https://ria.ru/20250806/damba-2033596255.html
Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена
Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена - РИА Новости, 06.08.2025
Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена
Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеная, разрушена, сообщил... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:58:00+03:00
2025-08-06T03:58:00+03:00
2025-08-06T03:58:00+03:00
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423164_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_101b0a23df38692f79a297fcff2dda89.jpg
УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеная, разрушена, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Разрушена дамба в районе Ключевского вулкана. Полевые работы, проведенные сотрудниками ИВиС ДВО РАН в районе реки Студеная 30 июля - 2 августа 2025 года, показали, что дамба, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки, разрушена. Вода течет по обоим рукавам реки", - говорится в сообщении. Отмечается, что активность Ключевского возросла после сильнейшего землетрясения 30 июля. Сообщалось, что лавовый поток спускается к одному из крупнейших на Камчатке леднику Богдановича, а его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков. В сообщении также отмечается, что в случае схода значительных грязевых потоков может возникнуть угроза для туристов в Толбачинском доле.
https://ria.ru/20250806/ekspert-2033595200.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423164_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_7b8fd79daec7c0535aaba39901137a0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена
Институт вулканологии: дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена