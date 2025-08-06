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Как жена Чикатило жила с монстром и ничего не подозревала - РИА Новости, 06.08.2025
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19:50 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/chikatilo-2033768591.html
Как жена Чикатило жила с монстром и ничего не подозревала
Как жена Чикатило жила с монстром и ничего не подозревала - РИА Новости, 06.08.2025
Как жена Чикатило жила с монстром и ничего не подозревала
Он приносил ей трамвайные билеты из командировок, помогал по дому и мечтал купить "Москвич". Она готовила борщи, растила детей и гордилась примерным мужем... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:50:00+03:00
2025-08-06T19:50:00+03:00
феодосия
харьков
ссср
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Он приносил ей трамвайные билеты из командировок, помогал по дому и мечтал купить "Москвич". Она готовила борщи, растила детей и гордилась примерным мужем. Обычная советская семья, каких миллионы. Только муж Феодосии оказался самым жестоким маньяком СССР. Как можно не заметить, что твой супруг убивает детей? И во что превращается жизнь, когда узнаешь правду?"Идеальный советский муж"Феодосия Одначева считала себя некрасивой и страдала от комплексов. В 1962 году подруга познакомила ее с Андреем Чикатило. Мужчина казался находкой — инженер, партийный активист, не пил и не курил. В первую брачную ночь обнаружилась деликатная проблема — серьезная импотенция. Но наивная жена решила, что дело в застенчивости.В остальном супруг был образцовым. Феодосия быстро стала главой семьи, а мягкий Андрей во всем ей подчинялся. Не гулял допоздна, откладывал деньги на машину, помогал по дому. Послушный муж полностью устраивал женщину.Никто не мог предположить, что с конца 1970-х этот тихий семьянин начал убивать детей и подростков.Красные флаги и розовые очкиТревожные сигналы появлялись регулярно, но Феодосия их игнорировала. Андрей работал учителем в школе-интернате, обвинили в домогательствах к ученицам — пришлось уволиться. Потом история повторилась в ПТУ, где Чикатило по ночам заходил к спящим мальчикам. Ребята прозвали его "Соской" за странное поведение.Жена не верила "сплетням". Ее логика была железной — какие домогательства, если у супруга проблемы даже с ней?Поздние возвращения объяснялись командировками, грязь на одежде — тяжелой работой снабженца. Андрей даже показывал трамвайные билеты как "доказательства" поездок. Пятна крови? Таскал ящики, поранился при погрузке.Дети маньякаАндрей и Феодосия поженились в 1963 году. У них родились двое детей: дочь Людмила (1965) и сын Юрий (1969). Семья жила внешне нормально, но Чикатило был эмоционально отстраненным отцом.Людмила рано ушла из дома, вышла замуж, переехала в Харьков и родила сына. Юрий выбрал путь бунта — связался с криминалом еще в армии. Вернувшись со службы, парень украл партию часов у вьетнамских торговцев и получил условный срок. Позже его обвиняли в изнасиловании, но дело развалилось из-за недостатка улик.Юрий был ближе к матери, но его криминальные наклонности создавали проблемы для семьи. Феодосия, вероятно, пыталась "спасти" сына, как и мужа, замалчивая его проступки.Ночь прозренияПерелом наступил в конце 1980-х, когда внук Феодосии приехал погостить к дедушке. Ночью женщина услышала шорох в детской и застала мужа за недопустимыми действиями со спящим подростком.Взрыв был сокрушительным. Покорная жена впервые взяла в руки скалку и закричала на весь дом: "Ты больной! Тебе лечиться надо!". Дочь Людмила, узнав о случившемся, разорвала отношения с родителями.