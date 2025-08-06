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С задержанными в Баку россиянами не проводит следственные действия

С задержанными в Баку россиянами не проводит следственные действия - РИА Новости, 06.08.2025

С задержанными в Баку россиянами не проводит следственные действия

Житель Калининграда Илья Безуглый, задержанный в числе восьми российских граждан в Азербайджане, находится в СИЗО, с ним не проводится никаких следственных... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:37:00+03:00

2025-08-06T18:37:00+03:00

2025-08-06T18:37:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Житель Калининграда Илья Безуглый, задержанный в числе восьми российских граждан в Азербайджане, находится в СИЗО, с ним не проводится никаких следственных действий, сообщил РИА Новости его отец Игорь Безуглый. Игорь Безуглый 2 июля подтвердил РИА Новости, что среди задержанных якобы за распространение наркотиков россиян есть его сын Илья Безуглый. "Илья - мой сын, незаконно задержанный в Баку. Сейчас там находится моя жена - мама Ильи. Свидания - раз в неделю. Восемь заложников держат в СИЗО. Никаких следственных действий не производится", - сказал агентству Игорь Безуглый. Азербайджанские СМИ 1 июля объявили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.

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в мире, баку, азербайджан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)