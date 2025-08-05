https://ria.ru/20250805/vsu-2033582823.html
Марочко предрек ВСУ "огромнейший котел" после выхода из Часова Яра
Марочко предрек ВСУ "огромнейший котел" после выхода из Часова Яра - РИА Новости, 05.08.2025
Марочко предрек ВСУ "огромнейший котел" после выхода из Часова Яра
ВСУ, закрепившись в Константиновке после отступления из Часова Яра в Донбассе, могут оказаться в "огромнейшем котле", сообщил военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:19:00+03:00
2025-08-05T23:19:00+03:00
2025-08-05T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донбасс
часов яр
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543744_399:28:2115:994_1920x0_80_0_0_3f185ff7fb6ed34abdfe6334fdd9588f.jpg
ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. ВСУ, закрепившись в Константиновке после отступления из Часова Яра в Донбассе, могут оказаться в "огромнейшем котле", сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Об освобождении "Южной" группировкой войск в результате наступательных действий города Часов Яр в ДНР Минобороны РФ сообщало в четверг. "Украинские боевики серьезно засели в Константиновке, скорее всего, они готовятся к длительной обороне населенного пункта, но с ними это может сыграть злую шутку, как и на других направлениях, поскольку продвижение западнее Часова Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север может просто перерезать логистические пути, и, по сути, украинские боевики окажутся в таком огромнейшем котле", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о положении дел ВСУ в районе Константиновки.Ранее Марочко заявлял, что после освобождения Часова Яра в ДНР для ВС РФ открываются три основных направления - Краматорск, Дружковка, Константиновка. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донбасс
часов яр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543744_564:0:2181:1213_1920x0_80_0_0_32f01face9baf7c6ded9e67ed14e9eca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константиновка, донбасс, часов яр, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донбасс, Часов Яр, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко предрек ВСУ "огромнейший котел" после выхода из Часова Яра
Марочко: ВСУ, закрепившись в Константиновке, могут оказаться в огромнейшем котле