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В Амурской области ввели режим ЧС из-за провала на трассе - РИА Новости, 06.08.2025
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03:53 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/chs-2033595878.html
В Амурской области ввели режим ЧС из-за провала на трассе
В Амурской области ввели режим ЧС из-за провала на трассе - РИА Новости, 06.08.2025
В Амурской области ввели режим ЧС из-за провала на трассе
Режим ЧС введен в Тындинском округе Амурской области из-за огромного провала на федеральной трассе "Лена", движение закрыто, сообщает глава округа Тамара... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:53:00+03:00
2025-08-06T03:53:00+03:00
происшествия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Тындинском округе Амурской области из-за огромного провала на федеральной трассе "Лена", движение закрыто, сообщает глава округа Тамара Лысакова. "На федеральной автомобильной дороге А-360 "Лена" с 39 по 160 километры (район реки Ольдогой) произошло обрушение дорожного полотна. Движение по автодороге закрыто. В округе введён режим ЧС. Причастными структурами будут приняты все возможные меры к скорейшему восстановлению дорожного полотна и обеспечению проезда", - говорится в Telegram-канале Лысаковой. Судя по фотографиям с места ЧП, опубликованным в канале главы Тындинского округа, ширина провала около трех метров и глубина — более метра. Минтранс во вторник обратился с просьбой к водителям не планировать поездки по указанной автодороге. Как альтернативу-использовать железнодорожный и авиатранспорт. В главке МЧС во вторник сообщили, что к месту провала на участке федеральной автотрассы А-360 сообщением Невер-Якутск направлена спецтехника. Причина провала полотна устанавливается. Тындинская городская прокуратура проводит проверку.
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происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Амурской области ввели режим ЧС из-за провала на трассе

В Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС из-за провала на трассе "Лена"

© Тамара Лысакова- глава Тындинского округаПровал на федеральной автомобильной дороге А-360 "Лена" в Тындинском районе Амурской области
Провал на федеральной автомобильной дороге А-360 Лена в Тындинском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Тамара Лысакова- глава Тындинского округа
Провал на федеральной автомобильной дороге А-360 "Лена" в Тындинском районе Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Тындинском округе Амурской области из-за огромного провала на федеральной трассе "Лена", движение закрыто, сообщает глава округа Тамара Лысакова.
"На федеральной автомобильной дороге А-360 "Лена" с 39 по 160 километры (район реки Ольдогой) произошло обрушение дорожного полотна. Движение по автодороге закрыто. В округе введён режим ЧС. Причастными структурами будут приняты все возможные меры к скорейшему восстановлению дорожного полотна и обеспечению проезда", - говорится в Telegram-канале Лысаковой.
Судя по фотографиям с места ЧП, опубликованным в канале главы Тындинского округа, ширина провала около трех метров и глубина — более метра. Минтранс во вторник обратился с просьбой к водителям не планировать поездки по указанной автодороге. Как альтернативу-использовать железнодорожный и авиатранспорт.
В главке МЧС во вторник сообщили, что к месту провала на участке федеральной автотрассы А-360 сообщением Невер-Якутск направлена спецтехника. Причина провала полотна устанавливается. Тындинская городская прокуратура проводит проверку.
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ПроисшествияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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