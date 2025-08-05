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На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров - РИА Новости, 05.08.2025
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09:39 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/vulkan-2033399032.html
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров - РИА Новости, 05.08.2025
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 7 километров над уровнем моря, сообщил институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:39:00+03:00
2025-08-05T09:39:00+03:00
происшествия
камчатка
северо-курильск
усть-камчатский район
российская академия наук
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УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 7 километров над уровнем моря, сообщил институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 17.20 KST (8.20 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 7 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 965 км на юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код: оранжевый. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении. Это второй за вторник пепловый выброс вулкана Ключевской. Первый был зафиксирован на высоту 7 км. В ГУМЧС отмечали, что на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
https://ria.ru/20250805/kamchatka-2033377800.html
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камчатка
северо-курильск
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происшествия, камчатка, северо-курильск, усть-камчатский район, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Северо-Курильск, Усть-Камчатский район, Российская академия наук
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 7 км над уровнем моря

© Фото с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН "Киришева"Извержение вулкана Ключевского в Камчатском крае
Извержение вулкана Ключевского в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН "Киришева"
Извержение вулкана Ключевского в Камчатском крае. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 7 километров над уровнем моря, сообщил институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 17.20 KST (8.20 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 7 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 965 км на юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код: оранжевый. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении.
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на шесть километров
03:12
Это второй за вторник пепловый выброс вулкана Ключевской. Первый был зафиксирован на высоту 7 км. В ГУМЧС отмечали, что на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы
Вчера, 15:58
 
ПроисшествияКамчаткаСеверо-КурильскУсть-Камчатский районРоссийская академия наук
 
 
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