https://ria.ru/20250806/azerbajdzhan-2033791399.html
С задержанными в Баку россиянами не проводит следственные действия
С задержанными в Баку россиянами не проводит следственные действия - РИА Новости, 06.08.2025
С задержанными в Баку россиянами не проводит следственные действия
Житель Калининграда Илья Безуглый, задержанный в числе восьми российских граждан в Азербайджане, находится в СИЗО, с ним не проводится никаких следственных... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:37:00+03:00
2025-08-06T18:37:00+03:00
2025-08-06T18:37:00+03:00
в мире
баку
азербайджан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Житель Калининграда Илья Безуглый, задержанный в числе восьми российских граждан в Азербайджане, находится в СИЗО, с ним не проводится никаких следственных действий, сообщил РИА Новости его отец Игорь Безуглый. Игорь Безуглый 2 июля подтвердил РИА Новости, что среди задержанных якобы за распространение наркотиков россиян есть его сын Илья Безуглый. "Илья - мой сын, незаконно задержанный в Баку. Сейчас там находится моя жена - мама Ильи. Свидания - раз в неделю. Восемь заложников держат в СИЗО. Никаких следственных действий не производится", - сказал агентству Игорь Безуглый. Азербайджанские СМИ 1 июля объявили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
https://ria.ru/20250703/konsul-2027043421.html
баку
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, азербайджан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Баку, Азербайджан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
С задержанными в Баку россиянами не проводит следственные действия
С задержанными в Баку россиянами не проводят следственных действий в СИЗО