Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС России - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/vsu-2033577902.html
ВСУ отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС России
ВСУ отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС России - РИА Новости, 05.08.2025
ВСУ отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС России
Передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского нацбатальона "Азов"* отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС РФ в Харьковской... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:24:00+03:00
2025-08-05T22:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031964545_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_ec540e107c29afaecef29e4dee2ce422.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского нацбатальона "Азов"* отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС РФ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Передовой командный пункт (ПКП) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, укомплектованной выходцами из запрещенного в РФ "Азова"*, приступил к перемещению на правый берег реки Оскол. ПКП находился в районе между поселком Боровая и селом Подлиман. Помимо командного состава, планомерно перемещаются подразделения технического и материального обеспечения. Перемещение связано с уверенным продвижением российских войск на данном участке местности в направлении Боровой", - рассказали РИА Новости в силовых структурах. Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих. Военный эксперт Андрей Марочко в конце июля заявлял РИА Новости, что российские войска зашли на северные окраины Купянска Харьковской области. В ходе одной из контратак, по его словам, из-за незнания местности и несогласованности действий украинские военнослужащие подорвались на собственном минном поле в прибрежной зоне реки Оскол.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250805/zelenskij-2033503378.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031964545_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e94dfc129aa67e9b7531b33732f7e487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, харьковская область, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС России

ВСУ отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС России под Харьковом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского нацбатальона "Азов"* отходят на правый берег реки Оскол из-за продвижения ВС РФ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Передовой командный пункт (ПКП) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, укомплектованной выходцами из запрещенного в РФ "Азова"*, приступил к перемещению на правый берег реки Оскол. ПКП находился в районе между поселком Боровая и селом Подлиман. Помимо командного состава, планомерно перемещаются подразделения технического и материального обеспечения. Перемещение связано с уверенным продвижением российских войск на данном участке местности в направлении Боровой", - рассказали РИА Новости в силовых структурах.
Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих.
Военный эксперт Андрей Марочко в конце июля заявлял РИА Новости, что российские войска зашли на северные окраины Купянска Харьковской области. В ходе одной из контратак, по его словам, из-за незнания местности и несогласованности действий украинские военнослужащие подорвались на собственном минном поле в прибрежной зоне реки Оскол.
* Террористическая организация, запрещена в России
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Зеленский пытается завлечь больше молодежи в ряды ВСУ
Вчера, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала