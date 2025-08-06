https://ria.ru/20250806/damba-2033596255.html

Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена

Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена - РИА Новости, 06.08.2025

Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена

Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеная, разрушена, сообщил... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T03:58:00+03:00

2025-08-06T03:58:00+03:00

2025-08-06T03:58:00+03:00

камчатка

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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УЛАН-УДЭ, 6 авг - РИА Новости. Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеная, разрушена, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Разрушена дамба в районе Ключевского вулкана. Полевые работы, проведенные сотрудниками ИВиС ДВО РАН в районе реки Студеная 30 июля - 2 августа 2025 года, показали, что дамба, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки, разрушена. Вода течет по обоим рукавам реки", - говорится в сообщении. Отмечается, что активность Ключевского возросла после сильнейшего землетрясения 30 июля. Сообщалось, что лавовый поток спускается к одному из крупнейших на Камчатке леднику Богдановича, а его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков. В сообщении также отмечается, что в случае схода значительных грязевых потоков может возникнуть угроза для туристов в Толбачинском доле.

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камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области