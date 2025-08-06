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Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025

Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 06.08.2025

Музаев назвал главный итог ЕГЭ-2025

Механизмы популяризации естественно-научных предметов сработали, это можно назвать главным итогом ЕГЭ-2025, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:42:00+03:00

2025-08-06T11:42:00+03:00

2025-08-06T13:32:00+03:00

общество

россия

анзор музаев

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Механизмы популяризации естественно-научных предметов сработали, это можно назвать главным итогом ЕГЭ-2025, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Самым главным итогом экзаменов в этом году, самым большим успехом мы считаем, совместной работой и министерства просвещения, и министерства образования и науки РФ было принято много программ, было много поручений президента, ваших поручений ведомствам в плане популяризации естественно-научных предметов, все эти механизмы в этом году впервые с 2018 года сработали", - сказал Музаев на встрече с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, анзор музаев, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование