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ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области - РИА Новости, 06.08.2025
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10:19 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/belgorod-2033629612.html
ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области - РИА Новости, 06.08.2025
ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 100 беспилотниками восемь районов Белгородской области, пять мирных жителей обратились за медицинской... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:19:00+03:00
2025-08-06T10:19:00+03:00
белгородская область
украина
валуйки
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 100 беспилотниками восемь районов Белгородской области, пять мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 51 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 65 снарядов и зафиксированы атаки 103 беспилотников, из них 28 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, памятнике, объекте связи, двух предприятиях и 28 транспортных средствах. "В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное и Казинка, хутора Бабка, Кургашки и Леоновка подверглись атакам 35 беспилотников, 15 из которых подавлены и сбиты… В Волоконовском районе село Коновалово, хутора Давыдкин и Зелёный Клин атакованы 5 беспилотниками. В селе Коновалово повреждён частный дом. Кроме того, в районе в результате атак дронов без света оставались 11 населенных пунктов. Аварийными службами электроснабжение восстановлено", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы 7 беспилотниками, пострадала женщина, кроме того, в больницу обратился пострадавший в результате атаки дрона 31 июля в селе Никольское. По данным главы области, в Борисовском районе выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 10 беспилотников, в Грайворонском округе выпущено 29 боеприпасов и нанесены удары 11 дронов, ранены двое мужчин. В Краснояружском районе выпущено 29 боеприпасов и совершены атаки 24 БПЛА, в Ракитянском районе зафиксирована атака одного дрона, отметил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Маломихайловка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе и Ржевка выпущено 5 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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белгородская область, украина, валуйки, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Украина, Валуйки, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз беспилотниками за сутки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 100 беспилотниками восемь районов Белгородской области, пять мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 51 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 65 снарядов и зафиксированы атаки 103 беспилотников, из них 28 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, памятнике, объекте связи, двух предприятиях и 28 транспортных средствах.
"В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное и Казинка, хутора Бабка, Кургашки и Леоновка подверглись атакам 35 беспилотников, 15 из которых подавлены и сбиты… В Волоконовском районе село Коновалово, хутора Давыдкин и Зелёный Клин атакованы 5 беспилотниками. В селе Коновалово повреждён частный дом. Кроме того, в районе в результате атак дронов без света оставались 11 населенных пунктов. Аварийными службами электроснабжение восстановлено", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы 7 беспилотниками, пострадала женщина, кроме того, в больницу обратился пострадавший в результате атаки дрона 31 июля в селе Никольское. По данным главы области, в Борисовском районе выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 10 беспилотников, в Грайворонском округе выпущено 29 боеприпасов и нанесены удары 11 дронов, ранены двое мужчин. В Краснояружском районе выпущено 29 боеприпасов и совершены атаки 24 БПЛА, в Ракитянском районе зафиксирована атака одного дрона, отметил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Маломихайловка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе и Ржевка выпущено 5 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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