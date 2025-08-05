https://ria.ru/20250805/vsu-2033538141.html

Дрон ВСУ атаковал машину коммунального предприятия в ЛНР, есть погибшие

Дрон ВСУ атаковал машину коммунального предприятия в ЛНР, есть погибшие - РИА Новости, 05.08.2025

Дрон ВСУ атаковал машину коммунального предприятия в ЛНР, есть погибшие

Украинские войска атаковали дроном служебный автомобиль с работниками коммунального предприятия в ЛНР, есть пострадавшие и погибшие, сообщил депутат,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:46:00+03:00

2025-08-05T17:46:00+03:00

2025-08-05T22:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

происшествия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали дроном служебный автомобиль с работниками коммунального предприятия в ЛНР, есть пострадавшие и погибшие, сообщил депутат, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению народного совета республики Александр Криеренко. "Ребята просто делали свою работу: поддерживали и развивали инфраструктуру Сватовского округа. Вопреки сложной военной обстановке, они каждый день выходили на работу, чтобы у людей в городе была вода", — написал он в Telegram-канале. Глава республики Леонид Пасечник позднее сообщил, что четверо сотрудников МУП "Сватовский водоканал" погибли, еще двое пострадали. Вечером один из госпитализированных скончался в больнице.Луганская Народная Республика вошла в состав России вместе с ДНР, Херсонской и Запорожской областями по итогам референдумов в октябре 2022 года. Киев не признает их легитимность и продолжает обстреливать территории. В конце июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что российские войска полностью освободили республику.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, россия, происшествия, вооруженные силы украины