Эти слова врезались Чикатило в память так глубоко, что позже в тюрьме он постоянно их повторял. Для семьи инцидент стал катастрофой — дочь Людмила, узнав о случившемся, разорвала отношения с родителями.Феодосия поняла — супруг сексуальный извращенец. Но представить, что он способен на убийства, все еще не могла. Инцидент замяли. В советском обществе не принято было выносить сор из избы — женщина надеясь, что мужа можно вылечить.Когда рухнул мирАндрея Чикатило арестовали 20 ноября 1990 года по подозрению в серийных убийствах. При обыске обнаружились прямые улики — ножи, окровавленная одежда, обувь со следами с мест преступлений.Жена отказывалась верить, что ее тихий Андрей — кровавый маньяк. Но следователь Амурхан Яндиев показал ей видеозапись допроса мужа. На экране появилась выкопанная из земли синяя детская кроссовка — обувь последней жертвы."Я все поняла", — тихо произнесла Феодосия.События развивались стремительно. Феодосию, заведующую детским садом, уволили — как доверить детей жене детоубийцы? Соседи отворачивались, неизвестные подожгли дверь их квартиры. Оставаться в городе стало опасно.Побег от прошлогоСледователи посоветовали семье срочно покинуть Ростов. Феодосия, собрав самое необходимое, оставила дом, где прожила много лет. Она и дети оформили документы на ее девичью фамилию — Одначева, фактически отрекшись от мужа.Следователи попросили Феодосию приехать на единственное свидание с мужем — им нужно было добиться от Чикатило полного признания. Неизвестно, каких усилий стоило женщине решиться на эту встречу.Тощий, в робе заключенного, он бросился к жене со слезами: "Фенечка, надо было тебя послушать про лечение!" Но она стояла как камень — руки по швам, взгляд холодный. Выслушала и молча ушла навсегда. Больше она к нему не приходила и никак не поддерживала связь. А маньяк после этого свидания окончательно раскололся и рассказал следователям все.Феодосия с сыном Юрием переехала в Харьков к дочери Людмиле. Некогда уважаемая заведующая устроилась продавцом на рынке — нужно было как-то выживать на новом месте.Финал трагедииАндрея Чикатило казнили в 1994 году. Феодосия прожила еще десять лет, до 2005 года, и скончалась в возрасте 66 лет. Последние годы она провела тихо и незаметно, помогая дочери растить внуков.Односельчане в Харькове до самого ее конца не узнали, кем был ее покойный муж. Феодосия отказывалась от интервью, избегала публичности. Лишь однажды появилась в документальной программе, повторив, что ничего не знала о злодеяниях мужа.Дочь Людмила до сих пор живет в Харькове — ей уже 60 лет. Ведет затворнический образ жизни, последнее упоминание в СМИ датируется 2005 годом. Детям никогда не рассказывала, кем был их дедушка.С сыном Юрием дела обстоят хуже. 56-летний мужчина так и не смог выбраться из криминальной трясины. В соцсетях периодически всплывали сообщения о том, что сын маньяка торговал контрабандой, была информация об алкогольной зависимости и жизни "на дне". Юрий дважды женат, трое детей, старшего сына назвал в честь отца — Андреем.В 2014 году Юрий активно участвовал в Евромайдане в Киеве и снова стал частенько появляться на местных ток-шоу. Позже Чикатило объявился в ВСУ, где воюет с 2022 года, обстреливая из крупного калибра приграничные русские села. По последним данным Юрий служил на Харьковском направлении в подразделении артиллеристов, и в апреле 2025-го стало известно, что сын Чикатило пропал без вести.
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РИА Новости
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феодосия, харьков, ссср, вооруженные силы украины
Феодосия, Харьков, СССР, Вооруженные силы Украины

