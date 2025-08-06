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В Баку пройдет заседание экспертной группы по обмелению Каспия

В Баку пройдет заседание экспертной группы по обмелению Каспия - РИА Новости, 06.08.2025

В Баку пройдет заседание экспертной группы по обмелению Каспия

Заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия пройдет в Баку, сообщил в среду заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:20:00+03:00

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БАКУ, 6 авг – РИА Новости. Заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия пройдет в Баку, сообщил в среду заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. "В Баку пройдет первое заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия. В настоящее время продолжается подготовка к организации заседания", - сказал вице-премьер Азербайджана, выступая на заседании, проведенном на уровне правительственных чиновников прикаспийских государств в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Авазе (Туркменистан).

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