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В Баку пройдет заседание экспертной группы по обмелению Каспия - РИА Новости, 06.08.2025
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22:20 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/baku-2033816182.html
В Баку пройдет заседание экспертной группы по обмелению Каспия
В Баку пройдет заседание экспертной группы по обмелению Каспия - РИА Новости, 06.08.2025
В Баку пройдет заседание экспертной группы по обмелению Каспия
Заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия пройдет в Баку, сообщил в среду заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T22:20:00+03:00
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БАКУ, 6 авг – РИА Новости. Заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия пройдет в Баку, сообщил в среду заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. "В Баку пройдет первое заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия. В настоящее время продолжается подготовка к организации заседания", - сказал вице-премьер Азербайджана, выступая на заседании, проведенном на уровне правительственных чиновников прикаспийских государств в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Авазе (Туркменистан).
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в мире, баку, азербайджан, шахин мустафаев, оон
В мире, Баку, Азербайджан, Шахин Мустафаев, ООН
В Баку пройдет заседание экспертной группы по обмелению Каспия

В Баку пройдет заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия

© РИА Новости / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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БАКУ, 6 авг – РИА Новости. Заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия пройдет в Баку, сообщил в среду заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.
Баку пройдет первое заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия. В настоящее время продолжается подготовка к организации заседания", - сказал вице-премьер Азербайджана, выступая на заседании, проведенном на уровне правительственных чиновников прикаспийских государств в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Авазе (Туркменистан).
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В миреБакуАзербайджанШахин МустафаевООН
 
 
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