https://ria.ru/20250326/chikatilo-2007515138.html

Что вытворяет на фронте воюющий за ВСУ сын Чикатило

Что вытворяет на фронте воюющий за ВСУ сын Чикатило - РИА Новости, 26.03.2025

Что вытворяет на фронте воюющий за ВСУ сын Чикатило

Сын самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило Юрий получил индульгенцию на убийства. Теперь он может совершать преступления не боясь наказания, РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:47:00+03:00

2025-03-26T17:47:00+03:00

2025-03-26T17:47:00+03:00

новочеркасск

харьков

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сын самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило Юрий получил индульгенцию на убийства. Теперь он может совершать преступления не боясь наказания, и даже получать за это награды от украинских властей. Он вступил в ВСУ, о чем написал Телеграмм- канал SHOT.У Андрея Чикатило было двое детей. Дочь Людмила перестала общаться с отцом ещё до того, как стало известно о его преступлениях. Рано выйдя замуж она уехала из родного Новочеркасска, а после того как узнало, кто ее отец на самом деле и вовсе отреклась от родителя.Сын Юрий относился к отцу несколько иначе….Первое преступление совершил очень раноЧикатило-младший родился в 1969 году, в то время его отец был еще простым советским гражданином: первое убийство совершил в 1978 году, когда переехал с семьей в Шахты.Юрий окончил школу в 1986-м, а через год его призвали в сухопутные войска. Он начал проходить службу в Туркменистане, а затем отправился воевать в Афганистан, где в Кандагаре был ранен, после чего вернулся в Новочеркасск. Молодой мужчина устроился работать охранником на одном из местных заводов.Летом 1990-го Юрий совершает свое первое преступление — еще до того, как сотрудниками милиции был арестован его отец.Вместе с подельниками сын Чикатило напал на вьетнамских челноков, у которых украл партию поддельных часов на 10 тысяч долларов. Преступники собирались перепродать награбленное, но оперативники быстро вышли на след злоумышленников. Суд тогда дал Юрию два года условно.Во многом у него получилось избежать тюрьмы благодаря родителям, которые продали все драгоценности, которые у них были, чтобы вызволить сына.После возвращения домой Юрий поругался с отцом, к тому моменту на счету которого были убитыми десятки людей, разгневанный папа заявил сыну, что воспитывал его не в таком духе.Назвал сына в честь отца-маньякаВ ноябре 1990 года сотрудники правоохранительных органов арестовывают Чикатило-старшего, и ужасная правда о его похождениях становится известна всей стране.Семья вынуждена была уехать в Харьков и сменить фамилию на девичью фамилию матери, став Одначевыми. В 21 год Юрий поступил на Украине в институт общепита на товароведа.Параллельно приходилось подрабатывать челноком, Юрий возил вещи из Турции, а его мать продавала их на рынке. В возрасте 22 лет Одначев женился и поменял фамилию на фамилию супруги Мирошниченко.Скоро в семье появился сын, по настоянию Юрия ребенка назвали Андреем в честь отца-маньяка.Юрий вспоминал отца с теплотой, считая, что на него "повесили" 53 трупа. "Я не знаю, есть ли за ним трупы вообще, может, один-два и есть, но не столько", — позже говорил он.Рэкетир "Чиксон"После свадьбы семье Мирошниченко катастрофически не хватало денег, поэтому Юрий вновь решается на преступления. Он открывает компанию, покупавшую оборудование, пользующееся большим спросом, по низкой цене. Затем оно пропадало при отгрузке, а находилось уже в Ростове-на-Дону. По словам Мирошниченко, за одну такую аферу он зарабатывал приличную сумму денег.В 1996 году его подельники сдали Юрия милиции, но он успел вовремя скрыться. Мужчина вернулся вместе с семьей в Россию и залег на дно в Ростове-на-Дону.Однако он не перестал совершать преступления и занялся рэкетом, взяв псевдоним "Чиксон" — от фамилии отца Чикатило и английского слова son. Юрий показывал несговорчивым жертвам для запугивания свидетельство о рождении, где было указано родство с маньяком, и жертвы сразу вспоминали про деньги.Впоследствии Мирошниченко арестовали, осудив на два года. В 1998 году он вернулся в Харьков, а затем снова уехал в Россию. Через четыре месяца после освобождения Юрий обворовал квартиру знакомой и загремел в тюрьму уже на шесть лет.Участвовал в Евромайдане, а теперь в рядах ВСУВ 2004 году Мирошниченко вышел на свободу и вернулся на Украину. Он стал частым гостем на украинском телевидении, раздавал интервью прессе, рассказывал о своей судьбе и жизни отца.После смерти матери Мирошниченко планировал переехать в США, написать книгу о своем отце, продав ее одной из голливудских студий, но не сложилось.В том же году знакомый-наркоман обвинил Мирошниченко в покушении на убийство. Его арестовали и снова заключили под стражу. В общей сложности сын Чикатило провел за решеткой 12 лет.В 2014 году Юрий активно участвовал в Евромайдане в Киеве и снова стал частенько появляться на местных ток-шоу. В 2016-м от него ушла жена и подала на алименты, которые он отказался платить. В то время Мирошниченко влез в долги и надолго выпал из публичного пространства.И вот теперь сын Чикатило объявился в ВСУ, где воюет с 2022 года в артиллерийском расчёте, обстреливая из крупного калибра приграничные русские сёла.

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новочеркасск, харьков, украина, вооруженные силы украины