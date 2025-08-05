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ВСУ отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС России

ВСУ отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС России - РИА Новости, 05.08.2025

ВСУ отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС России

Передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского нацбатальона "Азов"* отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС РФ в Харьковской... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T22:24:00+03:00

2025-08-05T22:24:00+03:00

2025-08-05T22:24:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского нацбатальона "Азов"* отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС РФ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Передовой командный пункт (ПКП) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, укомплектованной выходцами из запрещенного в РФ "Азова"*, приступил к перемещению на правый берег реки Оскол. ПКП находился в районе между поселком Боровая и селом Подлиман. Помимо командного состава, планомерно перемещаются подразделения технического и материального обеспечения. Перемещение связано с уверенным продвижением российских войск на данном участке местности в направлении Боровой", - рассказали РИА Новости в силовых структурах. Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих. Военный эксперт Андрей Марочко в конце июля заявлял РИА Новости, что российские войска зашли на северные окраины Купянска Харьковской области. В ходе одной из контратак, по его словам, из-за незнания местности и несогласованности действий украинские военнослужащие подорвались на собственном минном поле в прибрежной зоне реки Оскол.* Террористическая организация, запрещена в России

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безопасность, россия, харьковская область, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире