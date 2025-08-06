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Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025
Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 06.08.2025
Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025
Механизмы популяризации естественно-научных предметов сработали, это можно назвать главным итогом ЕГЭ-2025, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:42:00+03:00
2025-08-06T11:42:00+03:00
2025-08-06T13:32:00+03:00
общество
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анзор музаев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Механизмы популяризации естественно-научных предметов сработали, это можно назвать главным итогом ЕГЭ-2025, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Самым главным итогом экзаменов в этом году, самым большим успехом мы считаем, совместной работой и министерства просвещения, и министерства образования и науки РФ было принято много программ, было много поручений президента, ваших поручений ведомствам в плане популяризации естественно-научных предметов, все эти механизмы в этом году впервые с 2018 года сработали", - сказал Музаев на встрече с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анзор музаев, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025
Музаев назвал главным итогом ЕГЭ популяризацию естественно-научных предметов