Как жена Чикатило жила с монстром и ничего не подозревала

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВо время суда над одним из самых известных советских серийных убийц Андреем Чикатило
Во время суда над одним из самых известных советских серийных убийц Андреем Чикатило - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Он приносил ей трамвайные билеты из командировок, помогал по дому и мечтал купить "Москвич". Она готовила борщи, растила детей и гордилась примерным мужем. Обычная советская семья, каких миллионы. Только муж Феодосии оказался самым жестоким маньяком СССР. Как можно не заметить, что твой супруг убивает детей? И во что превращается жизнь, когда узнаешь правду?

"Идеальный советский муж"

Феодосия Одначева считала себя некрасивой и страдала от комплексов. В 1962 году подруга познакомила ее с Андреем Чикатило. Мужчина казался находкой — инженер, партийный активист, не пил и не курил. В первую брачную ночь обнаружилась деликатная проблема — серьезная импотенция. Но наивная жена решила, что дело в застенчивости.
В остальном супруг был образцовым. Феодосия быстро стала главой семьи, а мягкий Андрей во всем ей подчинялся. Не гулял допоздна, откладывал деньги на машину, помогал по дому. Послушный муж полностью устраивал женщину.
© AP PhotoАндрей Чикатило
Андрей Чикатило - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo
Андрей Чикатило
Никто не мог предположить, что с конца 1970-х этот тихий семьянин начал убивать детей и подростков.

Красные флаги и розовые очки

Тревожные сигналы появлялись регулярно, но Феодосия их игнорировала. Андрей работал учителем в школе-интернате, обвинили в домогательствах к ученицам — пришлось уволиться. Потом история повторилась в ПТУ, где Чикатило по ночам заходил к спящим мальчикам. Ребята прозвали его "Соской" за странное поведение.
Жена не верила "сплетням". Ее логика была железной — какие домогательства, если у супруга проблемы даже с ней?
© AP Photo / Maxim MarMurОхранник открывает дверь камеры предварительного заключения Андрея Чикатило
Охранник открывает дверь камеры предварительного заключения Андрея Чикатило - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Maxim MarMur
Охранник открывает дверь камеры предварительного заключения Андрея Чикатило
Поздние возвращения объяснялись командировками, грязь на одежде — тяжелой работой снабженца. Андрей даже показывал трамвайные билеты как "доказательства" поездок. Пятна крови? Таскал ящики, поранился при погрузке.

Дети маньяка

Андрей и Феодосия поженились в 1963 году. У них родились двое детей: дочь Людмила (1965) и сын Юрий (1969). Семья жила внешне нормально, но Чикатило был эмоционально отстраненным отцом.
Людмила рано ушла из дома, вышла замуж, переехала в Харьков и родила сына. Юрий выбрал путь бунта — связался с криминалом еще в армии. Вернувшись со службы, парень украл партию часов у вьетнамских торговцев и получил условный срок. Позже его обвиняли в изнасиловании, но дело развалилось из-за недостатка улик.
CC BY-SA 4.0 / Nonexyst / Грушевский мост, г. Шахты, вид с востока. Здесь 24 декабря 1978 года было обнаружено тело первой жертвы Андрея Чикатило — 9-летней Елены Закотновой
Грушевский мост, г. Шахты, вид с востока. Здесь 24 декабря 1978 года было обнаружено тело первой жертвы Андрея Чикатило — 9-летней Елены Закотновой - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Nonexyst /
Грушевский мост, г. Шахты, вид с востока. Здесь 24 декабря 1978 года было обнаружено тело первой жертвы Андрея Чикатило — 9-летней Елены Закотновой
Юрий был ближе к матери, но его криминальные наклонности создавали проблемы для семьи. Феодосия, вероятно, пыталась "спасти" сына, как и мужа, замалчивая его проступки.

Ночь прозрения

Перелом наступил в конце 1980-х, когда внук Феодосии приехал погостить к дедушке. Ночью женщина услышала шорох в детской и застала мужа за недопустимыми действиями со спящим подростком.
Взрыв был сокрушительным. Покорная жена впервые взяла в руки скалку и закричала на весь дом: "Ты больной! Тебе лечиться надо!". Дочь Людмила, узнав о случившемся, разорвала отношения с родителями.
CC BY-SA 4.0 / Nonexyst / Развалины мазанки по адресу г. Шахты, Межевой переулок, д. 26. По этому адресу 22 декабря 1978 года было совершено первое убийство Чикатило — 9-летней Елены Закотновой
Развалины мазанки по адресу г. Шахты, Межевой переулок, д. 26. По этому адресу 22 декабря 1978 года было совершено первое убийство Чикатило — 9-летней Елены Закотновой - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Nonexyst /
Развалины мазанки по адресу г. Шахты, Межевой переулок, д. 26. По этому адресу 22 декабря 1978 года было совершено первое убийство Чикатило — 9-летней Елены Закотновой
Эти слова врезались Чикатило в память так глубоко, что позже в тюрьме он постоянно их повторял. Для семьи инцидент стал катастрофой — дочь Людмила, узнав о случившемся, разорвала отношения с родителями.
Феодосия поняла — супруг сексуальный извращенец. Но представить, что он способен на убийства, все еще не могла. Инцидент замяли. В советском обществе не принято было выносить сор из избы — женщина надеясь, что мужа можно вылечить.

