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Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена - РИА Новости, 06.08.2025
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03:58 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/damba-2033596255.html
Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена
Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена - РИА Новости, 06.08.2025
Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена
Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеная, разрушена, сообщил... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:58:00+03:00
2025-08-06T03:58:00+03:00
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеная, разрушена, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Разрушена дамба в районе Ключевского вулкана. Полевые работы, проведенные сотрудниками ИВиС ДВО РАН в районе реки Студеная 30 июля - 2 августа 2025 года, показали, что дамба, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки, разрушена. Вода течет по обоим рукавам реки", - говорится в сообщении. Отмечается, что активность Ключевского возросла после сильнейшего землетрясения 30 июля. Сообщалось, что лавовый поток спускается к одному из крупнейших на Камчатке леднику Богдановича, а его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков. В сообщении также отмечается, что в случае схода значительных грязевых потоков может возникнуть угроза для туристов в Толбачинском доле.
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камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена

Институт вулканологии: дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
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Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеная, разрушена, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Разрушена дамба в районе Ключевского вулкана. Полевые работы, проведенные сотрудниками ИВиС ДВО РАН в районе реки Студеная 30 июля - 2 августа 2025 года, показали, что дамба, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки, разрушена. Вода течет по обоим рукавам реки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что активность Ключевского возросла после сильнейшего землетрясения 30 июля. Сообщалось, что лавовый поток спускается к одному из крупнейших на Камчатке леднику Богдановича, а его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков. В сообщении также отмечается, что в случае схода значительных грязевых потоков может возникнуть угроза для туристов в Толбачинском доле.
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