пошлин в 25% против Индии - грубая стратегическая ошибка, даже при таком шаге страна вряд ли прекратит покупать российскую нефть, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее в Белом доме заявили, что президент США подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Как заявил позже индийский МИД, страна считает действия Вашингтона несправедливыми, необоснованными и неразумными, а также примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.
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"Это грубейшая стратегическая ошибка по одной причине - все предыдущие администрации пытались сколотить масштабную антикитайскую коалицию и флиртовали с Индией, стремясь вовлечь ее в фарватер американской внешней политики, так как Индия - одна из немногих стран, по объему и мощи экономики сравнимых с Китаем. Индия рассматривалась чуть ли не как ближайший союзник США, а теперь приходит Трамп и начинает подобные маневры. Думаю, даже многие неоконсерваторы удивились этому шагу", - считает собеседник агентства.
Он также полагает, что давление на Индию по вопросу покупки российской нефти не увенчается успехом для Вашингтона, поскольку страна не из тех, кто зависит от США или боится рисковать отношениями с ними, в отличие от Евросоюза или Японии.
"Это уже вопрос принципа, национального достоинства. Даже если это (импорт нефти из РФ перед лицом пошлин США - ред.) нанесет Индии больший экономический ущерб, она все равно пойдет по этому пути. Именно в этом грубая стратегическая ошибка Трампа", - объяснил свою точку зрения эксперт.