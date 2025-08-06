https://ria.ru/20250806/deti-2033591958.html

Ученые подсчитали, сколько детей родились с помощью ВРТ

Ученые подсчитали, сколько детей родились с помощью ВРТ - РИА Новости, 06.08.2025

Ученые подсчитали, сколько детей родились с помощью ВРТ

С момента первого применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в 1978 году с их помощью в мире родились около 17 миллионов детей, говорится в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T02:30:00+03:00

2025-08-06T02:30:00+03:00

2025-08-06T02:30:00+03:00

новый южный уэльс

сан-франциско

сша

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. С момента первого применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в 1978 году с их помощью в мире родились около 17 миллионов детей, говорится в исследовании "Сколько детей родилось с помощью вспомогательных репродуктивных технологий?", с которым ознакомилось РИА Новости. Текст научной статьи был опубликован группой исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США), Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), Национального института здоровья и медицинских исследований (Франция), Университета Диего Порталеса (Чили) и Кейптаунского университета (ЮАР) в журнале Fertility and Sterility. "За 40 лет, с момента первого зачатия ребенка с помощью ВРТ в 1978 году, родились от 10 до 13 или более миллионов детей. Большое число детей, появившихся на свет с помощью как традиционных, так и инновационных методов ВРТ подтверждает, что технологии помогли миллионам людей стать родителями, стали популярны в медицине и оказали значительное влияние на общество, включая формирование новых семей", - говорится в тексте исследования. В своей работе ученые использовали данные Международного комитета по мониторингу вспомогательных репродуктивных технологий, а также статистические оценки для стран, которые соответствующие данные не предоставляют. Как в свою очередь уточняется на сайте Университета Нового Южного Уэльса со ссылкой на одного из авторов исследования, профессора Джорджину Чамберс, после 2018 года в мире с помощью ВРТ могли родится еще 3-4 миллиона младенцев. Таким образом, по состоянию на 2024 год, общее число детей, появившихся на свет с помощью ВРТ, может составлять 13-17 миллионов.

https://ria.ru/20241220/rody-1990385915.html

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новый южный уэльс, сан-франциско, сша