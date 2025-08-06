https://ria.ru/20250806/baku-2033816182.html
В Баку пройдет заседание экспертной группы по обмелению Каспия
В Баку пройдет заседание экспертной группы по обмелению Каспия - РИА Новости, 06.08.2025
В Баку пройдет заседание экспертной группы по обмелению Каспия
Заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия пройдет в Баку, сообщил в среду заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T22:20:00+03:00
2025-08-06T22:20:00+03:00
2025-08-06T22:20:00+03:00
в мире
баку
азербайджан
шахин мустафаев
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367699_0:81:3067:1806_1920x0_80_0_0_a5286486664686d79a80d32393fd4656.jpg
БАКУ, 6 авг – РИА Новости. Заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия пройдет в Баку, сообщил в среду заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. "В Баку пройдет первое заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия. В настоящее время продолжается подготовка к организации заседания", - сказал вице-премьер Азербайджана, выступая на заседании, проведенном на уровне правительственных чиновников прикаспийских государств в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Авазе (Туркменистан).
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031307641.html
баку
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367699_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_e5264e979a3d0b24d9667358af03090c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, азербайджан, шахин мустафаев, оон
В мире, Баку, Азербайджан, Шахин Мустафаев, ООН
В Баку пройдет заседание экспертной группы по обмелению Каспия
В Баку пройдет заседание пятисторонней экспертной группы по обмелению Каспия