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Марочко предрек ВСУ "огромнейший котел" после выхода из Часова Яра - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/vsu-2033582823.html
Марочко предрек ВСУ "огромнейший котел" после выхода из Часова Яра
Марочко предрек ВСУ "огромнейший котел" после выхода из Часова Яра - РИА Новости, 05.08.2025
Марочко предрек ВСУ "огромнейший котел" после выхода из Часова Яра
ВСУ, закрепившись в Константиновке после отступления из Часова Яра в Донбассе, могут оказаться в "огромнейшем котле", сообщил военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:19:00+03:00
2025-08-05T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донбасс
часов яр
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. ВСУ, закрепившись в Константиновке после отступления из Часова Яра в Донбассе, могут оказаться в "огромнейшем котле", сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Об освобождении "Южной" группировкой войск в результате наступательных действий города Часов Яр в ДНР Минобороны РФ сообщало в четверг. &quot;Украинские боевики серьезно засели в Константиновке, скорее всего, они готовятся к длительной обороне населенного пункта, но с ними это может сыграть злую шутку, как и на других направлениях, поскольку продвижение западнее Часова Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север может просто перерезать логистические пути, и, по сути, украинские боевики окажутся в таком огромнейшем котле&quot;, - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети &quot;ВКонтакте&quot;, отвечая на вопрос РИА Новости о положении дел ВСУ в районе Константиновки.Ранее Марочко заявлял, что после освобождения Часова Яра в ДНР для ВС РФ открываются три основных направления - Краматорск, Дружковка, Константиновка. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
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константиновка, донбасс, часов яр, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донбасс, Часов Яр, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко предрек ВСУ "огромнейший котел" после выхода из Часова Яра

Марочко: ВСУ, закрепившись в Константиновке, могут оказаться в огромнейшем котле

© AP PhotoЧасов Яр
Часов Яр - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo
Часов Яр. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. ВСУ, закрепившись в Константиновке после отступления из Часова Яра в Донбассе, могут оказаться в "огромнейшем котле", сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Об освобождении "Южной" группировкой войск в результате наступательных действий города Часов Яр в ДНР Минобороны РФ сообщало в четверг.
«

"Украинские боевики серьезно засели в Константиновке, скорее всего, они готовятся к длительной обороне населенного пункта, но с ними это может сыграть злую шутку, как и на других направлениях, поскольку продвижение западнее Часова Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север может просто перерезать логистические пути, и, по сути, украинские боевики окажутся в таком огромнейшем котле", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о положении дел ВСУ в районе Константиновки.

Ранее Марочко заявлял, что после освобождения Часова Яра в ДНР для ВС РФ открываются три основных направления - Краматорск, Дружковка, Константиновка.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонбассЧасов ЯрАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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