Когда рухнул мир

Андрея Чикатило арестовали 20 ноября 1990 года по подозрению в серийных убийствах. При обыске обнаружились прямые улики — ножи, окровавленная одежда, обувь со следами с мест преступлений.
Жена отказывалась верить, что ее тихий Андрей — кровавый маньяк. Но следователь Амурхан Яндиев показал ей видеозапись допроса мужа. На экране появилась выкопанная из земли синяя детская кроссовка — обувь последней жертвы.
© Фото : канал Magas TimesБывший следователь Амурхан Яндиев
Бывший следователь Амурхан Яндиев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : канал Magas Times
Бывший следователь Амурхан Яндиев
"Я все поняла", — тихо произнесла Феодосия.
События развивались стремительно. Феодосию, заведующую детским садом, уволили — как доверить детей жене детоубийцы? Соседи отворачивались, неизвестные подожгли дверь их квартиры. Оставаться в городе стало опасно.

Побег от прошлого

Следователи посоветовали семье срочно покинуть Ростов. Феодосия, собрав самое необходимое, оставила дом, где прожила много лет. Она и дети оформили документы на ее девичью фамилию — Одначева, фактически отрекшись от мужа.
Владимир Муханкин на следственном эксперименте. Справа от Муханкина – Амурхан Яндиев
Владимир Муханкин на следственном эксперименте. Справа от Муханкина – Амурхан Яндиев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Владимир Муханкин на следственном эксперименте. Справа от Муханкина – Амурхан Яндиев
Следователи попросили Феодосию приехать на единственное свидание с мужем — им нужно было добиться от Чикатило полного признания. Неизвестно, каких усилий стоило женщине решиться на эту встречу.
Тощий, в робе заключенного, он бросился к жене со слезами: "Фенечка, надо было тебя послушать про лечение!" Но она стояла как камень — руки по швам, взгляд холодный. Выслушала и молча ушла навсегда. Больше она к нему не приходила и никак не поддерживала связь. А маньяк после этого свидания окончательно раскололся и рассказал следователям все.
Феодосия с сыном Юрием переехала в Харьков к дочери Людмиле. Некогда уважаемая заведующая устроилась продавцом на рынке — нужно было как-то выживать на новом месте.
© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове

Финал трагедии

Андрея Чикатило казнили в 1994 году. Феодосия прожила еще десять лет, до 2005 года, и скончалась в возрасте 66 лет. Последние годы она провела тихо и незаметно, помогая дочери растить внуков.
Односельчане в Харькове до самого ее конца не узнали, кем был ее покойный муж. Феодосия отказывалась от интервью, избегала публичности. Лишь однажды появилась в документальной программе, повторив, что ничего не знала о злодеяниях мужа.
Дочь Людмила до сих пор живет в Харькове — ей уже 60 лет. Ведет затворнический образ жизни, последнее упоминание в СМИ датируется 2005 годом. Детям никогда не рассказывала, кем был их дедушка.
С сыном Юрием дела обстоят хуже. 56-летний мужчина так и не смог выбраться из криминальной трясины. В соцсетях периодически всплывали сообщения о том, что сын маньяка торговал контрабандой, была информация об алкогольной зависимости и жизни "на дне". Юрий дважды женат, трое детей, старшего сына назвал в честь отца — Андреем.
Юрий Чикатило
Юрий Чикатило - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Юрий Чикатило
В 2014 году Юрий активно участвовал в Евромайдане в Киеве и снова стал частенько появляться на местных ток-шоу. Позже Чикатило объявился в ВСУ, где воюет с 2022 года, обстреливая из крупного калибра приграничные русские села. По последним данным Юрий служил на Харьковском направлении в подразделении артиллеристов, и в апреле 2025-го стало известно, что сын Чикатило пропал без вести.
 
ФеодосияХарьковСССРВооруженные силы Украины
 
 
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