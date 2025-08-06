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Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 06.08.2025
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11:42 06.08.2025 (обновлено: 13:32 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/ege-2033660259.html
Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025
Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 06.08.2025
Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025
Механизмы популяризации естественно-научных предметов сработали, это можно назвать главным итогом ЕГЭ-2025, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.08.2025
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общество
россия
анзор музаев
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Механизмы популяризации естественно-научных предметов сработали, это можно назвать главным итогом ЕГЭ-2025, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Самым главным итогом экзаменов в этом году, самым большим успехом мы считаем, совместной работой и министерства просвещения, и министерства образования и науки РФ было принято много программ, было много поручений президента, ваших поручений ведомствам в плане популяризации естественно-научных предметов, все эти механизмы в этом году впервые с 2018 года сработали", - сказал Музаев на встрече с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным
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общество, россия, анзор музаев, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025

Музаев назвал главным итогом ЕГЭ популяризацию естественно-научных предметов

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Рособрнадзора Анзор Музаев
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Механизмы популяризации естественно-научных предметов сработали, это можно назвать главным итогом ЕГЭ-2025, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Самым главным итогом экзаменов в этом году, самым большим успехом мы считаем, совместной работой и министерства просвещения, и министерства образования и науки РФ было принято много программ, было много поручений президента, ваших поручений ведомствам в плане популяризации естественно-научных предметов, все эти механизмы в этом году впервые с 2018 года сработали", - сказал Музаев на встрече с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным
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ОбществоРоссияАнзор МузаевМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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