На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 7 км над уровнем моря
© Фото с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН "Киришева"Извержение вулкана Ключевского в Камчатском крае
© Фото с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН "Киришева"
Извержение вулкана Ключевского в Камчатском крае. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 7 километров над уровнем моря, сообщил институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 17.20 KST (8.20 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 7 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 965 км на юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код: оранжевый. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении.
Это второй за вторник пепловый выброс вулкана Ключевской. Первый был зафиксирован на высоту 7 км. В ГУМЧС отмечали, что на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.