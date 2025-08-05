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Дрон ВСУ атаковал машину коммунального предприятия в ЛНР, есть погибшие - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 05.08.2025 (обновлено: 22:28 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/vsu-2033538141.html
Дрон ВСУ атаковал машину коммунального предприятия в ЛНР, есть погибшие
Дрон ВСУ атаковал машину коммунального предприятия в ЛНР, есть погибшие - РИА Новости, 05.08.2025
Дрон ВСУ атаковал машину коммунального предприятия в ЛНР, есть погибшие
Украинские войска атаковали дроном служебный автомобиль с работниками коммунального предприятия в ЛНР, есть пострадавшие и погибшие, сообщил депутат,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:46:00+03:00
2025-08-05T22:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали дроном служебный автомобиль с работниками коммунального предприятия в ЛНР, есть пострадавшие и погибшие, сообщил депутат, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению народного совета республики Александр Криеренко. "Ребята просто делали свою работу: поддерживали и развивали инфраструктуру Сватовского округа. Вопреки сложной военной обстановке, они каждый день выходили на работу, чтобы у людей в городе была вода", — написал он в Telegram-канале. Глава республики Леонид Пасечник позднее сообщил, что четверо сотрудников МУП "Сватовский водоканал" погибли, еще двое пострадали. Вечером один из госпитализированных скончался в больнице.Луганская Народная Республика вошла в состав России вместе с ДНР, Херсонской и Запорожской областями по итогам референдумов в октябре 2022 года. Киев не признает их легитимность и продолжает обстреливать территории. В конце июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что российские войска полностью освободили республику.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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луганская народная республика, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ атаковал машину коммунального предприятия в ЛНР, есть погибшие

При атаке БПЛА на машину Сватовского водоканала в ЛНР погибли четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали дроном служебный автомобиль с работниками коммунального предприятия в ЛНР, есть пострадавшие и погибшие, сообщил депутат, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению народного совета республики Александр Криеренко.
«
"Ребята просто делали свою работу: поддерживали и развивали инфраструктуру Сватовского округа. Вопреки сложной военной обстановке, они каждый день выходили на работу, чтобы у людей в городе была вода", — написал он в Telegram-канале.
Глава республики Леонид Пасечник позднее сообщил, что четверо сотрудников МУП "Сватовский водоканал" погибли, еще двое пострадали. Вечером один из госпитализированных скончался в больнице.
Луганская Народная Республика вошла в состав России вместе с ДНР, Херсонской и Запорожской областями по итогам референдумов в октябре 2022 года. Киев не признает их легитимность и продолжает обстреливать территории. В конце июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что российские войска полностью освободили республику.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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