https://ria.ru/20250805/vsu-2033582823.html

Марочко предрек ВСУ "огромнейший котел" после выхода из Часова Яра

Марочко предрек ВСУ "огромнейший котел" после выхода из Часова Яра - РИА Новости, 05.08.2025

Марочко предрек ВСУ "огромнейший котел" после выхода из Часова Яра

ВСУ, закрепившись в Константиновке после отступления из Часова Яра в Донбассе, могут оказаться в "огромнейшем котле", сообщил военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T23:19:00+03:00

2025-08-05T23:19:00+03:00

2025-08-05T23:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

донбасс

часов яр

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. ВСУ, закрепившись в Константиновке после отступления из Часова Яра в Донбассе, могут оказаться в "огромнейшем котле", сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Об освобождении "Южной" группировкой войск в результате наступательных действий города Часов Яр в ДНР Минобороны РФ сообщало в четверг. "Украинские боевики серьезно засели в Константиновке, скорее всего, они готовятся к длительной обороне населенного пункта, но с ними это может сыграть злую шутку, как и на других направлениях, поскольку продвижение западнее Часова Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север может просто перерезать логистические пути, и, по сути, украинские боевики окажутся в таком огромнейшем котле", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о положении дел ВСУ в районе Константиновки.Ранее Марочко заявлял, что после освобождения Часова Яра в ДНР для ВС РФ открываются три основных направления - Краматорск, Дружковка, Константиновка. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

донбасс

часов яр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

константиновка, донбасс, часов яр, андрей марочко, вооруженные силы украины